Βίντεο με τον μπασκετμπολίστα να οδηγεί μεθυσμένος στις γραμμές του τρένου

Τρελή πορεία για 300 μέτρα!

31.01.26 , 23:08
Ελλαδα
Αναστάτωση προκάλεσε στο κέντρο της Αθήνας γνωστός Αμερικανός μπασκετμπολίστας, όταν το βράδυ της Τρίτης μπήκε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές, κινητοποιώντας άμεσα την αστυνομία και τους υπαλλήλους του τρένου.

Ιερά Οδός: Μεθυσμένος μπήκε στις γραμμές του τρένου επί 300 μέτρα με ΙΧ!

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, όπου ο ο 29χρονος μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει διαπρέψει στη 2η κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, όπου αγωνίζεται μέχρι και σήμερα, εισήλθε με το όχημά του στις γραμμές του τρένου. Μάλιστα, συνέχισε να οδηγεί για περίπου 300 μέτρα, σαν να μη συμβαίνει τίποτα, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο.

Οι αρχές τον εντόπισαν έγκαιρα και τον απομάκρυναν από τις γραμμές, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος σύγκρουσης με διερχόμενο συρμό.

Αμέσως υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ως αποτέλεσμα, ο 29χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν κατείχε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

