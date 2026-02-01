Οι περιοχές που «χτυπά» η κακοκαιρία – Πού ήχησε το 112

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star για την κακοκαιρία την Κυριακή 1/2

Με ένταση «χτυπά» ήδη σήμερα Κυριακή (1/2/2026) η κακοκαιρία τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις εκτός από μεγάλη ένταση αναμένεται να έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr) στην Αττική σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση στα Μεσόγεια αλλά και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. όπως στον Ασπρόπυργο, ενώ βροχόπτωση ή ψιχάλες εκδηλώνονται σε πολλές άλλες περιοχές.

Μέχρι στιγμής πάντως στην Αττική, η οποία δέχτηκε το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας τα ξημερώματα, δεν έχουν αναφερθεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ ελεγχόμενη είναι η κατάσταση και στην υπόλοιπη χώρα, όπου σύμφωνα με τις προβλέψεις η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με το δεύτερο κύμα, τις απογευματινές ώρες σήμερα. .

Η θέση του χαμηλού βαρομετρικού το πρωί της Κυριακής (meteo.gr)

Σε κόκκινο συναγερμό λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας τέθηκε και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου χθες το βράδυ. Μηνύματα του 112 στάλθηκαν χθες το βράδυ σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, Θεσσαλία και Μακεδονία.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε το Σάββατο 31/1 από την ΕΜΥ, επικαροποιήθηκε αργά χθες βράδυ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και πιο αναλυτικά κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (1/2)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

