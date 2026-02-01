Απαγορευτικό απόπλου για τα δρομολόγια πλοίων στον Αργοσαρωνικό

Λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας και των ισχυρών ανέμων δεν πραγματοποιούνται σήμερα τα δρομολόγια Σαρωνικού στο λιμάνι του Πειραιά (από και προς Πόρτο Χέλι, Σπέτσες, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο, Αίγινα κλπ).

Δεν πραγματοποιήθηκε επίσης σήμερα το πρωί το δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς το Μαρμάρι της Εύβοιας.

Τα υπόλοιπα δρομολόγια από Πειραιά και Ραφήνα αναμένεται πάντως να πραγματοποιηθούν κανονικά.