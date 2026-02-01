Απαγορευτικό απόπλου για τα δρομολόγια πλοίων στον Αργοσαρωνικό

Κανονικά τα υπόλοιπα δρομολόγια από Πειραιά και Ραφήνα

Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος
απαγορευτικό δεμένος κάβος
Λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας και των ισχυρών ανέμων δεν πραγματοποιούνται σήμερα τα δρομολόγια Σαρωνικού στο λιμάνι του Πειραιά (από και προς Πόρτο Χέλι,  Σπέτσες, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο, Αίγινα κλπ). 

Οι περιοχές που «χτυπά» η κακοκαιρία – Πού ήχησε το 112

Δεν πραγματοποιήθηκε επίσης σήμερα το πρωί το δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς το Μαρμάρι της Εύβοιας. 

Καιρός: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική - Ποιες ώρες θα «χτυπήσει»

Τα υπόλοιπα δρομολόγια από Πειραιά και Ραφήνα αναμένεται πάντως να πραγματοποιηθούν κανονικά.

 

       Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές είναι σε κόκκινο συναγερμό για την Κυριακή

