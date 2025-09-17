Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»

Η ειδική αναφορά στη μητέρα του τραγουδιστή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 19:09 Παράλληλες Τροχιές - Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη
17.09.25 , 18:57 Tι να κάνεις το πρωί για να είσαι όλη μέρα γεμάτη ενέργεια
17.09.25 , 18:52 Νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο ένστολων από τον Οκτώβριο
17.09.25 , 18:38 Άντζελα Γκερέκου: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μαύρο καφτάνι στο Ηρώδειο
17.09.25 , 18:32 Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»
17.09.25 , 18:31 Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν:  Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής
17.09.25 , 18:23 Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
17.09.25 , 18:21 Zeekr 7X: Πού μπορείτε να δείτε από κόντα το νέο μοντέλο
17.09.25 , 18:03 Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
17.09.25 , 17:53 Tέσσερα ζώδια που το Φθινόπωρο θα σταθούν τυχερά
17.09.25 , 17:49 Άραχθος: Ελληνική ιθαγένεια στον άνθρωπο που κινδύνεψε για τα δύο παιδιά
17.09.25 , 17:39 Το σόι σου: Βάσω Λασκαράκη και Μελέτης Ηλίας ξεκίνησαν τα γυρίσματα!
17.09.25 , 17:22 Πρώτη εγκυμοσύνη με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου στη χώρα
17.09.25 , 17:12 Η Cardi B είναι έγκυος για τέταρτη φορά!
17.09.25 , 16:50 ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Ξεσπούν οι γονείς 20χρονης που νοσηλεύτηκε για αμυγδαλίτιδα και πέθανε
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε τις δηλώσεις της αδερφής του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρίας, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανακοίνωση μέσω της δικηγορικής εταιρίας που την εκπροσωπεί, εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αδελφή Μαζωνάκη: «Τον ενημέρωσα για τη μητέρα μας. Δεν έχει επικοινωνήσει»

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως ο εγκλεισμός του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο δεν αποφασίστηκε από τους ίδιους, αλλά από τον Εισαγγελέα, ο οποίος είδε τις γνωματεύσεις των γιατρών. Παράλληλα τονίζεται ότι ο μοναδικό ενδιαφέρον της οικογένειας σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια του Γιώργου Μαζωνάκη κι όχι με την δημιουργία δικαστικών υποθέσεων.

«Είναι προφανές κι αυτονόητο ότι μια μητέρα δε χρειάζεται οποιαδήποτε πειθώ και φορτικότητα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ώστε να ενεργήσει για ό,τι θεωρεί σωστό για το παιδί της» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»

Αναλυτικά η ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη:

Η Δικηγορική Εταιρεία «Σπύρου Δ. Βλάσση & Συνεργατών», έχοντας αναλάβει την νομική εκπροσώπηση της οικογένειας Μαζωνάκη, επιλέξαμε από την πρώτη στιγμή, να μην προβούμε σε δημόσιες δηλώσεις και να μην αποτελέσουμε μέρος δημόσιων αντιπαραθέσεων. Ιδίως σε μία υπόθεση, όπου το μοναδικό ενδιαφέρον των εντολέων μας, σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού τους και όχι με την δημιουργία δικαστικών υποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, πάγια θέση της Δικηγορικής εταιρείας μας, είναι, ότι μοναδικό πεδίο επίλυσης των νομικών υποθέσεων αποτελούν οι δικαστικές αίθουσες.

Γιώργος Μαζωνάκης: Συνδεδεμένες με άγνωστα e-mails οι κάμερες στο σπίτι του

Παρά ταύτα και με δεδομένο ότι έχει επιλεγεί από την άλλη πλευρά, η προαναγγελία διαφόρων δικαστικών ενεργειών δια των τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών μέσων, είμαστε υποχρεωμένοι να διευκρινίσουμε τα εξής:

1. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε ανακοίνωσή μας, καταθέσαμε αίτηση ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος στις 04.08.2025. Η αναφορά στην ημερομηνία κατάθεσης γίνεται για να καταδειχθεί πλήρως ότι ουδεμία σχέση με την αλήθεια έχει, η σύνδεση των ενεργειών μας με την 15η Αυγούστου 2025.

2. Η αίτηση κατατέθηκε σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου και αφορούσε την ακούσια εξέταση. Κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι κατά τον Νόμο ουδείς έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα ακούσιου εγκλεισμού οποιουδήποτε προσώπου. Ο νομοθέτης έχει αναθέσει την αρμοδιότητα αυτή αποκλειστικά και μόνον στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος μετά τη λήψη δύο ιατρικών γνωματεύσεων, που πρέπει να είναι σύμφωνες μεταξύ τους, αποφασίζει προσωρινά σχετικά με τον ακούσιο εγκλεισμό, διαβιβάζοντας στη συνέχεια τη δικογραφία στο αρμόδιο κατά τον Νόμο Δικαστήριο, το οποίο θα αποφανθεί οριστικά επί αυτού. 

Επομένως, μόνον ο αρμόδιος Εισαγγελεύς και μόνον μετά από δύο σύμφωνες ως προς τα συμπεράσματα ιατρικές γνωματεύσεις, έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να αποφασίσει σχετικά με τον ακούσιο εγκλεισμό.

3. Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη. Είναι προφανές και αυτονόητο ότι μια μητέρα δεν χρειάζεται οποιαδήποτε πειθώ και φορτικότητα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ώστε να ενεργήσει για ό,τι θεωρεί σωστό για το παιδί της.

4. Ο Νομοθέτης ορίζει πλήρως τα στοιχεία του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης. Είναι βέβαιο ότι ουδέποτε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας Μαζωνάκη διέδωσε οτιδήποτε ενώπιον τρίτων. Ούτε αληθές, ούτε ακόμη περισσότερο εν γνώσει τους ψευδές. Αντιθέτως απείχε από κάθε δήλωση, αποδεικνύοντας εμπράκτως τον σεβασμό της, στα ευαίσθητα προσωπικά, ιατρικά δεδομένα.

Μια σημαντική επισήμανση, αποτελεί επίσης η αναφορά του Νομοθέτη, ότι στην έννοια του τρίτου δεν περιλαμβάνονται οι δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που λαμβάνουν γνώση κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο κάποιας δίκης.

5. Ήδη από το Μάιο του 2024 για πρώτη φορά και ιδίως τις τελευταίες ημέρες γίνεται αναφορά και προαναγγελία μηνύσεων σχετικά με ζητήματα οικονομικής φύσεως. 

Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Η Βάσω ενορχήστρωσε την εισαγγελική εντολή»

Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η μοναδική μέχρι σήμερα υπόθεση που αφορούσε οικονομικές διεκδικήσεις, εκφράστηκε με μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία αφού εκδικάστηκε, περαιώθηκε με την έκδοση απόφασης υπέρ της Βάσως Μαζωνάκη.

Ουδέποτε από το Μάιο του 2024, μέχρι και σήμερα έχει ασκηθεί οποιαδήποτε έγκληση, για οποιοδήποτε οικονομικό αδίκημα, η οποία τουλάχιστον να έχει περιέλθει σε γνώση μας. Είναι προφανές ότι δεν έχει ασκηθεί επειδή δεν υφίσταται αδίκημα. Είναι γνωστή σε όλους τους ενασχολούμενους με τα δικαστήρια, η διεύθυνση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς και το γεγονός, ότι λειτουργεί και κατά το μήνα Αύγουστο.

Καταλήγοντας επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε, ότι στις δίκες ενώπιον των τηλεοπτικών παραθύρων θα συνεχίσουμε να είμαστε απόντες, δηλώνοντας την παράσταση μας, μόνον εάν απαιτηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, που ευτυχώς για εμάς έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να κρίνουν και να αποφασίσουν.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top