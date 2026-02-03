 BMW M: Οι διακρίσεις που πήρε το 2025

Τα μοντέλα BMW M έχουν υψηλή απήχηση σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζονται εξίσου σε καταξιωμένους θεσμούς του κλάδου και σε ψηφοφορίες αναγνωστών κορυφαίων αυτοκινητικών εκδόσεων. Τα πολυάριθμα βραβεία που απέσπασαν το 2025 υπογραμμίζουν τη δύναμη και τη σπουδαιότητα της γκάμας μοντέλων υψηλών επιδόσεων BMW M.

Η BMW M5 Touring πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα κατά το πρώτο πλήρες έτος κυκλοφορίας της στην αγορά. Το μοντέλο διακρίθηκε στον φημισμένο θεσμό «Golden Steering Wheel», που διοργανώνει το περιοδικό Auto Bild και η κυριακάτικη εφημερίδα Bild am Sonntag (αμφότερα Γερμανικές εκδόσεις).

Στα βραβεία «Auto Bild Sportscars of the Year» 2025, οι αναγνώστες ψήφισαν την BMW M2 νικήτρια στην κατηγορία «Compact Sportscars πάνω από 50.000 ευρώ» και ανέδειξαν την BMW X3 M50 στην πρώτη θέση στην κατηγορία «SUV έως 100.000 ευρώ». Το αδιαφιλονίνητο Νο1 στην κατηγορία «Compact Executive Class» ήταν η BMW M3 CS Touring. Η BMW M3 άφησε επίσης πίσω τους ανταγωνιστές της στην κατηγορία «Sedans & Stations έως 100.000 ευρώ» της ψηφοφορίας των αναγνωστών του γερμανικού περιοδικού sport auto.

Ο εξηλεκτρισμός αποτελεί εδώ και καιρό βασικό στοιχείο της γκάμας BMW M – το αποδεικνύουν μοντέλα όπως η BMW M5 plug-in hybrid ή η αμιγώς ηλεκτρική BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικτυακή σειρά «BMW M Electrified» σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία.

Μια κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από παραγωγούς ταινιών και πολυμέσων, ειδικούς μάρκετινγκ και διαφήμισης και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης, τίμησε τη σειρά κατά τη διάρκεια της έκθεσης IAA Mobility 2025 στο Μόναχο (Γερμανία), απονέμοντάς της το βραβείο «Silver OttoCar». Επιπλέον, εντυπωσιασμένη από τον σημαντικό αντίκτυπο της σειράς στη μάρκα, η επιτροπή απένειμε στο «BMW M Electrified» και το βραβείο «Bronze OttoCar» στην κατηγορία «Brand Image».