Οι αμιγώς ηλεκτρικές BMW M επαναπροσδιορίζουν τις υψηλές επιδόσεις

Πρώτη Δημοσίευση: 18.01.26, 09:05
Οι αμιγώς ηλεκτρικές BMW M επαναπροσδιορίζουν τις υψηλές επιδόσεις
Τα οχήματα υψηλών επιδόσεων της BMW M θα προσφέρουν σύντομα την εμπειρία «Ultimate Driving Machine» σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή. Από το 2027, η BMW M θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην κατηγορία των οχημάτων υψηλών επιδόσεων και, για πρώτη φορά, θα υλοποιήσει το μότο της BMW M, «Γεννημένη στην πίστα αγώνων. Φτιαγμένη για το δρόμο. Πυρήνας μιας παθιασμένης κοινότητας», με ένα πλήρως ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης. Πέρα από τις καινοτομίες που αφορούν τις επιδόσεις, η υψηλή τεχνολογία εκφράζεται και μέσα από νέα, πρωτοποριακά υλικά. Η ελαφριά κατασκευή διαχρονικά αποτελεί βασικό στοιχείο των μοντέλων υψηλών επιδόσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η BMW M εισάγει για πρώτη φορά στοιχεία από φυσικές ίνες στην αμιγώς ηλεκτρική γκάμα Μ.

Οι αμιγώς ηλεκτρικές BMW M επαναπροσδιορίζουν τις υψηλές επιδόσεις

Το πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης επαναπροσδιορίζει την ταυτότητα Μ, συνδυάζοντας οδηγική απόλαυση και ικανότητες για την πίστα με απαράμιλλο τρόπο. Η μεγάλη αυτονομία, η ταχύτατη φόρτιση χάρη στην τεχνολογία 800 volt και η αποδοτική ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης καθιστούν κάθε αμιγώς ηλεκτρικό BMW M μοντέλο έναν ευέλικτο σύντροφο για την καθημερινή χρήση. Η νέα αρχιτεκτονική, με κεντρικό έλεγχο της κίνησης κάθε τροχού, ανοίγει μια νέα διάσταση στη δυναμική οδήγηση και ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια όλων των οχημάτων BMW M επόμενης γενιάς.kάθε τροχός κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα. Σε συνδυασμό με το ειδικό λογισμικό ελέγχου «Heart of Joy», το BMW M Dynamic Performance Control ανοίγει νέες δυνατότητες στη δυναμική οδήγησης και την ασφάλεια των οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Το σύστημα επιτρέπει μέγιστη ανάκτηση ενέργειας, βέλτιστη πρόσφυση έως το όριο και πιο άμεση απόκριση.

Οι αμιγώς ηλεκτρικές BMW M επαναπροσδιορίζουν τις υψηλές επιδόσεις

Σε όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα της BMW M, δύο ηλεκτρικές μονάδες κίνησης στους εμπρός και πίσω άξονες, η καθεμία με έναν ηλεκτρικό κινητήρα ανά τροχό, εξασφαλίζουν τις αναμενόμενες επιδόσεις από μία BMW M. Κάθε ένας από τους τέσσερις ηλεκτροκινητήρες κινεί έναν τροχό. Η φιλοσοφία αυτή συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της πίσω κίνησης και της τετρακίνησης, ενισχύοντας τη δυναμική οδήγησης στο δρόμο και στην πίστα. Επιπλέον, ο εμπρός άξονας μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως, προσφέροντας τη διάσημη πίσω κίνηση της BMW M με δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης, αυξημένη απόδοση και μεγαλύτερη αυτονομία.  Διάφορα προκαθορισμένα driving modes, προσομοιωμένες αλλαγές ταχυτήτων και ένα αποκλειστικό ηχητικό τοπίο προσαρμοσμένο στην Neue Klasse διασφαλίζουν την απόλυτη οδηγική εμπειρία BMW M

Οι αμιγώς ηλεκτρικές BMW M επαναπροσδιορίζουν τις υψηλές επιδόσεις

Οι ηλεκτρικές μονάδες κίνησης του BMW M eDrive χαρακτηρίζονται από υψηλή πυκνότητα ισχύος και αποτελούν τα πιο ισχυρά συστήματα του είδους που έχει χρησιμοποιήσει ποτέ η BMW M. Και στις δύο, οι ηλεκτροκινητήρες είναι διατεταγμένοι παράλληλα, παρέχοντας ισχύ σε ένα κιβώτιο ταχυτήτων ανά τροχό. Επίσης ενσωματώνουν το inverter για τον έλεγχο των ηλεκτροκινητήρων και την τροφοδοσία λαδιού.

Οι αμιγώς ηλεκτρικές BMW M επαναπροσδιορίζουν τις υψηλές επιδόσεις

Το συνολικό σύστημα επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της ροπής και της ισχύος ανά τροχό, εξασφαλίζοντας βέλτιστη πρόσφυση, συνεχή κατανομή ροπής μεταξύ του ηλεκτροϋδραυλικού συστήματος πέδησης και των ηλεκτροκινητήρων, καθώς και μέγιστη ανάκτηση ενέργειας πέδησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα επίπεδο απόδοσης που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ προηγουμένως σε αυτοκίνητα παραγωγής της BMW M.

Οι αμιγώς ηλεκτρικές BMW M επαναπροσδιορίζουν τις υψηλές επιδόσεις

Η μπαταρία υψηλής τάσης και χωρητικότητας άνω των 100 kWh που τροφοδοτεί το σύστημα BMW M eDrive, έχει προσαρμοστεί ειδικά ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Σχεδιασμένη για κορυφαία απόδοση τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα, η μπαταρία αξιοποιεί τη βελτιωμένη χημεία κυψελών σύμφωνα με τη φιλοσοφία “Design to Power”, προσφέροντας μέγιστη ισχύ εξόδου.

 

 

 

 

 

