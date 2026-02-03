Τσιμτσιλή: H συγγνώμη στη Βουλγαράκη & το μήνυμα προς τις άλλες εκπομπές

Τι είπε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτηση του Δημ. Παπανώτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 11:39 Άριελ Κωνσταντινίδη: Αυτό είναι το ασυνήθιστο όνομα που θα πάρει η κόρη της
03.02.26 , 11:19 Αστυνομικός Βουλή: Ξεκίνησε η δίκη του κεκλεισμένων των θυρών
03.02.26 , 11:17 Το ημερολόγιο ενός κρατούμενου: Απόψε σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
03.02.26 , 11:13 Η Λόρα ταξίδεψε για Φρανκφούρτη: Επίσημη επιβεβαίωση από την αεροπορική
03.02.26 , 10:53 MasterChef: Ποιοι είναι οι παίκτες της μπριγάδας 2 - Τα βιογραφικά τους
03.02.26 , 10:43 Ταϊλάνδη: Συνελήφθησαν βουδιστές μοναχοί με πορνό και ναρκωτικά
03.02.26 , 10:41 Τσιμτσιλή: H συγγνώμη στη Βουλγαράκη & το μήνυμα προς τις άλλες εκπομπές
03.02.26 , 10:31 Kim Kardashian: Ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τον Lewis Hamilton στο Λονδίνο
03.02.26 , 10:14 Κορυδαλλός: Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο παιδιών 5 και 9 ετών
03.02.26 , 10:13 Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»
03.02.26 , 09:59 Αλέξης Μίχας: «Είναι πολύ πιθανό να δούμε τη Δέσποινα Βανδή στο "YFSF"»
03.02.26 , 09:36 Tι είπε ο Αταμάν για την απουσία του Ναν
03.02.26 , 09:35 Τάνια Μπρεάζου για Γιώργο Αμούτζα: «Όταν είναι πάνω στη σκηνή, μαγεύομαι»
03.02.26 , 09:18 Χάρης Ρώμας: «Με την Άννα Χατζησοφιά θα κάνουμε μια σειρά άμεσα μαζί»
03.02.26 , 09:17 BMW M: Οι διακρίσεις που πήρε το 2025
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Η Λόρα ταξίδεψε για Φρανκφούρτη: Επίσημη επιβεβαίωση από την αεροπορική
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Άριελ Κωνσταντινίδη: Αυτό είναι το ασυνήθιστο όνομα που θα πάρει η κόρη της
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Τσιμτσιλή: H συγγνώμη στη Βουλγαράκη & το μήνυμα προς τις άλλες εκπομπές
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Η τοποθέτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντιδράσεις προκάλεσαν τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα στην εκπομπή Happy Day σχετικά με την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να σταματήσει από τη ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία συμμετείχε, προκειμένου να είναι κοντά με τον σύντροφό της, τον ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη, που βρίσκεται στη Λισαβόνα. 

Ξέσπασε η Ελένη Βουλγαράκη κατά του Δημήτρη Παπανώτα

Η τοποθέτησή του αναπαράχθηκε από τηλεοπτικές εκπομπές, με τις περισσότερες να τάσσονται κατά του δημοσιογράφου για τα λεγόμενά του. 

 

Σήμερα, με αφορμή την αναφορά της Μαριάντας Πιερίδη στο θέμα, η οποία μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή για άλλο προσωπικό της θέμα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε τον λόγο και είπε: 

«Επειδή αυτά είναι ευαίσθητα θεματάκια και στεναχωρήσαμε ένα κορίτσι που δεν έφταιγε σε κάτι, ας μην το συνεχίζουμε κι ας μην δίνουμε τροφή σε άλλους που γεμίζουν την εκπομπή τους με περιεχόμενο άλλου τύπου. Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι καταδεικνύουν ένα γεγονός και στην ουσία το τροφοδοτούν περισσότερο από εκείνους που το ξεκίνησαν».

Λίγα λεπτά αργότερα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επανήλθε, λέγοντας: 

«Είχα αποφασίσει να μην πω τίποτα, αλλά επειδή έγινε αυτή η αναφορά από τη Μαριάντα, θέλω να πω ότι όσοι ασχολούνται με ζητήματα που άπτονται της εκπομπής καλό είναι να παρουσιάζουν μία συνολική εικόνα. Εσύ είπες αυτά που είπες, λογοδοτεί ο καθένας για τα λεγόμενά του, εγώ κατηγορήθηκα ότι δε σε σταμάτησα όπως θα έπρεπε, παρόλο που είχα εντελώς διαφορετική άποψη και την εξέφρασα. Παρακαλώ τους συναδέλφους, να παίζουν τα βίντεο σωστά και να μη μοντάρουν κατά το δοκούν».

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Παπανώτας συμπλήρωσε: «Εγώ θέλω να τους παρακαλέσω να στήσουν μία κρεμάλα εκεί έξω από το ΟΡΕΝ, να πεταχτώ να με κρεμάσουν. Ή και έξω από τον ΑΝΤ1, δεν έχω πρόβλημα. Δε θα απολογηθεί κανένας για τις απόψεις του. Δόξα τω Θεώ, Δημοκρατία έχουμε [...]».

«Επί τούτου κάποιες εκπομπές δεν έβαλαν το απόσπασμα που διαφωνούσαμε. Εμένα αυτό που με ενοχλεί στην όλη ιστορία είναι κάποιοι δε θέλουν να καταλάβουν ότι άνθρωποι νοήμονες και έμπειροι έχουν ο καθένας την ευθύνη των λεγομένων τους. Αν κάτι σε αυτή την εκπομπή έχει κερδίσει ο καθένας είναι να λογοδοτεί για τη δική του άποψη και τα δικά του λεγόμενα», συνέχισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην Ελένη Βουλγαράκη, λέγοντας: «Από κει και πέρα, επειδή προσωπικά την Ελένη Βουλγαράκη την εκτιμώ, επειδή ξεκίνησε ως φοιτήτρια του Ant1 κι έκανε την πρώτη της πρακτική στην εκπομπή μου στον Ρυθμό και της έχω κάνει και πρόταση να έρθει στο Happy Day, πριν αρκετά χρόνια και μάλιστα, τότε είχε αρνηθεί γιατί ήταν στο ραδιόφωνο το πρωί, την έχω στην καρδιά μου. Αν τη στεναχωρήσαμε άθελά μας, προσωπικά ως Σταματίνα, παρόλο που διαφώνησα και on air, της ζητώ συγγνώμη».

Η επίμαχη δήλωση Παπανώτα

Στην εκπομπή Happy Day της 29ης Ιανουαρίου, σχολιάστηκε η απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να σταματήσει από τη ραδιοφωνική της εκπομπή για να ακολουθήσει τον σύντροφό της που βρίσκεται στην Πορτογαλία, επιδοκιμάζοντας μάλιστα τη στάση της δηλαδή να δώσει προτεραιότητα στην προσωπική της ζωή. 

Στην ίδια εκπομπή, ο Δημήτρης Παπανώτας έκανε το εξής σχόλιο που προκάλεσε αντιδράσεις: «Θέλω να σας πω κάτι τώρα, με όλο τον σεβασμό. Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια. Γιατί λίγα χρόνια διαρκούν οι καριέρες. Πόσα χρόνια έχει, 10; Σαν νερό περνάνε. Κι έχω να αλλάξω χώρα και σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο που έχει την καριέρα του και την παρατάει και σου φορτώνει και όλο αυτό, ενώ έχεις τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία…».

Τσιμτσιλή: H συγγνώμη στη Βουλγαράκη & το μήνυμα προς τις άλλες εκπομπές

«Άκου τι λέει, άφησε το κορίτσι τη δουλειά του κι εκείνος δίνει τέτοιες συμβουλές», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

«Ποιος σου είπε ότι φορτώθηκε η Ελένη; Αν ήταν θα είχε πάει από τον Σεπτέμβρη, είναι δυνατόν τώρα;», του απάντησε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Ο καθένας τα βλέπει από την πλευρά του […] Οι αθλητές, όμως, Δημήτρη μου, δε σκέφτονται όπως ο Παπανώτας. Θέλουν μια σχέση, να έχουν μια ηρεμία στη ζωή τους», του απάντησε η Στ. Τσιμτσιλή.

Στο ίδιο απόσπασμα, η παρουσιάστρια του Happy Day επισήμανε πως «σε μια εποχή που οι περισσότεροι και οι περισσότερες επενδύουν στην καριέρα και την ύλη, να κι ένα κορίτσι που επενδύει στην προσωπική του ζωή», με την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Κώστα Φραγκολιά να συμφωνούν. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ
 |
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top