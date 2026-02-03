Τσιμτσιλή: H συγγνώμη στη Βουλγαράκη & το μήνυμα προς τις άλλες εκπομπές

Η τοποθέτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη

Αντιδράσεις προκάλεσαν τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα στην εκπομπή Happy Day σχετικά με την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να σταματήσει από τη ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία συμμετείχε, προκειμένου να είναι κοντά με τον σύντροφό της, τον ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη, που βρίσκεται στη Λισαβόνα.

Η τοποθέτησή του αναπαράχθηκε από τηλεοπτικές εκπομπές, με τις περισσότερες να τάσσονται κατά του δημοσιογράφου για τα λεγόμενά του.

Σήμερα, με αφορμή την αναφορά της Μαριάντας Πιερίδη στο θέμα, η οποία μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή για άλλο προσωπικό της θέμα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε τον λόγο και είπε:

«Επειδή αυτά είναι ευαίσθητα θεματάκια και στεναχωρήσαμε ένα κορίτσι που δεν έφταιγε σε κάτι, ας μην το συνεχίζουμε κι ας μην δίνουμε τροφή σε άλλους που γεμίζουν την εκπομπή τους με περιεχόμενο άλλου τύπου. Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι καταδεικνύουν ένα γεγονός και στην ουσία το τροφοδοτούν περισσότερο από εκείνους που το ξεκίνησαν».

Λίγα λεπτά αργότερα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επανήλθε, λέγοντας:

«Είχα αποφασίσει να μην πω τίποτα, αλλά επειδή έγινε αυτή η αναφορά από τη Μαριάντα, θέλω να πω ότι όσοι ασχολούνται με ζητήματα που άπτονται της εκπομπής καλό είναι να παρουσιάζουν μία συνολική εικόνα. Εσύ είπες αυτά που είπες, λογοδοτεί ο καθένας για τα λεγόμενά του, εγώ κατηγορήθηκα ότι δε σε σταμάτησα όπως θα έπρεπε, παρόλο που είχα εντελώς διαφορετική άποψη και την εξέφρασα. Παρακαλώ τους συναδέλφους, να παίζουν τα βίντεο σωστά και να μη μοντάρουν κατά το δοκούν».

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Παπανώτας συμπλήρωσε: «Εγώ θέλω να τους παρακαλέσω να στήσουν μία κρεμάλα εκεί έξω από το ΟΡΕΝ, να πεταχτώ να με κρεμάσουν. Ή και έξω από τον ΑΝΤ1, δεν έχω πρόβλημα. Δε θα απολογηθεί κανένας για τις απόψεις του. Δόξα τω Θεώ, Δημοκρατία έχουμε [...]».

«Επί τούτου κάποιες εκπομπές δεν έβαλαν το απόσπασμα που διαφωνούσαμε. Εμένα αυτό που με ενοχλεί στην όλη ιστορία είναι κάποιοι δε θέλουν να καταλάβουν ότι άνθρωποι νοήμονες και έμπειροι έχουν ο καθένας την ευθύνη των λεγομένων τους. Αν κάτι σε αυτή την εκπομπή έχει κερδίσει ο καθένας είναι να λογοδοτεί για τη δική του άποψη και τα δικά του λεγόμενα», συνέχισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην Ελένη Βουλγαράκη, λέγοντας: «Από κει και πέρα, επειδή προσωπικά την Ελένη Βουλγαράκη την εκτιμώ, επειδή ξεκίνησε ως φοιτήτρια του Ant1 κι έκανε την πρώτη της πρακτική στην εκπομπή μου στον Ρυθμό και της έχω κάνει και πρόταση να έρθει στο Happy Day, πριν αρκετά χρόνια και μάλιστα, τότε είχε αρνηθεί γιατί ήταν στο ραδιόφωνο το πρωί, την έχω στην καρδιά μου. Αν τη στεναχωρήσαμε άθελά μας, προσωπικά ως Σταματίνα, παρόλο που διαφώνησα και on air, της ζητώ συγγνώμη».

Η επίμαχη δήλωση Παπανώτα

Στην εκπομπή Happy Day της 29ης Ιανουαρίου, σχολιάστηκε η απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να σταματήσει από τη ραδιοφωνική της εκπομπή για να ακολουθήσει τον σύντροφό της που βρίσκεται στην Πορτογαλία, επιδοκιμάζοντας μάλιστα τη στάση της δηλαδή να δώσει προτεραιότητα στην προσωπική της ζωή.

Στην ίδια εκπομπή, ο Δημήτρης Παπανώτας έκανε το εξής σχόλιο που προκάλεσε αντιδράσεις: «Θέλω να σας πω κάτι τώρα, με όλο τον σεβασμό. Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια. Γιατί λίγα χρόνια διαρκούν οι καριέρες. Πόσα χρόνια έχει, 10; Σαν νερό περνάνε. Κι έχω να αλλάξω χώρα και σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο που έχει την καριέρα του και την παρατάει και σου φορτώνει και όλο αυτό, ενώ έχεις τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία…».

«Άκου τι λέει, άφησε το κορίτσι τη δουλειά του κι εκείνος δίνει τέτοιες συμβουλές», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ποιος σου είπε ότι φορτώθηκε η Ελένη; Αν ήταν θα είχε πάει από τον Σεπτέμβρη, είναι δυνατόν τώρα;», του απάντησε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Ο καθένας τα βλέπει από την πλευρά του […] Οι αθλητές, όμως, Δημήτρη μου, δε σκέφτονται όπως ο Παπανώτας. Θέλουν μια σχέση, να έχουν μια ηρεμία στη ζωή τους», του απάντησε η Στ. Τσιμτσιλή.

Στο ίδιο απόσπασμα, η παρουσιάστρια του Happy Day επισήμανε πως «σε μια εποχή που οι περισσότεροι και οι περισσότερες επενδύουν στην καριέρα και την ύλη, να κι ένα κορίτσι που επενδύει στην προσωπική του ζωή», με την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Κώστα Φραγκολιά να συμφωνούν.