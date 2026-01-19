«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»

Η Λίτσα Πατέρα φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Ανδρέα Λαγού, ΠΟΠ Μαγειρική το πρωί της Δευτέρας.

Η γνωστή αστρολόγος μίλησε αναφέρθηκε στη σχέση της με τη μαγειρική, αποκάλυψε πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την αστρολογία και για το αν μπορεί να προβλέψει τα γεγονότα της δικής της ζωής, ενώ μίλησε και για την Ελένη Μενεγάκη με την οποία συνεργάστηκε για χρόνια.

«Πιστεύω ότι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή προορισμένοι για κάποια πράγματα. Όταν ήμουν 5-6 ετών, έμενα στο Κολωνάκι, στην Ξάνθου, που είχε σκαλάκια. Κι έβγαινα λοιπόν στα σκαλάκια, δεν έπαιζα με τα άλλα τα παιδιά, κοίταζα τα αστέρια. Το θυμάμαι τόσο καλά. Αυτό φαίνεται ότι ήταν κάτι που υπήρχε μέσα μου», είπε, μεταξύ άλλων, η Λίτσα Πατέρα.

«Κι ενώ ξεκίνησα στη γαλλική φιλολογία, από ένα γεγονός κακό ενός φίλου μου, γύρισα και είπα “Τι Θεός είσαι εσύ που πεθαίνει ένα παιδί;” και από ‘κει και πέρα και με αυτό το γεγονός άρχισα να διαβάζω. Και όταν αρχίζεις να διαβάζεις αστρολογία, τελειώνεις και λες “Υπάρχει από πάνω μια ανώτερη δύναμη”. Τελείωσε. Εδώ είμαι», εξομολογήθηκε.

«Στην ιδιωτική τηλεόραση ξεκίνησα από την πρώτη της ημέρα. […] Δε θυμάμαι κάποια πολύ κακή συνεργασία. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις απ’ τα κορίτσια μας που πέρασαν, την Ελένη μας (Μενεγάκη)… Ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές κι ήταν άλλα χρόνια. Ο αγαπημένος παλιός μας, ο λατρεμένος, ο Μίνως Κυριακού… μας έκανε τόσες εκπλήξεις, τόσα ταξίδια όλοι μαζί. Ήμασταν μια οικογένεια, δεν ήμασταν συνεργάτες που πάμε στο σπίτι μας. Γιατί ζούσαμε πολύ μαζί. Δύσκολα αλλάζω… Δύσκολα θέλω να αλλάξω κάτι που το ξεκινήσαμε έτσι τόσο όμορφα, δεθήκαμε, δεν ξεχνάει ο ένας τον άλλον. Γιατί κάναμε τότε εκδρομές, πηγαίναμε ταξίδια. Ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι. Πάρα πολύ δεμένοι», εξομολογήθηκε η Λίτσα Πατέρα.

Θυμίζουμε ότι για χρόνια η Λίτσα Πατέρα κι η Ελένη Μενεγάκη συνεργάστηκαν στον θρυλικό πλέον Πρωινό Καφέ του ΑΝΤ1.