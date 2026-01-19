«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»

Όσα αποκάλυψε για χρόνια συνεργάτιδα της γνωστής παρουσιάστριας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 20:25 Λόρα: H συνάντηση με τον αδερφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε
19.01.26 , 20:24 Ισπανία: Από έναν φθαρμένο αρμό η τραγωδία στον σιδηρόδρομο
19.01.26 , 20:01 Valentino: Έφυγε από τη ζωή στα 93 του ο θρύλος της μόδας
19.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Μίλτος βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;
19.01.26 , 19:40 Χρυσός και ασήμι: Νέα ιστορικά υψηλά στις τιμές τους
19.01.26 , 19:05 ΗΠΑ: 11χρονος σκότωσε τον πατέρα του γιατί του έκρυψε το βιντεοπαιχνίδι
19.01.26 , 19:03 Αγρότες μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου: Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις
19.01.26 , 18:57 «Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
19.01.26 , 18:44 Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025
19.01.26 , 18:29 Πάνω από το 35% του εισοδήματος των Ελλήνων για στέγαση
19.01.26 , 18:07 Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι
19.01.26 , 17:43 Κορυδαλλός:  Δολοφονία αλλοδαπού κρατούμενου στις φυλακές!
19.01.26 , 17:38 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εντόπισαν σπασμένο αρμό στις ράγες
19.01.26 , 17:37 Όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη: Μέλος του UN Global Compact Network Greece
19.01.26 , 17:20 Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
MasterChef: «Είναι πολύ βαρύ αυτό, δεν έχει ξαναπει κάτι τέτοιο ο Κοντιζάς»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Τόνια Σωτηροπούλου: Πέθανε ο πατέρας της την ημέρα της γιορτής της
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Λίτσα Πατέρα φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Ανδρέα Λαγού, ΠΟΠ Μαγειρική το πρωί της Δευτέρας.

Λίτσα Πατέρα: Επιστρέφει στην πρωινή ζώνη τη νέα τηλεοπτική σεζόν; 

Η γνωστή αστρολόγος μίλησε αναφέρθηκε στη σχέση της με τη μαγειρική, αποκάλυψε πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την αστρολογία και για το αν μπορεί να προβλέψει τα γεγονότα της δικής της ζωής, ενώ μίλησε και για την Ελένη Μενεγάκη με την οποία συνεργάστηκε για χρόνια

«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»

«Πιστεύω ότι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή προορισμένοι για κάποια πράγματα. Όταν ήμουν 5-6 ετών, έμενα στο Κολωνάκι, στην Ξάνθου, που είχε σκαλάκια. Κι έβγαινα λοιπόν στα σκαλάκια, δεν έπαιζα με τα άλλα τα παιδιά, κοίταζα τα αστέρια. Το θυμάμαι τόσο καλά. Αυτό φαίνεται ότι ήταν κάτι που υπήρχε μέσα μου», είπε, μεταξύ άλλων, η Λίτσα Πατέρα. 

«Λύγισε» η Λίτσα Πατέρα: «Τα τελευταία δύο χρόνια στον ΑΝΤ1 στεναχωρήθηκα»

«Κι ενώ ξεκίνησα στη γαλλική φιλολογία, από ένα γεγονός κακό ενός φίλου μου, γύρισα και είπα “Τι Θεός είσαι εσύ που πεθαίνει ένα παιδί;” και από ‘κει και πέρα και με αυτό το γεγονός άρχισα να διαβάζω. Και όταν αρχίζεις να διαβάζεις αστρολογία, τελειώνεις και λες “Υπάρχει από πάνω μια ανώτερη δύναμη”. Τελείωσε. Εδώ είμαι», εξομολογήθηκε.

«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»

«Στην ιδιωτική τηλεόραση ξεκίνησα από την πρώτη της ημέρα. […] Δε θυμάμαι κάποια πολύ κακή συνεργασία. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις απ’ τα κορίτσια μας που πέρασαν, την Ελένη μας (Μενεγάκη)… Ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές κι ήταν άλλα χρόνια. Ο αγαπημένος παλιός μας, ο λατρεμένος, ο Μίνως Κυριακού… μας έκανε τόσες εκπλήξεις, τόσα ταξίδια όλοι μαζί. Ήμασταν μια οικογένεια, δεν ήμασταν συνεργάτες που πάμε στο σπίτι μας. Γιατί ζούσαμε πολύ μαζί. Δύσκολα αλλάζω… Δύσκολα θέλω να αλλάξω κάτι που το ξεκινήσαμε έτσι τόσο όμορφα, δεθήκαμε, δεν ξεχνάει ο ένας τον άλλον. Γιατί κάναμε τότε εκδρομές, πηγαίναμε ταξίδια.  Ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι. Πάρα πολύ δεμένοι», εξομολογήθηκε η Λίτσα Πατέρα. 

Λίτσα Πατέρα για Ελένη Μενεγάκη: «Μακάρι να επιστρέψει στον ΑΝΤ1»

Θυμίζουμε ότι για χρόνια η Λίτσα Πατέρα κι η Ελένη Μενεγάκη συνεργάστηκαν στον θρυλικό πλέον Πρωινό Καφέ του ΑΝΤ1.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΕΡΑ
 |
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 |
ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top