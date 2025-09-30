Αντώνης Ρέμος: «Λύγισε» για τη Μαρινέλλα στο Ηρώδειο

«Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 09:18 Αντώνης Ρέμος: Ποιοι πήγαν στη συναυλία του στο Ηρώδειο
30.09.25 , 09:08 Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Πέγκυς Τρικαλιώτη για τη «Θοδώρα»
30.09.25 , 09:03 «Ο Τζέιμς Ντιν ήταν ο ερωτικός σκλάβος του Mάρλον Μπράντο»
30.09.25 , 08:55 Καιρός: «Καμπανάκι» για διήμερο με έντονες βροχές και καταιγίδες
30.09.25 , 08:52 Δροσιά: Πυροβόλησαν 38χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του
30.09.25 , 08:42 Διάσημο ζευγάρι χωρίζει μετά από 19 χρόνια γάμου και δύο παιδιά
30.09.25 , 08:27 Βασίλης Μπισμπίκης: Τον «αδειάζει» η ΕΛ.ΑΣ για το πότε ενημέρωσε τις αρχές
30.09.25 , 08:25 Αντώνης Ρέμος: «Λύγισε» για τη Μαρινέλλα στο Ηρώδειο
30.09.25 , 07:58 Ο «μικρός κασκαντέρ» του Δημήτρη Αλεξάνδρου: Ο γιος του, Πάρης
30.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Σεπτεμβρίου
29.09.25 , 23:45 Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών
29.09.25 , 23:31 Ορφέας Αυγουστίδης: Τα Φαντάσματα και οι σκέψεις που έκανε μικρός
29.09.25 , 23:25 Καιρός: Εικόνες Από Την Κακοκαιρία Σε Κρήτη - Δυτική Ελλάδα
29.09.25 , 23:16 Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ
29.09.25 , 23:05 Νετανιάχου - Τραμπ συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Βασίλης Μπισμπίκης: Τον «αδειάζει» η ΕΛ.ΑΣ για το πότε ενημέρωσε τις αρχές
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Διάσημο ζευγάρι χωρίζει μετά από 19 χρόνια γάμου και δύο παιδιά
Αντώνης Ρέμος: Ποιοι πήγαν στη συναυλία του στο Ηρώδειο
Δροσιά: Πυροβόλησαν 38χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Πέγκυς Τρικαλιώτη για τη «Θοδώρα»
«Ο Τζέιμς Ντιν ήταν ο ερωτικός σκλάβος του Mάρλον Μπράντο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη της Μαριάννας Βαρδινογιάννη πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο το βράδυ της Δευτέρας, με τη συμμετοχή του Αντώνη Ρέμου.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος και, έναν χρόνο μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο ίδιο θέατρο η Μαρινέλλα, μίλησε με συγκίνηση για τη σπουδαία ερμηνεύτρια και στενή του φίλη.

«Αυτή η μεγάλη φωνή πρόλαβε να λάμψει, έστω και για λίγα τραγούδια ακόμα. Ήμασταν όλοι εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα μάτια της. Γύρισε και μου είπε: “Να βγούμε να πούμε ένα τραγούδι δικό μου”», περιέγραψε ο Αντώνης Ρέμος, αναφερόμενος στην επιθυμία της Μαρινέλλας.

Συγκινημένος, πρόσθεσε: «Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της, και να της στείλουμε την αγάπη μας». Στη συνέχεια ερμήνευσε το τραγούδι «Καμιά Φορά», αφιερωμένο στη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Αντώνης Ρέμος: «Λύγισε» για τη Μαρινέλλα στο Ηρώδειο

 Αντώνης Ρέμος / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μαρινέλλα: Η μεγάλη μάχη μετά το Ηρώδειο

Ένας χρόνος ακριβώς πέρασε από τη νύχτα που η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου, ενώ τραγουδούσε «Εγώ και Εσύ (Τα λόγια είναι περιττά)».

Το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Ηρώδειο, η μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού υπέστη ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Πριν ανέβει στη σκηνή, η ίδια φέρεται να είχε αισθανθεί έντονο πονοκέφαλο — σύμπτωμα που ειπώθηκε ότι είχε επιδεινωθεί τις προηγούμενες μέρες — ενώ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της φάνηκε να έχει μούδιασμα στο πόδι, ένα ακόμα δυνητικό προειδοποιητικό σύμπτωμα.

Στο τρίτο τραγούδι — «Τα λόγια είναι περιττά» — και στο στίχο «Θεέ μου μας έμαθε εσύ πόσο πολύ να αγαπάμε», η 86χρονη καλλιτέχνιδα κατέρρευσε στο έδαφος μπροστά στο κοινό. Το θέαμα συγκλόνισε όσους παρακολουθούσαν την παράσταση. Οι μουσικοί της έσπευσαν να τη βοηθήσουν και αμέσως δόθηκε εντολή να διακοπεί η συναυλία.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ της Αθήνας, όπου οι διαγνώσεις έδειξαν ότι υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και εισήχθη στη ΜΕΘ. Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν ανέφερε:

«Διακομίσθηκε στις 22:30 με λιποθυμικό επεισόδιο. Διαπιστώθηκε σοβαρό αγγειακό εγκεφαλικό (αιμορραγία). Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, όπου νοσηλεύεται».

Η πορεία της νοσηλείας υπήρξε δύσκολη: πέρασε περίπου 21 ημέρες στη ΜΕΘ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κανονικό θάλαμο, γεγονός που έδειξε πως ξεπέρασε τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της. Οι γιατροί χαρακτήριζαν την κατάστασή της «κρίσιμη αλλά σταθερή», αναφέροντας ότι υπήρξε μικρή επιπλοκή (πυρετός), η οποία όμως αντιμετωπίστηκε χωρίς να επιβαρύνει την κατάσταση.

Από τότε, η Μαρινέλλα δίνει τη δική της μεγάλη μάχη, με υποστήριξη από την οικογένειά της, τους γιατρούς και το κοινό, για την αποκατάσταση της υγείας της.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top