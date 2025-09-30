Αντώνης Ρέμος: «Λύγισε» για τη Μαρινέλλα στο Ηρώδειο

Μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη της Μαριάννας Βαρδινογιάννη πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο το βράδυ της Δευτέρας, με τη συμμετοχή του Αντώνη Ρέμου.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος και, έναν χρόνο μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο ίδιο θέατρο η Μαρινέλλα, μίλησε με συγκίνηση για τη σπουδαία ερμηνεύτρια και στενή του φίλη.

«Αυτή η μεγάλη φωνή πρόλαβε να λάμψει, έστω και για λίγα τραγούδια ακόμα. Ήμασταν όλοι εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα μάτια της. Γύρισε και μου είπε: “Να βγούμε να πούμε ένα τραγούδι δικό μου”», περιέγραψε ο Αντώνης Ρέμος, αναφερόμενος στην επιθυμία της Μαρινέλλας.

Συγκινημένος, πρόσθεσε: «Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της, και να της στείλουμε την αγάπη μας». Στη συνέχεια ερμήνευσε το τραγούδι «Καμιά Φορά», αφιερωμένο στη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Αντώνης Ρέμος / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μαρινέλλα: Η μεγάλη μάχη μετά το Ηρώδειο

Ένας χρόνος ακριβώς πέρασε από τη νύχτα που η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου, ενώ τραγουδούσε «Εγώ και Εσύ (Τα λόγια είναι περιττά)».

Το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Ηρώδειο, η μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού υπέστη ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Πριν ανέβει στη σκηνή, η ίδια φέρεται να είχε αισθανθεί έντονο πονοκέφαλο — σύμπτωμα που ειπώθηκε ότι είχε επιδεινωθεί τις προηγούμενες μέρες — ενώ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της φάνηκε να έχει μούδιασμα στο πόδι, ένα ακόμα δυνητικό προειδοποιητικό σύμπτωμα.

Στο τρίτο τραγούδι — «Τα λόγια είναι περιττά» — και στο στίχο «Θεέ μου μας έμαθε εσύ πόσο πολύ να αγαπάμε», η 86χρονη καλλιτέχνιδα κατέρρευσε στο έδαφος μπροστά στο κοινό. Το θέαμα συγκλόνισε όσους παρακολουθούσαν την παράσταση. Οι μουσικοί της έσπευσαν να τη βοηθήσουν και αμέσως δόθηκε εντολή να διακοπεί η συναυλία.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ της Αθήνας, όπου οι διαγνώσεις έδειξαν ότι υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και εισήχθη στη ΜΕΘ. Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν ανέφερε:

«Διακομίσθηκε στις 22:30 με λιποθυμικό επεισόδιο. Διαπιστώθηκε σοβαρό αγγειακό εγκεφαλικό (αιμορραγία). Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, όπου νοσηλεύεται».

Η πορεία της νοσηλείας υπήρξε δύσκολη: πέρασε περίπου 21 ημέρες στη ΜΕΘ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κανονικό θάλαμο, γεγονός που έδειξε πως ξεπέρασε τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της. Οι γιατροί χαρακτήριζαν την κατάστασή της «κρίσιμη αλλά σταθερή», αναφέροντας ότι υπήρξε μικρή επιπλοκή (πυρετός), η οποία όμως αντιμετωπίστηκε χωρίς να επιβαρύνει την κατάσταση.

Από τότε, η Μαρινέλλα δίνει τη δική της μεγάλη μάχη, με υποστήριξη από την οικογένειά της, τους γιατρούς και το κοινό, για την αποκατάσταση της υγείας της.