ΗΠΑ: Μήνυση κατά του Roblox κατέθεσε το Τέξας

«Βάζει τα κέρδη και τους παιδόφιλους πάνω από την ασφάλεια των παιδιών»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 12:09 Έκτακτο δελτίο καιρού: Τριήμερη κακοκαιρία με βροχές σε πέντε περιοχές
07.11.25 , 12:03 IQ 160: «Μουρίκη, πρέπει να με ξεχάσεις!» - Δείτε sneak preview
07.11.25 , 11:50 Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Άνω Λιόσια - Έξι συλλήψεις
07.11.25 , 11:18 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα πάροχος ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη»
07.11.25 , 11:13 Ξέρεις ποια είναι η καταγωγή των επωνύμων; Κάνε το quiz!  
07.11.25 , 11:11 Χρυσοχοΐδης: Οι ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή - Τέλος οι μπαλωθιές
07.11.25 , 11:09 GNTM - Sneak Preview: «Ο Έντι προσπαθεί να ρίξει τα δίχτυα του παντού… »
07.11.25 , 11:05 Σταμάτης Κραουνάκης: Πέθανε η μητέρα του - «Ο άγγελος μας φτεροκοπάει»
07.11.25 , 11:03 Ποιος αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό
07.11.25 , 10:47 Μελβούρνη: Άνδρας πήρε φωτιά μετά από έκρηξη power bank στην τσέπη του
07.11.25 , 10:16 ΗΠΑ: Μήνυση κατά του Roblox κατέθεσε το Τέξας
07.11.25 , 10:13 Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στη Shein – Μπλόκο σε 200.000 δέματα
07.11.25 , 10:04 Τσουβέλας: «Δε με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης, δεν ξέρω να τα διαβάζω»
07.11.25 , 09:52 Σάλος στο Miss Universe 2025 – Ο πρόεδρος αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό
07.11.25 , 09:42 Ιωάννινα: Η Πύλη προς τα Ζαγοροχώρια
Έκτακτο δελτίο καιρού: Τριήμερη κακοκαιρία με βροχές σε πέντε περιοχές
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Σταμάτης Κραουνάκης: Πέθανε η μητέρα του - «Ο άγγελος μας φτεροκοπάει»
Χρυσοχοΐδης: Οι ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή - Τέλος οι μπαλωθιές
Σάλος στο Miss Universe 2025 – Ο πρόεδρος αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός λόγω ηλικίας
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από BBC / Φωτογραφία Pexels
ΗΠΑ: Μήνυση Kατά Tου Roblox
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, ανακοίνωσε ότι μήνυσε την Roblox κατηγορώντας την εταιρεία ότι αγνοεί επιδεικτικά τους νόμους για την ασφάλεια των ανηλίκων και παραπλανά τους γονείς σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στην πλατφόρμα.

Τι χαρτζιλίκι πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας, ανάλογα με την ηλικία τους

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πάξτον χαρακτήρισε το Roblox «εκκολαπτήριο “αρπακτικών”», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία βάζει τα κέρδη και τους παιδόφιλους πάνω από την ασφάλεια των παιδιών του Τέξας.

Η αγωγή αυτή δεν είναι η μόνη νομική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η δημοφιλής πλατφόρμα παιχνιδιών, που έχει επικριθεί για τα μέτρα που λαμβάνει για τη διαδικτυακή ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων.

Η Roblox δήλωσε στο BBC ότι η εταιρεία είναι «απογοητευμένη» που μηνύεται με βάση «παραπλανητικές δηλώσεις και ισχυρισμούς που προκαλούν εντύπωση».

Ταυτόχρονα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η εταιρεία συμμερίζεται τη δέσμευση του γενικού εισαγγελέα Κεν Πάξτον, για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, τονίζοντας πως έχει ήδη εφαρμόσει σειρά μέτρων για την απομάκρυνση κακόβουλων χρηστών και την προστασία των παικτών της.

Το Roblox, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα παιδιά, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες παιχνιδιών παγκοσμίως, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να παίζουν μόνοι ή παρέα με φίλους.

Προωθούμενη ως μια πλατφόρμα κατάλληλη για οικογένειες και φίλους, προσφέρει μια σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών που βοηθούν τα παιδιά να εξοικειωθούν με έννοιες όπως ο προγραμματισμός, η φυσική και η επίλυση προβλημάτων.

Πέντε ιστορίες κακοποίησης παιδιών που συγκλόνισαν την Ελλάδα

Το Roblox δίνει ακόμα στους χρήστες του τη δυνατότητα να δημιουργούν οι ίδιοι τα δικά τους παιχνίδια μέσα από ένα σύνολο εργαλείων ανάπτυξης – μια λειτουργία που έχει ενισχύσει τη δημιουργικότητα της κοινότητας, αλλά παράλληλα έχει οδηγήσει και στην εμφάνιση περιεχομένου με βίαιες ή σεξουαλικές αναφορές.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που επιτρέπει στους χρήστες να εισέρχονται σε διακομιστές και να αλληλεπιδρούν με αγνώστους στο διαδίκτυο έχει επίσης επικριθεί για την πιθανή έκθεση νεαρών παικτών σε επικίνδυνα άτομα.

Ο Πάξτον, κάλεσε την εταιρεία να λάβει αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από «αρρωστημένα και διεστραμμένα άτομα που κρύβονται πίσω από μια οθόνη».

«Κάθε εταιρεία που επιτρέπει την κακοποίηση παιδιών θα αντιμετωπίσει την πλήρη και αμείλικτη ισχύ του νόμου», ανέφερε σε δήλωσή του στην πλατφόρμα X.

Εκτός από το Τέξας, το Κεντάκι και η Λουιζιάνα έχουν επίσης κινηθεί νομικά εναντίον του Roblox, για πιθανούς κινδύνους σε παιδιά.

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΠΑ
 |
ΤΕΞΑΣ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
 |
VIDEO GAMES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top