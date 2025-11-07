ΗΠΑ: Μήνυση κατά του Roblox κατέθεσε το Τέξας

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, ανακοίνωσε ότι μήνυσε την Roblox κατηγορώντας την εταιρεία ότι αγνοεί επιδεικτικά τους νόμους για την ασφάλεια των ανηλίκων και παραπλανά τους γονείς σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στην πλατφόρμα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πάξτον χαρακτήρισε το Roblox «εκκολαπτήριο “αρπακτικών”», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία βάζει τα κέρδη και τους παιδόφιλους πάνω από την ασφάλεια των παιδιών του Τέξας.

Η αγωγή αυτή δεν είναι η μόνη νομική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η δημοφιλής πλατφόρμα παιχνιδιών, που έχει επικριθεί για τα μέτρα που λαμβάνει για τη διαδικτυακή ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων.

Η Roblox δήλωσε στο BBC ότι η εταιρεία είναι «απογοητευμένη» που μηνύεται με βάση «παραπλανητικές δηλώσεις και ισχυρισμούς που προκαλούν εντύπωση».

Ταυτόχρονα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η εταιρεία συμμερίζεται τη δέσμευση του γενικού εισαγγελέα Κεν Πάξτον, για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, τονίζοντας πως έχει ήδη εφαρμόσει σειρά μέτρων για την απομάκρυνση κακόβουλων χρηστών και την προστασία των παικτών της.

Το Roblox, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα παιδιά, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες παιχνιδιών παγκοσμίως, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να παίζουν μόνοι ή παρέα με φίλους.

Προωθούμενη ως μια πλατφόρμα κατάλληλη για οικογένειες και φίλους, προσφέρει μια σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών που βοηθούν τα παιδιά να εξοικειωθούν με έννοιες όπως ο προγραμματισμός, η φυσική και η επίλυση προβλημάτων.

Το Roblox δίνει ακόμα στους χρήστες του τη δυνατότητα να δημιουργούν οι ίδιοι τα δικά τους παιχνίδια μέσα από ένα σύνολο εργαλείων ανάπτυξης – μια λειτουργία που έχει ενισχύσει τη δημιουργικότητα της κοινότητας, αλλά παράλληλα έχει οδηγήσει και στην εμφάνιση περιεχομένου με βίαιες ή σεξουαλικές αναφορές.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που επιτρέπει στους χρήστες να εισέρχονται σε διακομιστές και να αλληλεπιδρούν με αγνώστους στο διαδίκτυο έχει επίσης επικριθεί για την πιθανή έκθεση νεαρών παικτών σε επικίνδυνα άτομα.

Ο Πάξτον, κάλεσε την εταιρεία να λάβει αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από «αρρωστημένα και διεστραμμένα άτομα που κρύβονται πίσω από μια οθόνη».

«Κάθε εταιρεία που επιτρέπει την κακοποίηση παιδιών θα αντιμετωπίσει την πλήρη και αμείλικτη ισχύ του νόμου», ανέφερε σε δήλωσή του στην πλατφόρμα X.

Εκτός από το Τέξας, το Κεντάκι και η Λουιζιάνα έχουν επίσης κινηθεί νομικά εναντίον του Roblox, για πιθανούς κινδύνους σε παιδιά.