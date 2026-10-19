H Δώρα Χρυσικού αποκάλυψε πως έχει υπάρξει πολύ καλή φίλη, αν και μπορεί να έχει αποτύχει σε άλλους ρόλους της ζωής της, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της πίστης, λέγοντας δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που προσευχήθηκαν για εκείνη όταν πέρασε την περιπέτεια με την υγεία της.

Η ηθοποιός, που υποδύεται φέτος τη Φρόσω, κολλητή φίλη της «Αρετής», στη σειρά «Οι κόρες της Αρετής», αναφέρθηκε στο θέμα της φιλίας. «Καταρχάς να πω ότι έχω αποτύχει σε πολλούς ρόλους στη ζωή μου, όμως το λέω μετά λόγου γνώσεως, έχω υπάρξει πάρα πολύ καλή φίλη», είπε στη Super Κατερίνα.

Δώρα Χρυσικού/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως «Μπορεί να μην έχω υπάρξει πάρα πολύ καλή αδερφή ή σύντροφος ή κόρη, ακόμα και με τη μητέρα μου που την υπεραγαπώ. Ξέρω ότι μέσα σ' όλα αυτά τα χρόνια της γονεϊκότητας έχουν υπάρξει στιγμές μεγάλων συγκρούσεων και που την έχω πικράνει».

Δώρα Χρυσικού με τη μητέρα της, Μέλπω Λεκατσά, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης και στις φωτογραφίες ΑΙ που κυκλοφόρησαν, δήθεν ότι η ίδια έχει νοσήσει ξανά.

«Το ανέλαβε δικηγόρος. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου στα 25 χρόνια που δουλεύω, που με θύμωσε κάτι τόσο πολύ. Αφενός διότι έπαιξε με κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, όπως είναι η υγεία μου, αφετέρου διότι θεωρώ ότι ήταν πολύ προκλητικό όλο αυτό το πράγμα ενέπλεξε την οικογένειά μου και ίσως το κυριότερο, πρέπει να τους κοπεί λίγο η φόρα και δε θα 'θελα ποτέ κανένας άλλος άνθρωπος να βρεθεί σε αυτή τη θέση», είπε.

Τέλος, είπε πως πιστή δεν ήταν ποτέ, αλλά σέβεται πολύ την πίστη των ανθρώπων. «Στην ασθένεια ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν, γιατί εγώ δεν είχα να κρατηθώ απο τίποτα. Σέβομαι πολύ την πίστη των ανθρώπων και δεν το έχω πει ποτέ, αλλά νομίζω ότι οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που πιστεύουν, γιατί εκείνη την περίοδο πήρα πάρα πολλές προσευχές, πολλά αναμμένα κεράκια απο πιστούς», κατέληξε.