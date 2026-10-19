Χρυσικού: «Πιστή δεν ήμουν ποτέ. Ευχαριστώ όσους προσευχήθηκαν για μένα»

«Έχω αποτύχει σε διάφορους ρόλους, αλλά έχω υπάρξει πάρα πολύ καλή φίλη»

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 19.10.26, 15:48
Δώρα Χρυσικού: Όσα είπε για τη φιλία και την πίστη / Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δώρα Χρυσικού ευχαρίστησε τους ανθρώπους που προσευχήθηκαν για εκείνη κατά την περιπέτεια με την υγεία της.
  • Αναγνώρισε ότι έχει αποτύχει σε πολλούς ρόλους, αλλά υπήρξε καλή φίλη.
  • Παραδέχτηκε συγκρούσεις με την οικογένειά της, ειδικά με τη μητέρα της.
  • Αντέτεινε ότι δεν ήταν ποτέ πιστή, αλλά σέβεται την πίστη των άλλων.
  • Κατήγγειλε ψευδείς φήμες για την υγεία της και ανέθεσε το θέμα σε δικηγόρο.

H Δώρα Χρυσικού αποκάλυψε πως έχει υπάρξει πολύ καλή φίλη, αν και μπορεί να έχει αποτύχει σε άλλους ρόλους της ζωής της, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της πίστης, λέγοντας δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που προσευχήθηκαν για εκείνη όταν πέρασε την περιπέτεια με την υγεία της. 

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Η ηθοποιός, που υποδύεται φέτος τη Φρόσω, κολλητή φίλη της «Αρετής», στη σειρά «Οι κόρες της Αρετής», αναφέρθηκε στο θέμα της φιλίας. «Καταρχάς να πω ότι έχω αποτύχει σε πολλούς ρόλους στη ζωή μου, όμως το λέω μετά λόγου γνώσεως, έχω υπάρξει πάρα πολύ καλή φίλη», είπε στη Super Κατερίνα. 

 Δώρα Χρυσικού/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Δώρα Χρυσικού/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως «Μπορεί να μην έχω υπάρξει πάρα πολύ καλή αδερφή ή σύντροφος ή κόρη, ακόμα και με τη μητέρα μου που την υπεραγαπώ. Ξέρω ότι μέσα σ' όλα αυτά τα χρόνια της γονεϊκότητας έχουν υπάρξει στιγμές μεγάλων συγκρούσεων και που την έχω πικράνει».

Δώρα Χρυσικού με τη μητέρα της, Μέλπω Λεκατσά, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Δώρα Χρυσικού με τη μητέρα της, Μέλπω Λεκατσά, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης και στις φωτογραφίες ΑΙ που κυκλοφόρησαν, δήθεν ότι η ίδια έχει νοσήσει ξανά

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«Το ανέλαβε δικηγόρος. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου στα 25 χρόνια που δουλεύω, που με θύμωσε κάτι τόσο πολύ. Αφενός διότι έπαιξε με κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, όπως είναι η υγεία μου, αφετέρου διότι θεωρώ ότι ήταν πολύ προκλητικό όλο αυτό το πράγμα ενέπλεξε την οικογένειά μου και ίσως το κυριότερο, πρέπει να τους κοπεί λίγο η φόρα και δε θα 'θελα ποτέ κανένας άλλος άνθρωπος να βρεθεί σε αυτή τη θέση», είπε. 

Χρυσικού: «Πιστή δεν ήμουν ποτέ. Ευχαριστώ όσους προσευχήθηκαν για μένα»

Τέλος, είπε πως πιστή δεν ήταν ποτέ, αλλά σέβεται πολύ την πίστη των ανθρώπων. «Στην ασθένεια ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν, γιατί εγώ δεν είχα να κρατηθώ απο τίποτα. Σέβομαι πολύ την πίστη των ανθρώπων και δεν το έχω πει ποτέ, αλλά νομίζω ότι οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που πιστεύουν, γιατί εκείνη την περίοδο πήρα πάρα πολλές προσευχές, πολλά αναμμένα κεράκια απο πιστούς», κατέληξε. 

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