Ελένη Τσολάκη: Η πρώτη αντίδραση μετά το «κόψιμο» της εκπομπής της

Για την πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 κλήθηκε να απαντήσει η Ελένη Τσολάκη, η οποία υπογράμμισε ότι θα μιλήσει την κατάλληλη στιγμή.

Όπως είδαμε το πρωί της Δευτέρας στο Breakfast@Star, η κάμερα της εκπομπής Εδώ TV του OPEN, συνάντησε την Ελένη Τσολάκη την ώρα που πήγαινε σε εκδήλωση, την οποία θα παρουσίαζε μαζί με τον Γιάννη Σπαλιάρα, κι οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής.

Όπως είπε ευγενικά η παρουσιάστρια θα μιλήσει για όλα στον σωστό χρόνο: «Έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση τώρα να παρουσιάσουμε! Είμαι πολύ χαρούμενη που και ο Γιάννης (σ.σ. Σπαλιάρας) είναι εδώ. Είναι ένας άνθρωπος, τον οποίο γνωρίζω από τη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια, οπότε θα περάσουμε όμορφα και όλα είναι υπέροχα».

«Όλα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Όλα καλά, όλα καλά», απάντησε στη συνέχεια σε ερωτήσεις σχετικά με το πρόωρο τέλος της εκπομπής της από τον ΑΝΤ1.

Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο με την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1 διακόπηκε πρόωρα και δεν επέστρεψε στο πρόγραμμα του σταθμού μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

