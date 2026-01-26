Ελένη Τσολάκη: Η πρώτη αντίδραση μετά το «κόψιμο» της εκπομπής της

Όσα είπε στην κάμερα η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.01.26 , 11:38 MasterChef: «Ότι είστε εδώ δεν αρκεί. Δεν έχετε εξασφαλίσει τη θέση σας!»
26.01.26 , 11:29 Σέρρες: «Δε θέλουμε να δούμε τη διευθύντρια στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί»
26.01.26 , 11:13 Μάρκος Σεφερλής: «Τα τηλεοπτικά μου θα ανακοινωθούν όταν πρέπει!»
26.01.26 , 11:04 Novacinema: Φεβρουάριος με μεγάλες πρεμιέρες και αφιέρωμα στον Αγ.Βαλεντίνο
26.01.26 , 11:03 KPop Demon Hunters: H animated ταινία που έγινε... εξάρτηση!
26.01.26 , 11:03 Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά σενάρια για την ισχυρή έκρηξη με τις 4 νεκρές
26.01.26 , 10:47 Έκτακτο δελτίο καιρού: Red Code και αύριο, Τρίτη - Πόσο θα κρατήσει
26.01.26 , 10:42 Μαρία Μπακοδήμου: «Έπρεπε να ζητήσω συμβουλή από Ακρίτα και Τρύφωνος;»
26.01.26 , 10:31 In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»
26.01.26 , 10:08 Βίκυ Χατζηβασιλείου: Το σχόλιό της για τις εκπομπές που «κόβονται»
26.01.26 , 10:08 Κύμα ψύχους «σαρώνει» τις ΗΠΑ: Νεκροί πολίτες από τον χιονιά
26.01.26 , 09:59 Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» - Νεκρές 4 εργαζόμενες
26.01.26 , 09:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης υπογράφει συμβόλαιο
26.01.26 , 09:42 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή
26.01.26 , 09:31 Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος κατέσφαξε μητέρα και πατέρα με διαφορά 12 ετών
Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά σενάρια για την ισχυρή έκρηξη με τις 4 νεκρές
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Red Code και αύριο, Τρίτη - Πόσο θα κρατήσει
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας!
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος κατέσφαξε μητέρα και πατέρα με διαφορά 12 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 κλήθηκε να απαντήσει η Ελένη Τσολάκη, η οποία υπογράμμισε ότι θα μιλήσει την κατάλληλη στιγμή. 

Ελένη Τσολάκη: Η πρώτη αντίδραση μετά το «κόψιμο» της εκπομπής της

Όπως είδαμε το πρωί της Δευτέρας στο Breakfast@Star, η κάμερα της εκπομπής Εδώ TV του OPEN, συνάντησε την Ελένη Τσολάκη την ώρα που πήγαινε σε εκδήλωση, την οποία θα παρουσίαζε μαζί με τον Γιάννη Σπαλιάρα, κι οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής.

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν με όλη τη σημασία της λέξης»

Όπως είπε ευγενικά η παρουσιάστρια θα μιλήσει για όλα στον σωστό χρόνο: «Έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση τώρα να παρουσιάσουμε! Είμαι πολύ χαρούμενη που και ο Γιάννης (σ.σ. Σπαλιάρας) είναι εδώ. Είναι ένας άνθρωπος, τον οποίο γνωρίζω από τη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια, οπότε θα περάσουμε όμορφα και όλα είναι υπέροχα».

Ελένη Τσολάκη: Η πρώτη αντίδραση μετά το «κόψιμο» της εκπομπής της

«Όλα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Όλα καλά, όλα καλά», απάντησε στη συνέχεια σε ερωτήσεις σχετικά με το πρόωρο τέλος της εκπομπής της από τον ΑΝΤ1.

«Η Ελένη Τσολάκη είναι στενοχωρημένη αλλά ανακουφισμένη»

Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο με την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1 διακόπηκε πρόωρα και δεν επέστρεψε στο πρόγραμμα του σταθμού μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. 

Η παρέα του Πρωινό Σαββατοκύριακο με «μπροστάρισσα» την Ελένη Τσολάκη δε... φτούρισε!-

Η παρέα του Πρωινό Σαββατοκύριακο με «μπροστάρισσα» την Ελένη Τσολάκη δε... φτούρισε!-

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ANT1
 |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top