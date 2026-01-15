Στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ελένη Τσολάκη, με τον τηλεοπτικό συντάκτη Αλέξη Μίχα να σχολιάζει όσο έχουν συμβεί.

«Ο Δημήτρης Πανόπουλος πάντα ό,τι λέει το στοιχειοθετεί. Είναι ένας άνθρωπος που δεν κρύβει τα λόγια του και, όσον αφορά σε αυτό, είπε πράγματι υπήρχαν όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν απανωτά ρεπορτάζ που μιλούσαν για τους Weekenders. Αφοσιώνεται στη δουλειά του και είναι πολύ καλός επαγγελματίας», είπε αρχικά στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος στάθηκε στην ψυχολογική κατάσταση της Ελένης Τσολάκη, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα επαγγελματικά της. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συναισθήματα της παρουσιάστριας είναι ανάμεικτα, καθώς βιώνει ταυτόχρονα λύπη, αλλά και ανακούφιση για το τέλος μιας δύσκολης συνεργασίας. «Η Ελένη Τσολάκη είναι στενοχωρημένη, αλλά ανακουφισμένη. Τελείωσε μια δυσλειτουργική συνεργασία», πρόσθεσε.

Να θυμίσουμε ότι αντιδράσεις προκάλεσε η πρόσφατη τοποθέτηση του Δημήτρη Πανόπουλου σχετικά με το αιφνίδιο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, με το θέμα να συζητιέται εκτενώς το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στην εκπομπή .Happy Day Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της σχολίασαν τα λεγόμενα του δημοσιογράφου, ρίχνοντας φως σε διαφορετικές οπτικές γύρω από το ζήτημα.

Η παρουσιάστρια στάθηκε αρχικά στο πώς είχε αποτυπώσει ο Δημήτρης Πανόπουλος στο μυαλό του την κατάσταση που επικρατούσε τότε, επισημαίνοντας πως πολλές φορές κάποια θέματα προβάλλονται στο πλαίσιο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ και όχι απαραίτητα ως προσωπική επιλογή του παρουσιαστή.

«Ο Δημήτρης Πανόπουλος είχε κρατήσει στο μυαλό του, το ‘χε αποτυπώσει ως ότι η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη τότε το ‘παιζε πιο συχνά (ότι θα κοπούν οι Weekenders). Που αυτό δεν είναι πάντα επιλογή της παρουσιάστριας, μπορεί να ‘ναι στο πλαίσιο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Ο Πάτρας αντίστοιχα την άλλη μέρα που ‘χαμε εδώ τη συνέντευξή του, που ‘χαμε στείλει κάμερα να τον βρούμε, τη στήριξε την Ελένη. Δεν το ‘χε καταγράψει έτσι», σχολίασε.

Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή προχώρησε σε μια πιο προσωπική τοποθέτηση, εξηγώντας πως, αν και μπορεί κάποιος να εκφράζει μια αλήθεια όπως τη βίωσε, η χρονική στιγμή που επιλέγει να το κάνει παίζει καθοριστικό ρόλο: «Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι καμιά φορά μπορεί να πεις ένα σωστό πράγμα, αλλά να το πεις τη λάθος στιγμή. Ο Δημήτρης μπορεί να λέει κάτι πολύ σωστό, που του συνέβη. Μπορεί να πει κάτι πολύ σωστό για ‘κείνον, γιατί έτσι το αποτύπωσε, έτσι συνέβη. Αλλά τη στιγμή που το λέει, ίσως αδικεί τον εαυτό του, που ‘ναι ένα πολύ καλό παιδί και ένας καλός συνάδελφος γιατί όταν κάποιος είναι στα κάτω του… Δηλαδή αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, η Ελένη Τσολάκη έχει να διαχειριστεί μια πρόωρη διακοπή, να ανασυνταχθεί κτλ. Το να βγεις να θυμίσεις κάτι τέτοιο, που εγώ δεν λέω ότι είναι ψευδές, μπορεί να ‘ναι αληθές… Ίσως είναι το σωστό πράγμα, τη λάθος στιγμή. Αυτή είναι η δική μου, η προσωπική άποψη».