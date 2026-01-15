«Η Ελένη Τσολάκη είναι στενοχωρημένη αλλά ανακουφισμένη»

Η δήλωση δημοσιογράφου για το πρόωρο τέλος της εκπομπής της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 16:31 Ο Ασλανίδης νέος προσωρινός Πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών
15.01.26 , 16:31 AION V: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
15.01.26 , 16:17 Τips για να έχεις πάντα ενέργεια!
15.01.26 , 16:03 Ερέτρια: Στο νοσοκομείο 16χρονος - Ξυλοκοπήθηκε άγρια από 9 άτομα
15.01.26 , 16:03 Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη
15.01.26 , 15:57 Εύη Βατίδου: «Πώς παίρνω το 100;»- Η ιστορία πίσω από την αξέχαστη ατάκα
15.01.26 , 15:52 Toυρνάς και Τσακνής στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ
15.01.26 , 15:50 Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
15.01.26 , 15:32 Γιάννης Ξυλούρης: Πέθανε ο αδελφός του Νίκου Ξυλούρη σε ηλικία 83 ετών
15.01.26 , 15:25 Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου
15.01.26 , 15:03 Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από κτίριο
15.01.26 , 14:36 Μυστήριο με την εξαφάνιση της Λόρας: Νέα μαρτυρία εμπλέκει μια γυναίκα
15.01.26 , 14:35 Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
15.01.26 , 14:20 Άση Μπήλιου: Σήμερα μπορεί να προκύψουν ξαφνικές έλξεις και γνωριμίες!
15.01.26 , 14:20 Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη
Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ελένη Τσολάκη, με τον τηλεοπτικό συντάκτη Αλέξη Μίχα να σχολιάζει όσο έχουν συμβεί.

«Ο Δημήτρης Πανόπουλος πάντα ό,τι λέει το στοιχειοθετεί. Είναι ένας άνθρωπος που δεν κρύβει τα λόγια του και, όσον αφορά σε αυτό, είπε πράγματι υπήρχαν όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν απανωτά ρεπορτάζ που μιλούσαν για τους Weekenders. Αφοσιώνεται στη δουλειά του και είναι πολύ καλός επαγγελματίας», είπε αρχικά στην εκπομπή Super Κατερίνα.

«Η Ελένη Τσολάκη είναι στενοχωρημένη αλλά ανακουφισμένη»

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος στάθηκε στην ψυχολογική κατάσταση της Ελένης Τσολάκη, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα επαγγελματικά της. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συναισθήματα της παρουσιάστριας είναι ανάμεικτα, καθώς βιώνει ταυτόχρονα λύπη, αλλά και ανακούφιση για το τέλος μιας δύσκολης συνεργασίας. «Η Ελένη Τσολάκη είναι στενοχωρημένη, αλλά ανακουφισμένη. Τελείωσε μια δυσλειτουργική συνεργασία», πρόσθεσε.

Να θυμίσουμε ότι αντιδράσεις προκάλεσε η πρόσφατη τοποθέτηση του Δημήτρη Πανόπουλου σχετικά με το αιφνίδιο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, με το θέμα να συζητιέται εκτενώς το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στην εκπομπή .Happy Day Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της σχολίασαν τα λεγόμενα του δημοσιογράφου, ρίχνοντας φως σε διαφορετικές οπτικές γύρω από το ζήτημα.

Η παρουσιάστρια στάθηκε αρχικά στο πώς είχε αποτυπώσει ο Δημήτρης Πανόπουλος στο μυαλό του την κατάσταση που επικρατούσε τότε, επισημαίνοντας πως πολλές φορές κάποια θέματα προβάλλονται στο πλαίσιο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ και όχι απαραίτητα ως προσωπική επιλογή του παρουσιαστή.

«Η Ελένη Τσολάκη είναι στενοχωρημένη αλλά ανακουφισμένη»

«Ο Δημήτρης Πανόπουλος είχε κρατήσει στο μυαλό του, το ‘χε αποτυπώσει ως ότι η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη τότε το ‘παιζε πιο συχνά (ότι θα κοπούν οι Weekenders). Που αυτό δεν είναι πάντα επιλογή της παρουσιάστριας, μπορεί να ‘ναι στο πλαίσιο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Ο Πάτρας αντίστοιχα την άλλη μέρα που ‘χαμε εδώ τη συνέντευξή του, που ‘χαμε στείλει κάμερα να τον βρούμε, τη στήριξε την Ελένη. Δεν το ‘χε καταγράψει έτσι», σχολίασε.

Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή προχώρησε σε μια πιο προσωπική τοποθέτηση, εξηγώντας πως, αν και μπορεί κάποιος να εκφράζει μια αλήθεια όπως τη βίωσε, η χρονική στιγμή που επιλέγει να το κάνει παίζει καθοριστικό ρόλο: «Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι καμιά φορά μπορεί να πεις ένα σωστό πράγμα, αλλά να το πεις τη λάθος στιγμή. Ο Δημήτρης μπορεί να λέει κάτι πολύ σωστό, που του συνέβη. Μπορεί να πει κάτι πολύ σωστό για ‘κείνον, γιατί έτσι το αποτύπωσε, έτσι συνέβη. Αλλά τη στιγμή που το λέει, ίσως αδικεί τον εαυτό του, που ‘ναι ένα πολύ καλό παιδί και ένας καλός συνάδελφος γιατί όταν κάποιος είναι στα κάτω του… Δηλαδή αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, η Ελένη Τσολάκη έχει να διαχειριστεί μια πρόωρη διακοπή, να ανασυνταχθεί κτλ. Το να βγεις να θυμίσεις κάτι τέτοιο, που εγώ δεν λέω ότι είναι ψευδές, μπορεί να ‘ναι αληθές… Ίσως είναι το σωστό πράγμα, τη λάθος στιγμή. Αυτή είναι η δική μου, η προσωπική άποψη».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 |
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top