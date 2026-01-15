Ελένη Τσολάκη: Η νέα καθημερινότητα μετά το κόψιμο της εκπομπής της

Βόλτες με το μωρό, γυμναστική και προσωπική φροντίδα το νέο της πρόγραμμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 10:45 Χάρης Λεμπιδάκης σε Breakfast@Star: «Η κόντρα ξεκίνησε από τη Μαλέσκου!»
15.01.26 , 10:39 Renault Filante: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
15.01.26 , 10:35 Belharra: Σε ελληνικά νερά η φρεγάτα «Κίμων»
15.01.26 , 10:32 Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
15.01.26 , 10:29 Λουιζίδου: «Προσέχω γιατί δεν μπορείς να φας γουρουνόπουλο και να παίξεις!»
15.01.26 , 10:22 Γιώργος Κιμούλης: Κέρδισε το φλουρί στη βασιλόπιτα της παράστασής του
15.01.26 , 10:17 Θανατική ποινή: Σε ποιες χώρες ισχύει - Πότε καταργήθηκε στην Ελλάδα
15.01.26 , 09:51 Νιου Τζέρσεϊ: Μητέρα στραγγάλισε τους δύο γιους της
15.01.26 , 09:43 Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου
15.01.26 , 09:40 BMW Group: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025
15.01.26 , 09:32 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
15.01.26 , 09:25 Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
15.01.26 , 09:16 Το Ιράν «παγώνει» τις εκτελέσεις διαδηλωτών - Τι λέει ο Τραμπ
15.01.26 , 09:13 Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»
15.01.26 , 09:10 'Ερευνα: Οι χώρες με τους περισσότερους ναρκισσιστές - Η θέση της Ελλάδας
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Αδάμου - Κουινέλης: Σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα με την 7χρονη κόρη τους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αιφνίδια κόπηκε η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ANT1. Πριν η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ολοκληρώσει τον πρώτο της μήνα στον τηλεοπτικό «αέρα»,  είχαν ξεκινήσει οι φήμες για πρόωρη ολοκλήρωσή της λόγω των χαμηλών ποσοστών τηλεθέασης. Αυτό και έγινε. Μάλιστα, η παρουσιάστρια δεν είχε καν την ευκαιρία να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό της κοινό.

Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της

Πλέον, η παρουσιάστρια ζει μία νέα, πιο ήρεμη και χαλαρή καθημερινότητα απολαμβάνοντας πολύ χρόνο με τη μονάκριβη κόρη της. Η ίδια κρατάει επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες αναρτώντας στιγμές από το σπίτι ή τις βόλτες τους. Χθες, Τετάρτη 14/1, η Ελένη Τσολάκη πήγε στο κομμωτήριο για να φρεσκάρει τα μαλλιά της, και αργότερα έκανε μία βόλτα με το μωρό στο ΟΑΚΑ, ενώ έφαγαν και σε εστιατόριο.

Δες φωτογραφίες:

τσολακη

τσολακη

ελενη τσολακη

Ένας από τους νέους στόχους της παρουσιάστριας για το 2026 είναι και η γυμναστική, με την Ελένη Τσολάκη να έχει επιστρέψει στην εντατική άθληση και να μοιράζεται μάλιστα και φωτογραφίες από τη νέα αυτή αρχή στα social media. Πρόσφατα, δημοσίευσε μια φωτογραφία από την ώρα της γυμναστικής της.

ελενη τσολακη

Σε άλλο post της η Ελένη Τσολάκη γράφει: «Take a little time to smile!!🩷✨»

Το παρασκήνιο πίσω από το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη

Την αποκάλυψη για το πρόωρο τέλος της εκπομπής της «Πρωινό Σαββατοκύριακο» είχε κάνει μέσα από το ρεπορτάζ του ο Γιώργος Σκρομπόλας, λέγοντας αναλυτικά:: «Είχαμε πει ότι ο ANT1 θα αξιολογήσει συνολικά το ψυχαγωγικό πρόγραμμά του στα τέλη του Δεκέμβρη. Για τη συγκεκριμένη εκπομπή πήρε αυτή την απόφαση και η Ελένη Τσολάκη συναντήθηκε με στέλεχος του σταθμού και συζήτησαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, αλλά όχι την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, γενικά. Δηλαδή, η Ελένη Τσολάκη παραμένει στο σταθμό και υπάρχει το ενδεχόμενο να τη δούμε κάπου αλλού. Ανάμεσα στα όσα συζητήθηκαν, ήταν και η πρόταση να παρουσιάσει το "Κάτι ψήνεται", αλλά εκείνη το αρνήθηκε». 

Ο ΑΝΤ1 θα αξιολογούσε έως τέλη Δεκεμβρίου συνολικά το πρόγραμμά του στον σταθμό, σε ό,τι αφορά τα νούμερα τηλεθεάσης, συγκριτικά με άλλες χρονιές και οι πληροφορίες αναφέρου, ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι από το συνολικό αποτέλεσμα της εκπομπής, παρόλες τις αλλαγές που έγιναν στο ενδιάμεσο, με αποτέλεσμα να πάρουν την απόφαση για το πρόωρο τέλος της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top