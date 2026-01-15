Ελένη Τσολάκη: Η νέα καθημερινότητα μετά το κόψιμο της εκπομπής της

Αιφνίδια κόπηκε η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ANT1. Πριν η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ολοκληρώσει τον πρώτο της μήνα στον τηλεοπτικό «αέρα», είχαν ξεκινήσει οι φήμες για πρόωρη ολοκλήρωσή της λόγω των χαμηλών ποσοστών τηλεθέασης. Αυτό και έγινε. Μάλιστα, η παρουσιάστρια δεν είχε καν την ευκαιρία να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό της κοινό.

Πλέον, η παρουσιάστρια ζει μία νέα, πιο ήρεμη και χαλαρή καθημερινότητα απολαμβάνοντας πολύ χρόνο με τη μονάκριβη κόρη της. Η ίδια κρατάει επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες αναρτώντας στιγμές από το σπίτι ή τις βόλτες τους. Χθες, Τετάρτη 14/1, η Ελένη Τσολάκη πήγε στο κομμωτήριο για να φρεσκάρει τα μαλλιά της, και αργότερα έκανε μία βόλτα με το μωρό στο ΟΑΚΑ, ενώ έφαγαν και σε εστιατόριο.

Δες φωτογραφίες:

Ένας από τους νέους στόχους της παρουσιάστριας για το 2026 είναι και η γυμναστική, με την Ελένη Τσολάκη να έχει επιστρέψει στην εντατική άθληση και να μοιράζεται μάλιστα και φωτογραφίες από τη νέα αυτή αρχή στα social media. Πρόσφατα, δημοσίευσε μια φωτογραφία από την ώρα της γυμναστικής της.

Σε άλλο post της η Ελένη Τσολάκη γράφει: «Take a little time to smile!!🩷✨»

Το παρασκήνιο πίσω από το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη

Την αποκάλυψη για το πρόωρο τέλος της εκπομπής της «Πρωινό Σαββατοκύριακο» είχε κάνει μέσα από το ρεπορτάζ του ο Γιώργος Σκρομπόλας, λέγοντας αναλυτικά:: «Είχαμε πει ότι ο ANT1 θα αξιολογήσει συνολικά το ψυχαγωγικό πρόγραμμά του στα τέλη του Δεκέμβρη. Για τη συγκεκριμένη εκπομπή πήρε αυτή την απόφαση και η Ελένη Τσολάκη συναντήθηκε με στέλεχος του σταθμού και συζήτησαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, αλλά όχι την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, γενικά. Δηλαδή, η Ελένη Τσολάκη παραμένει στο σταθμό και υπάρχει το ενδεχόμενο να τη δούμε κάπου αλλού. Ανάμεσα στα όσα συζητήθηκαν, ήταν και η πρόταση να παρουσιάσει το "Κάτι ψήνεται", αλλά εκείνη το αρνήθηκε».

Ο ΑΝΤ1 θα αξιολογούσε έως τέλη Δεκεμβρίου συνολικά το πρόγραμμά του στον σταθμό, σε ό,τι αφορά τα νούμερα τηλεθεάσης, συγκριτικά με άλλες χρονιές και οι πληροφορίες αναφέρου, ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι από το συνολικό αποτέλεσμα της εκπομπής, παρόλες τις αλλαγές που έγιναν στο ενδιάμεσο, με αποτέλεσμα να πάρουν την απόφαση για το πρόωρο τέλος της.