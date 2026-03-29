Μελέτη: «Ο σύζυγός μου είναι ένα εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο στο σπίτι»

«Τα κακοποιητικά περιβάλλοντα είναι ξεκάθαρα»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε για τις κακοποιητικές συμπεριφορές και την εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη.
  • Τόνισε ότι το τραύμα από κακοποίηση είναι πολύπλοκο και μπορεί να απαιτήσει χρόνια για να επεξεργαστεί.
  • Η Μελέτη χαρακτήρισε τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, ως εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο για την κόρη τους.
  • Επεσήμανε τη σημασία του σεβασμού στον εαυτό και την απομάκρυνση από κακοποιητικά περιβάλλοντα.
  • Πιστεύει ότι η επικοινωνία μπορεί να είναι θεραπευτική για τα θύματα κακοποίησης.

Kαλεσμένη το μεσημέρι της Κυριακής 29 Μαρτίου στο «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου ήταν η Ελεονώρα Μελέτη.

Η Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. μίλησε για τις κακοποιητικές συμπεριφορές με αφορμή την εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη  αλλά και τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, o oποίος όπως είπε αποτελεί «ένα εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο στο σπίτι».

Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»

«Το «γιατί τώρα» για μένα είναι μια άκυρη ερώτηση όταν έχει να κάνει με ένα οποιοδήποτε θύμα. Οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης ή τραύματος, έτσι; Το πώς λειτουργεί ένα τραύμα στον ψυχισμό ενός ανθρώπου, είναι πολύ σύνθετο. Μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες ψυχικές άμυνες, που ούτε το ίδιο το θύμα να μην καταλαβαίνει ότι έχει υπάρξει θύμα σε κάτι. Και να έχει αποστασιοποιηθεί, να το έχει ας πούμε… αποδεχτεί με έναν τρόπο που ουσιαστικά να το εμποδίζει να αναγνωρίσει ότι είναι εκεί το ίδιο θύμα. Είναι μια επεξεργασία η οποία περνάει από πολλά στάδια για να καταλάβει κάποιος αυτό που πραγματικά έχει βιώσει, να το αποδεχτεί και να αρχίσει να το διαχειρίζεται για να το θεραπεύσει. Μπορεί να πάρει πάρα πολλά χρόνια» είπε η Ελεονώρα Μελέτη για την εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη για κακοποίηση από τον τότε σύντροφό της, Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Εγώ δε νιώθω ποτέ ότι μια γυναίκα η οποία έχει κακοποιηθεί νιώθει απελευθερωμένη 100% σε κάποια στιγμή της ζωής της. Ποτέ δεν νιώθει απεγκλωβισμένη. Πάντα το τραύμα αυτό υπάρχει και πάντα ενεργοποιείται. Θεωρώ ότι το να μιλάς μπορεί και να λειτουργεί θεραπευτικά για κάποιους  και απελευθερωτικά» συμπλήρωσε η Ευρωβουλευτής.

Ελεονώρα Μελέτη: «Ο σύζυγός μου είναι ένα εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο μέσα στο σπίτι και ιδανικό για την κόρη μας»

Λίγο αργότερα, η Ελεονώρα Μελέτη αναφέρθηκε και στην κόρη της, Αλεξάνδρα: «Στην κόρη μου προσπαθώ να της εξηγήσω ότι πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας, την αξιοπρέπειά μας για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε αν και οι άλλοι μας σέβονται. Και όταν βλέπουμε ότι δεν μας σέβονται, αποχωρούμε. Ούτε παρακαλούμε, ούτε διαπραγματευόμαστε, ούτε υπομένουμε, ούτε ελπίζουμε. Τα κακοποιητικά περιβάλλοντα είναι ξεκάθαρα. Πρέπει να αποχωρούμε. Και προσπαθώ να της δώσω να καταλάβει ότι αξίζει και να τη σέβονται και να αγαπιέται και να τη φροντίζουν. Βοηθάει πάρα πολύ και το ότι έχω ένα εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο μέσα στο σπίτι. Είναι ιδανικό πρότυπο για μια κοπέλα αυτό το πρότυπο που έχει ο Θοδωρής. Είναι συγκινητικό το πόσο καλό αρσενικό πρότυπο είναι… Είναι από τους μπαμπάδες που είναι τρυφερός, είναι εκδηλωτικός… Δείχνει δηλαδή στο κορίτσι του πώς πρέπει να αγαπιέται από έναν άντρα. Το δείχνει και μέσα από τη στάση του σε μένα, και μέσα από τη στάση του στο παιδί. Θεωρώ λοιπόν ότι, παίρνει ερεθίσματα του πώς να αναγνωρίζει πού μένει και πού φεύγει».

