Χανιά: Εξαφάνιση 33χρονου Αλέξη - Ντοκουμέντα από τις έρευνες

Νέος κύκλος ερευνών αρχίζει στην Κρήτη, για τον εντοπισμό του γιατρού του Βενιζέλειου νοσοκομείου, που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου. Η εθελοντική ομάδα Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού βρίσκεται στα Χανιά με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εκπαιδευμένα σκυλιά προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας.

Χανιά: Εξαφάνιση 33χρονου Αλέξη - Ομάδα εθελοντών με drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά στις έρευνες

Οι εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού που έφτασαν στην Κρήτη έχουν στην φαρέτρα τους θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, drone και χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή του Φρε.

Οι εθελοντές ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή μία μεγάλη ακτίνα γύρω από το σημείο που εντοπίστηκε για τελευταία φορά το στίγμα του 33χρονου Αλέξη. Έχουν μαζί τους υπερσύγχρονο εξοπλισμό αλλά και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Εθελοντές με ειδικό εξοπλισμό στα Χανιά: Χαρτογράφησαν την περιοχή και ξεκίνησαν τις έρευνες

Η Ραλλιώ Λεπίδου εξασφάλισε φωτογραφίες από τις έρευνες που γίνονται σε εγκαταλελειμμένα και επικίνδυνα πηγάδια.

«Ερευνούμε σημεία που μας έχουν δώσει από μαρτυρίες», λέει ο Μανώλης Ζερβός, μέλος της ομάδας Kyon Osfrisis.

Υπάρχει μια καλή πληροφορία ότι στις 17 του μηνός ένας κύριος τον είδε στο περίπτερο στο οποίο ψώνισε. Αυτό μας δίνει ελπίδες ότι είχε λεφτά επάνω του, κάτι τρώει, κάτι πίνει και είναι εν ζωή.

Εξαφάνιση γιατρού στα Χανιά: Εντατικές έρευνες από εθελοντές

Εδώ και 40 μέρες οι γονείς του Αλέξη ζουν με την αγωνία με τον χρόνο να κυλάει γι' αυτούς βασανιστικά.

«Είναι μία τελευταία προσπάθεια να τον βρούμε, να τον βρούμε σε οποιαδήποτε κατάσταση αρκεί να μην συνεχιστεί αυτή η ταλαιπωρία του», λέει η μητέρα του αγνοούμενου στο flashnews.gr.

Οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανός ο Αλέξης δεν έχουν σβήσει καθώς στην περιοχή υπάρχουν πηγές με καθαρό πόσιμο νερό, δέντρα και καλλιέργειες και αρκετά εγκαταλειμμένα κτίσματα που μπορούν να συντηρήσουν έναν άνθρωπο για αρκετές ημέρες.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο