Citroën Racing Formula E: Στοχεύει στη κορυφή

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E κατευθύνεται στη Γερμανία αυτή την εβδομάδα, καθώς το εμβληματικό αεροδρόμιο Tempelhof του Βερολίνου θα φιλοξενήσει για άλλη μια φορά τους Γύρους 7 και 8 της 12ης Σεζόν.Με φόντο το ιστορικό, ανακαινισμένο αεροδρόμιο, η πίστα των 2,374 χιλιομέτρων είναι γνωστή για την τραχιά της επιφάνεια στο οδόστρωμα, την τεχνική της διάταξη και τους απρόβλεπτους, ενεργειακά ευαίσθητους αγώνες, χαρακτηριστικά που προσφέρουν σταθερά μερικούς από τους πιο στρατηγικούς αγώνες στο ημερολόγιο.

Το Βερολίνο ιστορικά υπήρξε ένας ευνοϊκός χώρος διεξαγωγής και για τους δύο οδηγούς της Citroën Racing. Ο Cassidy ήταν ένας από τους κορυφαίους στο Tempelhof τα τελευταία χρόνια, κατακτώντας τρεις νίκες στην πίστα (2023, 2024 και 2025).Εν τω μεταξύ, ο Jean-Éric Vergne, δύο φορές πρωταθλητής της Formula E, κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες pole positions (4) και τις περισσότερες θέσεις στο βάθρο στο Βερολίνο (8), υπογραμμίζοντας τη συνέπεια και τη δυναμική του στον χώρο.



Ο διπλός αγώνας Berlin E-Prix θα παρουσιάσει δύο ξεχωριστές στρατηγικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο 7ος γύρος, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαΐου, θα περιλαμβάνει το Pit Boost μαζί με μια μόνο ενεργοποίηση της λειτουργίας Attack Mode διάρκειας έξι λεπτών, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση ενέργειας, τον συγχρονισμό και την προσαρμοστικότητα.

Η εισαγωγή του Pit Boost αναμένεται να ανατρέψει τους χαρακτηριστικούς αγώνες «τύπου peloton» (μεγάλη κύρια ομάδα μονοθεσίων που το ένα κινείται «κολλητά» πίσω από το άλλο ακολουθώντας την κατεύθυνση του πρώτου) που συχνά συναντώνται στο Βερολίνο, δημιουργώντας πιο δυναμικά σενάρια στην εξέλιξη των αγώνων και ευκαιρίες για τολμηρές στρατηγικές αποφάσεις.

Αντίθετα, ο Γύρος 8 την Κυριακή 3 Μαΐου θα έχει μια πιο παραδοσιακή μορφή, χωρίς Pit Boost, αλλά με οκτώ λεπτά Attack Mode διαθέσιμα για τις ομάδες, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν κατά την κρίση τους. Αυτή η παραλλαγή στους δύο αγώνες εξασφαλίζει ένα απαιτητικό και πολύπλευρο Σαββατοκύριακο τόσο για ομάδες όσο και για οδηγούς.Με δύο αγώνες, εξελισσόμενες στρατηγικές και εξαιρετική δυναμική στο πρωτάθλημα, η ομάδα της Citroën Racing Formula E κατευθύνεται στο Βερολίνο αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της Formula E.