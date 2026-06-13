Θεσσαλονίκη: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη σε πλυντήρια

Παγιδεύτηκε ανάμεσα στους κυλίνδρους του μηχανήματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.06.26 , 15:59 Μητσοτάκης από τη Ρόδο: Νίκη της ΝΔ και τρίτη αυτοδυναμία
13.06.26 , 15:53 Σταματόπουλος για Παπανώτα: «Αν δεν απαντώ στα μηνύματα, υπάρχει λόγος»
13.06.26 , 15:31 Κακοκαιρία: Σφοδρές χαλοζοπτώσεις σε Θεσσαλία και Ήπειρο
13.06.26 , 15:03 Αίγιο: Θρήνος στην κηδεία μητέρας και γιου
13.06.26 , 14:41 Η συγκίνηση της Άσης Μπήλιου για τα 20 χρόνια Stars System
13.06.26 , 14:10 Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
13.06.26 , 14:00 Νομίζεις ότι οι άνθρωποι δεν σε συμπαθούν; Δες την έρευνα που σε διαψεύδει
13.06.26 , 14:00 Θέλεις πυκνά, γεμάτα και καλοσχηματισμένα φρύδια, ειδικά το καλοκαίρι;
13.06.26 , 13:58 Στην κορυφή της Ευρώπης η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού
13.06.26 , 13:42 Συντάξεις χωρίς πολύμηνη αναμονή: Τι αλλάζει στον e-ΕΦΚΑ
13.06.26 , 13:18 Θεσσαλονίκη: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη σε πλυντήρια
13.06.26 , 12:47 Ελένη Βουλγαράκη για Παπανώτα: «Με πήρε για να μου πει ότι στεναχωρήθηκε»
13.06.26 , 12:35 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ
13.06.26 , 12:00 Τέσσερις απαράβατοι κανόνες για να παραμείνεις fit μετά τα 40
13.06.26 , 11:48 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 18 μηνών κοριτσάκι κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
Κατερίνα Καινούργιου: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό
Δανάη Μπάρκα: Καλοκαιρινές βουτιές, λίγο πριν ντυθεί νυφούλα!
Αίγιο: Θρήνος στην κηδεία μητέρας και γιου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Θάνατος εργαζόμενης σε πλυντήρια στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, Θεσσαλονίκης, με θύμα 56χρονη εργαζόμενη.
  • Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Παρασκευής, όταν το χέρι της γυναίκας παγιδεύτηκε σε μηχάνημα.
  • Η γυναίκα παρασύρθηκε μέχρι τον ώμο και υπέστη φρικιαστικό θάνατο.
  • Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της.
  • Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη.

Τροχαίο Θεσσαλονίκη: Μια νεκρή στα Μάλγαρα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7:30 το πρωί, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό της άτυχης γυναίκας.

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της εργασίας της το χέρι της 56χρονης παγιδεύτηκε ανάμεσα σε δύο κυλίνδρους μηχανήματος. Η γυναίκα παρασύρθηκε μέχρι τον ώμο, με αποτέλεσμα να βρει φρικιαστικό θάνατο. 

Η άτυχη εργαζόμενη απασχολούνταν σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των βιομηχανικών πλυντηρίων.

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΣΙΝΔΟΣ
 |
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top