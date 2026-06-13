Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη.
Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7:30 το πρωί, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό της άτυχης γυναίκας.
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Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της εργασίας της το χέρι της 56χρονης παγιδεύτηκε ανάμεσα σε δύο κυλίνδρους μηχανήματος. Η γυναίκα παρασύρθηκε μέχρι τον ώμο, με αποτέλεσμα να βρει φρικιαστικό θάνατο.
Η άτυχη εργαζόμενη απασχολούνταν σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των βιομηχανικών πλυντηρίων.
Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.