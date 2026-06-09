Τροχαίο Θεσσαλονίκη: Μια νεκρή στα Μάλγαρα

Το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με φορτηγό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.06.26 , 13:05 Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος μάνα και γιος
09.06.26 , 13:01 Ελενα Κώνστα για Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Είμαστε οικογένεια»
09.06.26 , 12:54 Έλενα Τσαγκρινού: «Είμαι ερωτευμένη. Δεν κρύβω την προσωπική μου ζωή»
09.06.26 , 12:52 Ποιο ζευγάρι διασήμων χώρισε αθόρυβα πριν λίγους μήνες;
09.06.26 , 12:52 MasterChef Sneak Preview: Άναψαν τα αίματα μεταξύ Χρήστου και Ανδρέα
09.06.26 , 12:49 Πρωτοψάλτη, Πορτοκάλογλου, Παπακωνσταντίνου, Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων
09.06.26 , 12:27 Φτιάξτε απίστευτη Πάβλοβα με μαρμελάδα, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
09.06.26 , 12:26 Τροχαίο Θεσσαλονίκη: Μια νεκρή στα Μάλγαρα
09.06.26 , 12:00 Πρώτα «Εγώ» ή πρώτα «Εμείς»; Κυνηγάς τη σχέση ή ανακαλύπτεις τον εαυτό σου;
09.06.26 , 11:53 Τα superfoods που επιλέγει η Μαριέττα Χρουσαλά στο πρωινό της
09.06.26 , 11:52 Δασκουλίδης-Μπάστα-Βοζίκη Live στον Πειραιά
09.06.26 , 11:52 Σαμαρά: «Tα μάτια μου γεμίζoυν δάκρυα»- Το συγκινητικό post της ηθοποιού
09.06.26 , 11:51 Έλενα Χαραλαμπούδη: Το προσβλητικό σχόλιο που δέχτηκε για την εμφάνισή της
09.06.26 , 11:46 «Χαλάει» ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Τι θα γίνει στην Αττική
09.06.26 , 11:30 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το 1% Club αγαπήθηκε και θα συνεχίσει και 2η σεζόν»
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος μάνα και γιος
Γιώργος Νίκας: «Η Αλεξάνδρα ήταν αγχωμένη» - Όσα είπε ο πεθερός του Αργυρού
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Μυστήριο τέλος! Αυτή ήταν η αιτία της έντονης οσμής στην Αττική
«Θα είμαι ο κουμπάρος της Κατερίνας Καινούργιου και είμαι πολύ χαρούμενος»
Έλενα Χαραλαμπούδη: Το προσβλητικό σχόλιο που δέχτηκε για την εμφάνισή της
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στα Μάλγαρα, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 70χρονης γυναίκας.
  • Η γυναίκα, που επέβαινε σε αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με φορτηγό και μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου κατέληξε.
  • Ο σύζυγός της τραυματίστηκε στο άνω άκρο, η κατάσταση του είναι σταθερή και θα παραμείνει στο νοσοκομείο.
  • Ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας έσπευσαν στο σημείο για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να ερευνήσουν τα αίτια του τροχαίου.
  • Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό σημείωσε καθυστερήσεις λόγω του ατυχήματος και των ακινητοποιημένων οχημάτων.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί μετά τα διόδια των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στη διασταύρωση Ευζώνων, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να βρει τραγικό θάνατο

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο Καρφώθηκε Σε Κατάστημα - Πώς Σώθηκε Ο Ιδιοκτήτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η γυναίκα, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της και να τραυματιστεί ο σύζυγός της. 

Το σημείο του τροχαίου στα Μάλγαρα - thesspost.gr

Το σημείο του τροχαίου στα Μάλγαρα - thesspost.gr

Η 70χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου μετά από λίγη ώρα κατέληξε. Ο σύζυγός της φέρει τραύμα στο άνω άκρο, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, όμως θα παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία

Ναύπακτος: Σώζει το παιδί της πριν τους χτυπήσει αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες, και να ξεκινήσουν την έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.

Λόγω του τροχαίου και των οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα, στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού σημειώθηκαν  καθυστερήσεις.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΜΑΛΓΑΡΑ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top