Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί μετά τα διόδια των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στη διασταύρωση Ευζώνων, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η γυναίκα, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της και να τραυματιστεί ο σύζυγός της.

Το σημείο του τροχαίου στα Μάλγαρα - thesspost.gr

Η 70χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου μετά από λίγη ώρα κατέληξε. Ο σύζυγός της φέρει τραύμα στο άνω άκρο, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, όμως θα παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες, και να ξεκινήσουν την έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.

Λόγω του τροχαίου και των οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα, στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού σημειώθηκαν καθυστερήσεις.

