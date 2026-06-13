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Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα e-ΕΦΚΑ (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επιτάχυνση απονομής συντάξεων και μείωση χρόνου αναμονής στον e-ΕΦΚΑ.
  • Αναβάθμιση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων μέσω ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Κεντρικοί πυλώνες: νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και ψηφιοποίηση ιστορικού ασφάλισης.
  • Στόχος: απλούστευση διαδικασιών και ταχύτερη διεκπεραίωση αιτημάτων.
  • Διευκόλυνση καθημερινότητας πολιτών μέσω των νέων πρωτοβουλιών.

Η περαιτέρω επιτάχυνση της απονομής συντάξεων, η μείωση του χρόνου αναμονής και η συνολική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων αποτελούν βασικές προτεραιότητες των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ.

Κεντρικοί πυλώνες αυτής της μετάβασης είναι το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του φορέα και η ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης. Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων και η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

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