Θέλεις πυκνά, γεμάτα και καλοσχηματισμένα φρύδια, ειδικά το καλοκαίρι;

Οι εξειδικευμένοι οροί φρυδιών είναι το beauty προϊόν που αξίζει

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 10.06.26, 14:00
Η συστηματική χρήση ενός καλού serum μπορεί να βελτιώσει αισθητά την εικόνα των φρυδιών.

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Αν τα μάτια θεωρούνται ο καθρέφτης της ψυχής, τότε τα φρύδια είναι το στοιχείο που τα αναδεικνύει και τους δίνει ένταση και χαρακτήρα. Ένα σωστά σχηματισμένο και περιποιημένο τόξο μπορεί να ανοίξει το βλέμμα, να προσφέρει ισορροπία στα χαρακτηριστικά και να κάνει ακόμη και το πιο φυσικό μακιγιάζ να δείχνει ολοκληρωμένο σε αντίθεση με τα αραιά, ανομοιόμορφα ή ταλαιπωρημένα φρύδια που επηρεάζουν αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα, όσο άψογο κι αν είναι το υπόλοιπο μακιγιάζ.

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Η υπερβολική αποτρίχωση των προηγούμενων δεκαετιών, οι ορμονικές αλλαγές, η ηλικία αλλά και η φυσική προδιάθεση είναι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη πυκνότητα και πιο αδύναμες τρίχες. Κι εδώ έρχονται να βοηθήσουν τα brow serums, προϊόντα σχεδιασμένα να θρέφουν τους θύλακες της τρίχας, να ενισχύουν την ανάπτυξη και να βελτιώνουν τη συνολική ποιότητα των φρυδιών.

eyebrows

Οι πιο σύγχρονες συνθέσεις περιέχουν πεπτίδια, βιοτίνη, πανθενόλη, φυτικά εκχυλίσματα και άλλα δραστικά συστατικά που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της τρίχας, στη μείωση του σπασίματος και στη δημιουργία ενός πιο πυκνού και υγιούς αποτελέσματος με συστηματική χρήση.

Είτε θέλεις να αντιμετωπίσεις την αραίωση είτε απλώς να χαρίσεις στα φρύδια σου περισσότερη πυκνότητα και δύναμη, βάλε ένα εξειδικευμένο serum στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σου και με συνέπεια και υπομονή, θα δεις αισθητή διαφορά στο πλαίσιο του προσώπου και στη συνολική ένταση του βλέμματός σου.

Οι πιο συχνές απορίες για τους ορούς φρυδιών:

Ποιος είναι ο καλύτερος ορός για την ανάπτυξη των φρυδιών;

eyebrows

Τα πιο αποτελεσματικά serums περιέχουν δραστικά συστατικά που ενισχύουν τους θύλακες της τρίχας, προστατεύουν τις ήδη υπάρχουσες τρίχες και υποστηρίζουν τη δημιουργία νέων. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή συστατικά είναι τα πεπτίδια, η βιοτίνη, η πανθενόλη (βιταμίνη Β5), το καστορέλαιο και τα ανάλογα προσταγλανδινών. Τα πεπτίδια συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της τρίχας και στην υποστήριξη της ανάπτυξής της, η βιοτίνη ενισχύει την παραγωγή κερατίνης για πιο δυνατά φρύδια, ενώ η πανθενόλη προσφέρει ενυδάτωση και προστασία από το σπάσιμο. Παράλληλα, το καστορέλαιο βοηθά στη θρέψη και τη βελτίωση της συνολικής εικόνας των φρυδιών.

Λειτουργούν πραγματικά οι οροί φρυδιών;

eyebrows

Ναι, αρκεί να τους χρησιμοποιείς με συνέπεια. Ωστόσο, τα αποτελέσματα διαφέρουν από άτομο σε άτομο και εξαρτώνται από παράγοντες όπως η ηλικία, η γενετική προδιάθεση, η γενική κατάσταση της υγείας και η κατάσταση των θυλάκων. Για παράδειγμα, αν οι θύλακες έχουν καταστραφεί από χρόνια υπερβολική αποτρίχωση ή τραυματισμό, η επαναφορά θα είναι πιο δύσκολη ή και αδύνατη. Σε κάθε περίπτωση, η συστηματική χρήση ενός καλού serum μπορεί να βελτιώσει αισθητά την εικόνα των φρυδιών.

Διαβάστε αναλυτικά, όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους ορούς φρυδιών, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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