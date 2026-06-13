Κακοκαιρία: Σφοδρές χαλοζοπτώσεις σε Θεσσαλία και Ήπειρο

Καταστροφή χιλιάδων στρεμμάτων στα Φάρσαλα

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Πρώτη Δημοσίευση: 13.06.26, 15:34
Μεγάλες οι καταστροφές από την κακοκαιρία, σε απόγνωση οι αγρότες στα Φάρσαλα (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τα Φάρσαλα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
  • Καταστράφηκαν εκτάσεις βαμβακιού, σιτηρών, ντομάτας, καλαμποκιού και οσπρίων, καθώς και εξοπλισμός αγροτών.
  • Προβλήματα στο ημιορεινό οδικό δίκτυο με συχνές διακοπές κυκλοφορίας και υποχώρηση τμημάτων.
  • Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε και σε Φιλιππιάδα και Ζίτσα, καταστρέφοντας αμπέλια.
  • Η κακοκαιρία υποχωρεί, αλλά οι βοριάδες φέρνουν ψύχρα.

Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία ππυ έπληξε τα Φάρσαλα. Καταιγίδες και χαλάζι χτύπησαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, ενώ σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στο ημιορεινό οδικό δίκτυο της περιοχής. 

Τύρναβος - Φάρσαλα: Μεγάλες Καταστροφές Από Το Χαλάζι

Η καλοκαιρινή κακοκαιρία που έπληξε τα Φάρσαλα, αν και ήταν εξπρές από πλευράς διάρκειας, ήταν αρκετή για να προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης παραδόθηκαν στο έλεος ισχυρών βροχοπτώσεων και σφοδρών χαλαζοπτώσεων, καταστρέφοντας ολόκληρες εκτάσεις βαμβακιού,  σιτηρών, βιομηχανικής ντομάτας, καλαμποκιού και οσπρίων. 

Μάλιστα, η ένταση των φαινομένων ήταν τέτοια, ώστε προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές  και στον πάγιο εξοπλισμό πολλών αγροτών, όπως σωλήνες και λάστιχα ποτίσματος. Από την ισχυρή βροχόπτωση υποχώρησαν τμήματα του ημιορεινού οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα τη συχνή διακοπή της κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία, ενώ από τη σφοδρότητα των καταιγίδων δεν άντεξε ούτε η - υπό κατασκευή - γέφυρα στο Δίλοφο. 

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε  στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας, αλλά και στη Ζίτσα Ιωαννίνων όπου μέσα σε 15 λεπτά καταστράφηκαν τεράστιες εκτάσεις καλλιεργειών , κυρίως αμπέλια. 

Υποχωρεί η κακοκαιρία αλλά επιμένουν οι βοριάδες  

Πάντως σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού η σημερινή είναι η μεταβατική μέρα υποχώρησης της κακοκαιρίας, με βοριάδες όμως που φέρνουν αισθητή ψύχρα.

Φθινοπωρινός ο καιρός του Σαββάτου με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές

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