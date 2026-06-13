Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία ππυ έπληξε τα Φάρσαλα. Καταιγίδες και χαλάζι χτύπησαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, ενώ σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στο ημιορεινό οδικό δίκτυο της περιοχής.
Η καλοκαιρινή κακοκαιρία που έπληξε τα Φάρσαλα, αν και ήταν εξπρές από πλευράς διάρκειας, ήταν αρκετή για να προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης παραδόθηκαν στο έλεος ισχυρών βροχοπτώσεων και σφοδρών χαλαζοπτώσεων, καταστρέφοντας ολόκληρες εκτάσεις βαμβακιού, σιτηρών, βιομηχανικής ντομάτας, καλαμποκιού και οσπρίων.
Μάλιστα, η ένταση των φαινομένων ήταν τέτοια, ώστε προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές και στον πάγιο εξοπλισμό πολλών αγροτών, όπως σωλήνες και λάστιχα ποτίσματος. Από την ισχυρή βροχόπτωση υποχώρησαν τμήματα του ημιορεινού οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα τη συχνή διακοπή της κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία, ενώ από τη σφοδρότητα των καταιγίδων δεν άντεξε ούτε η - υπό κατασκευή - γέφυρα στο Δίλοφο.
Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας, αλλά και στη Ζίτσα Ιωαννίνων όπου μέσα σε 15 λεπτά καταστράφηκαν τεράστιες εκτάσεις καλλιεργειών , κυρίως αμπέλια.
Υποχωρεί η κακοκαιρία αλλά επιμένουν οι βοριάδες
Πάντως σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού η σημερινή είναι η μεταβατική μέρα υποχώρησης της κακοκαιρίας, με βοριάδες όμως που φέρνουν αισθητή ψύχρα.
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