Δράμα - Κακοκαιρία: 100 άτομα εγκλωβισμένα στο καταφύγιο του Φαλακρού

Εγκλωβισμένοι εκδρομείς σε Σέρρες και Δράμα λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Περισσότεροι από 100 επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα παραμένουν εγκλωβισμένοι στο καταφύγιο εδώ και αρκετές ώρες, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης που είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα.

Μεταξύ των εγκλωβισμένων βρίσκονται κυρίως οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και οικογένεια με βρέφος μόλις ενός έτους.

Ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος για το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, Αργύρης Πατακάκης, σύμφωνα με το alpha-news.gr , δήλωσε ότι ο εγκλωβισμός προκλήθηκε όταν οχήματα χωρίς τον απαραίτητο χειμερινό εξοπλισμό ακινητοποιήθηκαν κατά την κάθοδό τους προς τη Δράμα, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις λόγω των προσπαθειών απεγκλωβισμού τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο παραμένουν αυτή τη στιγμή αποκλεισμένα στο Φαλακρό.

Τόνισε, ωστόσο, ότι όλοι οι επισκέπτες είναι ασφαλείς, φιλοξενούνται σε ζεστό χώρο και, μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα ξεκινήσει η οργανωμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Την ίδια ώρα, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού η χιονόπτωση συνεχίζεται, ενώ οι άνεμοι πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.