Δράμα - Κακοκαιρία: 100 άτομα εγκλωβισμένα στο καταφύγιο του Φαλακρού

Ισχυρή χιονόπτωση στην περιοχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.02.26 , 21:30 Έπστάιν: Bίντεο Τον Δείχνει Να Κυνηγάει Δύο Κοπέλες
01.02.26 , 21:05 Επίδομα Παιδιού: Πότε γίνεται η πρώτη πληρωμή για το 2026
01.02.26 , 20:44 Δράμα - Κακοκαιρία: 100 άτομα εγκλωβισμένα στο καταφύγιο του Φαλακρού
01.02.26 , 20:08 Eξαφάνιση Λόρας: Αυτό είναι το αεροπορικό εισιτήριό της - Ποια πτήση πήρε
01.02.26 , 20:02 Νέα Πέραμος: Άρπαξαν, σκότωσαν και πέταξαν σε ρέμα 27χρονο άνδρα
01.02.26 , 18:34 Νάουσα: Κάηκε ζωντανός στο υπνοδωμάτιό του
01.02.26 , 18:34 MINI Paul Smith Edition: Γιατί είναι μοναδική αυτή η έκδοση
01.02.26 , 17:34 ΑΕΚ: Το πλάνο του Νίκολιτς και ο «παράγοντας» Ελ Κααμπί
01.02.26 , 17:34 Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Σορός νεαρού άνδρα βρέθηκε σε ρέμα
01.02.26 , 17:13 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
01.02.26 , 16:52 Τουρκία: Θανατηφόρα τροχαία με 16 νεκρούς και 30 τραυματίες
01.02.26 , 16:23 Σου αρέσουν οι σούπες; Δες αυτές τις λαχταριστές συνταγές
01.02.26 , 16:20 Ρία Ελληνίδου: «Μου τη σπάει να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή»
01.02.26 , 16:13 Βιολάντα: Σταμάτησαν οι έρευνες υπό τον φόβο νέας έκρηξης
01.02.26 , 15:50 Κακοκαιρία: Έρχεται η β΄ φάση το απόγευμα με μπόρες στην Αττική
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνης
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Εγκλωβισμένοι εκδρομείς σε Σέρρες και Δράμα λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Περισσότεροι από 100 επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα παραμένουν εγκλωβισμένοι στο καταφύγιο εδώ και αρκετές ώρες, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης που είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα. 

Κακοκαιρία: Η θάλασσα έφτασε στα σπίτια στον Αγιόκαμπο Λάρισας

Μεταξύ των εγκλωβισμένων βρίσκονται κυρίως οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και οικογένεια με βρέφος μόλις ενός έτους. 

Ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος για το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, Αργύρης Πατακάκης, σύμφωνα με το alpha-news.gr , δήλωσε ότι ο εγκλωβισμός προκλήθηκε όταν οχήματα χωρίς τον απαραίτητο χειμερινό εξοπλισμό ακινητοποιήθηκαν κατά την κάθοδό τους προς τη Δράμα, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις λόγω των προσπαθειών απεγκλωβισμού τους. 

Κακοκαιρία: Eγκλωβισμένοι σε Σέρρες - Δράμα λόγω χιονιού

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο παραμένουν αυτή τη στιγμή αποκλεισμένα στο Φαλακρό.  

Τόνισε, ωστόσο, ότι όλοι οι επισκέπτες είναι ασφαλείς, φιλοξενούνται σε ζεστό χώρο και, μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα ξεκινήσει η οργανωμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού. 

Την ίδια ώρα, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού η χιονόπτωση συνεχίζεται, ενώ οι άνεμοι πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τα 30 χιλιόμετρα την ώρα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 |
ΣΕΡΡΕΣ
 |
ΔΡΑΜΑ
 |
ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ
 |
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top