Eξαφάνιση Λόρας: Αυτό είναι το αεροπορικό εισιτήριό της - Ποια πτήση πήρε

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Λόρας έφερε στο «φως» το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το οποίο εξασφάλισε φωτογραφία ντοκουμέντο με το εισιτήριο που έβγαλε σε ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας. Τι δήλωσε ο ταξιτζής που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο και γιατί τελικά η 16χρονη έβγαλε φωτογραφία το διαβατήριο της μητέρας της.

Είκοσι τέσσερις ημέρες μετά την εξαφάνισή της, η τύχη της ανήλικης Λόρα παραμένει άγνωστη. Οι Αρχές εξακολουθούν να μην μπορούν να επιβεβαιώσουν αν τελικά ταξίδεψε στη Γερμανία ή αν παρέμεινε στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το αεροπορικό εισιτήριο στο όνομά της, το οποίο αποκάλυψε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Μάνος Σωτηρόπουλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πτήση αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 17:35 και προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη τρεις ώρες και πέντε λεπτά αργότερα. Παρά το εισιτήριο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως αν η Λόρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο.

Εξαφάνιση Λόρας: Το βίντεο ντοκουμέντο και η διαδρομή προς το αεροδρόμιο - Τι λέει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη Λόρα να επιβιβάζεται σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο. Το περιστατικό καταγράφηκε στις 8 Ιανουαρίου, στις 11:46 το πρωί, όταν η ανήλικη βγήκε από ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια κρατώντας το εισιτήριό της. Δεν είχε μαζί της βαλίτσα, παρά μόνο μία τσάντα.

Ο οδηγός του ταξί, τον οποίο εντόπισε το Star, περιέγραψε ότι η διαδρομή είχε δηλωμένο προορισμό το αεροδρόμιο μέσω εφαρμογής. Όπως αναφέρει, η μοναδική λέξη που του είπε η Λόρα ήταν «airport», ενώ δε φαινόταν να γνωρίζει καλά αγγλικά.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με τον οδηγό, η Λόρα παρέμενε σιωπηλή στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή μίλησε για λίγο στο κινητό της, χαμηλόφωνα και στα ρωσικά. Στο τέλος της διαδρομής πλήρωσε με μετρητά και αποχώρησε χωρίς άλλη κουβέντα.

Η αστυνομία προσέγγισε τον οδηγό για πρώτη φορά μόλις το προηγούμενο απόγευμα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Εξαφάνιση Λόρας: Ο λόγος που φωτογράφισε το διαβατήριο της μητέρας της

Για ημέρες, πριν ακόμη γίνει γνωστό ότι αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο στο όνομά της, υπήρχε η εκτίμηση ότι η ανήλικη ενδεχομένως σκόπευε να πλαστογραφήσει το διαβατήριο της μητέρας της, καθώς μοιάζουν εμφανισιακά, ώστε να ταξιδέψει χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα λόγω ηλικίας.

Ωστόσο, ένα αποκαλυπτικό έγγραφο της Lufthansa φαίνεται να δίνει μια διαφορετική, αλλά εξίσου ανησυχητική εξήγηση.

Σε αυτό το έγγραφο, αναφέρεται ότι στις προϋποθέσεις ταξιδιού ανηλίκων, που αναφέρεται στα «ψιλά γράμματα», συνιστάται ο ανήλικος επιβάτης πρέπει έχει μαζί του συμπληρωμένο το έντυπο για ασυνόδευτο παιδί, καθώς και φωτοαντίγραφο διαβατηρίου γονέα. Η διατύπωση αυτή, όπως επισημαίνεται, αφήνει ένα «παραθυράκι» που επιτρέπει σε ανηλίκους ηλικίας από 12 έως 17 ετών να ταξιδέψουν μόνοι τους, χωρίς να υπάρξει ουσιαστικό εμπόδιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Λόρα φαίνεται πως είχε ερευνήσει σχολαστικά όλες αυτές τις λεπτομέρειες πριν φύγει από τη χώρα. Οι κινήσεις της δείχνουν ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο, αλλά αντίθετα προμελετημένο, σε βαθμό που –όπως εκτιμάται– ακόμη και οι ελληνικές Αρχές ίσως να μην γνώριζαν αυτή τη συγκεκριμένη διαδικαστική λεπτομέρεια.

Εξαφάνιση Λόρας: Γιατί δεν ελέγχθηκαν οι κάμερες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Missing alert σε όλη τη Γερμανία

Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι δεν υπήρξε επιβεβαίωση μέσω των καμερών ασφαλείας του αεροδρομίου, την ώρα που η γερμανική αεροπορική εταιρεία δεν παρέχει τη λίστα επιβατών. Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος Μάνος Σωτηρόπουλος, έπειτα από επικοινωνία με ανώτατα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του αεροδρομίου, τα δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας διατηρούνται για μόλις 10 ημέρες.

Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, το υλικό διαγράφεται αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 18 Ιανουαρίου δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο καταγραφικό υλικό, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην μπορούν σήμερα να επιβεβαιώσουν μέσω καμερών αν η Λόρα εισήλθε στο αεροδρόμιο.

Την ίδια ώρα, το θρίλερ συνεχίζεται. Missing alert με το πρόσωπο της Λόρα έχει αναρτηθεί σε πολλές πόλεις της Γερμανίας, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις ξένες Αρχές.

