Γλυκά Νερά: Ο πιλότος θέλει να «σπάσει» τα ισόβια - Αλλάζει στάση

Αλλάζει στάση ο πιλότος που τον Μάιο του 2021 σκότωσε μέσα στο σπίτι τους την σύζυγό του Καρολάιν και τον σκύλο τους και στη συνέχεια έπαιζε θέατρο ότι ληστές μπήκαν μέσα στο σπίτι και δολοφόνησαν την άτυχη γυναίκα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο δολοφόνος της Καρολάιν Κράουτς σκέφτεται να καταθέσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου. Ο λόγος, όπως λέει, είναι γιατί θέλει να έχει μια δίκαιη δίκη που δεν την είχε στο πρώτο δικαστήριο και να ακουστούν πράγματα που δεν ακούστηκαν τότε.

Υπενθυμίζεται πως ο πιλότος είχε παραιτηθεί από την έφεση που είχε ασκήσει ο ίδιος, υποστηρίζοντας ότι θα αποδεχθεί την πρωτόδικη απόφαση για ισόβια κάθειρξη.

Ο πιλότος σκέφτεται να ζητήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου για να «σπάσει» τα ισοβια

Ωστόσο τώρα, φαίνεται πως άλλαξε γνώμη και τέσσερα χρόνια μετά τον εγκλεισμό του στη φυλακή θα επιδιώξει να «σπάσει» τα ισόβια.

Αν το πετύχει αυτό, τότε σε έξι – επτά χρόνια θα βγει από τη φυλακή και αν η Δικαιοσύνη το επιτρέψει θα συνεχίσει ανενόχλητος τη ζωή του.

«Το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη το έχει ο καθένας», είπε ο κ. Παπαϊωαννίδης και συνέχισε:

«Να γίνει μία δίκη για να ακουστούν πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουν ακουστεί καν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Δεν αλλάζει αυτό το οποίο έχει πει. Αλλά λίγο πριν το αδίκημα, λίγο μετά το τι έγινε και τι δεν έγινε, δύο-τρία πράγματα, ίσως θα έπρεπε να διαφωτιστούν με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο εντολέας μου δεν εισακούστηκε ποτέ, γιατί ερήμην του τον είχαν μεταφέρει ήδη στις φυλακές Μαλανδρίνου, οπότε του έβαλαν δύο δικηγόρους χωρίς να ξέρει και να θέλει. Κι αυτό είναι λόγος αναίρεσης. Για να ακουστούν όλα αυτά θα πρέπει και η αναίρεση να γίνει δεκτή».

Ο πιλότος με την Καρολάιν τη μέρα του γάμου τους

Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωαννίδη, ο πιλότος είναι φοιτητής Νομικής και δε χρωστάει μέχρι στιγμής κανένα μάθημα. Μάλιστα τα έχει περάσει και με καλούς βαθμούς.

«Είναι πολύ δύσκολο για έναν κρατούμενο να δίνει εξετάσεις, να περνάει στη μεγαλύτερη σχολή, του θεωρητικού επιπέδου που έχουμε, που είναι η νομική σχολή, και να φοιτεί παράλληλα, χωρίς να χρωστάει κανένα μάθημα. Δε σημαίνει κάτι αυτό. Σημαίνει πράγματα για τον χαρακτήρα του. Είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο να δίνει κανονικά τα μαθήματά του, να παρακολουθεί όσο μπορεί διαδικτυακά, να έρχεται κλιμάκιο μέσα στις φυλακές για να δίνει εξετάσεις και να μη χρωστάει κανένα μάθημα», συνέχισε.

Παράλληλα εργάζεται μέσα στη φυλακή, ως προϊστάμενος λογιστηρίου της καντίνας των φυλακών. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες χαίρει της εκτίμησης τόσο των συγκρατουμένων του, όσο και των υπεύθυνων των φυλακών και θεωρείται από τα πιο «ισχυρά» πρόσωπα εκεί.

Ο πιλότος επί 40 μέρες έπαιζε θέατρο ότι διαρρήκτες είχαν σκοτώσει τη σύζυγό του

Όσο για το αν έχει κάποια επικοινωνία με την κόρη του, ο δικηγόρος του ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία.

«Τι διεκδίκησε μόνο η οικογένεια; Μόνο την επικοινωνία του πατέρα του και της μητέρας του, δηλαδή των παππούδων, με το παιδί. Υπήρξε αυτή ποτέ; Στην αρχή ναι, μετά όχι. Γιατί βιαίως το παιδί το πήρανε και οδηγήθηκαν στις Φιλιππίνες, όπου είναι με την άλλη την οικογένεια. Άρα αυτομάτως η επικοινωνία τερματίστηκε. Δεν μπορούν να έχουν καμία επικοινωνία. Ξέρω ότι ακόμα και το επίθετο του παιδιού άλλαξε», είπε ο δικηγόρος του πιλότου.

Η Καρολάιν με την κόρη της

Θέλησε μάλιστα να υπογραμμίσει πως ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Καρολάιν Κράουτς είναι ένας άλλος άνθρωπος πλέον, που έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε και πώς τα διέλυσε όλα μέσα σε μια νύχτα.

«Έχει συνειδητοποιήσει ότι η ζωή του τερματίστηκε. Τελείωσαν όλα γι' αυτόν. Καμένη γη υπάρχει μόνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το μόνο που τον νοιάζει είναι να μπορεί να μαθαίνει ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του», είπε ο κ. Παπαϊωαννίδης.

Όπως είπε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, μέσα από τις φυλακές διαρρέεται πως στόχος του πιλότου είναι να αποφυλακιστεί σε κάποια χρόνια και να ασχοληθεί με τη Νομική, την οποία σπουδάζει.

Μένει τώρα να δούμε αν θα κάνει πράξη τις σκέψεις του και αν θα γίνει δεκτό το αίτημα της αναίρεσης.

Γλυκά Νερά: Η δολοφονία της Καρολάιν που συγκλόνισε την Ελλάδα

Τις πρώτες ώρες της 11ης Μαΐου 2021, η ελληνική κοινωνία πάγωσε όταν η 19χρονη Καρολάιν Κράουτς, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά.

Η κόρη της Καρολάιν μεγαλώνει στις Φιλιππίνες

Η Καρολάιν έμενε με τον σύζυγό της και το ενός έτους μωρό τους στην κατοικία της οικογένειας.

Σύμφωνα με την αρχική κατάθεση που έδωσε ο σύζυγός της, γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα τρεις κουκουλοφόροι οπλισμένοι εισέβαλαν στο σπίτι από παράθυρο του υπογείου. Κατά την αφήγησή του, οι δράστες δολοφόνησαν τον σκύλο της οικογένειας, τον κρέμασαν από τη σκάλα, άρπαξαν χρήματα και κρατούσαν όμηρους το ζευγάρι στην κρεβατοκάμαρα.

Η Καρολάιν, που γνώριζε πολεμικές τέχνες, φέρεται να προσπάθησε να αντισταθεί, όταν ένας από τους δράστες σημάδεψε το μωρό με όπλο. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε και δολοφονήθηκε με ασφυξία.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι εντόπισαν ότι η κάρτα μνήμης της κάμερας ασφαλείας είχε αφαιρεθεί στις 01:20, δηλαδή αρκετές ώρες πριν από την ώρα που είχε δηλωθεί η διάρρηξη. Επιπλέον, το βιομετρικό ρολόι της Καρολάιν κατέγραψε ότι οι παλμοί της σταμάτησαν στις 04:11. Η ανάλυση των κινητών τηλεφώνων και των ψηφιακών δεδομένων του συζύγου αποκάλυψε ασυνέπειες σε σχέση με την κατάθεσή του.

Ο πιλότος μέσα στις φυλακές εργάζεται στο λογιστήριο της καντίνας

Στις 17 Ιουνίου, μετά από το 40ήμερο μνημόσυνο της Καρολάιν στην Αλόννησο ο σύζυγος κλήθηκε στην Αθήνα και, έπειτα από πολύωρη ανάκριση, ομολόγησε ότι εκείνος ήταν ο δολοφόνος της.

Κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για τη θανάτωση του σκύλου, καθώς και για ψευδή καταγγελία και ψευδομαρτυρία.

Στις 22 Ιουνίου κρίθηκε προφυλακιστέος. Η δίκη ξεκίνησε στις 12 Απριλίου 2022 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας και στις 16 Μαΐου 2022 το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για όλες τις κατηγορίες. Του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης συν δέκα έτη για τη θανάτωση του σκύλου και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ.

Σε δεύτερο βαθμό, το Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη χωρίς να αναγνωρίσει ελαφρυντικά.