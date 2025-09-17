Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες

«Η Λυδία ξέρει ότι μαμά της πέθανε, αλλά όχι πώς», λέει ο Ντέιβιντ Κράουτς

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς που συγκλόνισε το πανελλήνιο και ο πατέρας της, Ντέιβιντ Κράουτς αποκάλυψε πώς η κόρης της, η μικρή Λυδία, γνωρίζει ότι η μαμά της έχει πεθάνει. 

«Είπαμε στη Λυδία, την κόρη της Καρολάιν ότι η μητέρα της πέθανε, αλλά δεν της έχουμε πει πώς πέθανε. Αυτό είναι κάτι για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα εξάχρονο παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του. Εξακολουθούμε να γιορτάζουμε τα γενέθλιά της Καρολάιν με μια μικρή συγκέντρωση με τις φίλες της Λυδίας και μια τούρτα που γράφει πάνω “Χρόνια πολλά Μαμά”. Επίσης κάνουμε και ένα μνημόσυνο στην επέτειο του θανάτου της εκεί όπου είναι θαμμένη η αγαπημένη μας Καρολάιν. Δεν πρέπει να αφήσω τη μνήμη της να σβήσει. Την αγαπούσα πάρα πολύ», είπε στον Alpha.

H μικρή Λυδία

H μικρή Λυδία

Όσον αφορά στο πώς ζει στις Φιλιππίνες το πεντάχρονο κοριτσάκι, είπε:

«Η ζωή της είναι ειδυλλιακή. Η Λυδία είναι απλώς ένα χαρούμενο πεντάχρονο παιδί, του οποίου οι μόνες έγνοιες, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι η φροντίδα του αρκουδιού της, οι φίλοι της στο παιχνίδι, το σχολείο και τι θα φάει για βραδινό απόψε. Στις Φιλιππίνες δεν είναι ασυνήθιστο ένα παιδί να μεγαλώνει με τους παππούδες του, αφού πολλοί γονείς φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν πιο καλοπληρωμένη δουλειά», είπε.

Σε ερώτηση δε για το αν η Λυδία θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα, ο πατέρας της Καρολάιν απάντησε:

Η Καρολάιν με τη μικρή Λυδία

Η Καρολάιν με τη μικρή Λυδία

«Δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για να έρθει η Λυδία στην Ελλάδα. Ίσως όταν μεγαλώσει και μπορέσει να πληρώσει μόνη της το εισιτήριο να έρθει τη χώρα όπου γεννήθηκε. Θα είναι δική της απόφαση». 

Όπως είπε, το κοριτσάκι δεν έχει καμία επαφή με τους γονείς του πατέρα της και δεν πρόκειται να έχει και στο μέλλον. 

Δολοφονία Καρολάιν: «Ο πατέρας της Λυδίας δεν μπορεί να δει φωτογραφία της κόρης του»

Στην εκπομπή Super Κατερίνα μίλησε και ο δικηγόρος του συζύγου της Καρολάιν που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία της. 

Όπως είπε, παραμένει στις φυλακές Μαλανδρίνου και θα βρίσκεται εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ο πιλότος δεν έχει καμία επαφή με την κόρη του

Ο πιλότος δεν έχει καμία επαφή με την κόρη του

«Εξαρχής η ποινή που έχει επιβληθεί είναι τα ισόβια, τα οποία δεν αλλάζουν. Έχουμε παραιτηθεί άλλωστε από το Εφετείο […]. Είναι το κλασικό παράδειγμα του ορθού σωφρονισμού, που λέμε εμείς οι νομικοί, σε ένα επίπεδο φυλακών γιατί επέλεξε να σπουδάσει», είπε αρχικά.

Πρόσθεσε δε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να δει μια φωτογραφία της κόρης του. 

Η μικρή Λυδία ξέρει ότι πέθανε η μητέρα της, αλλά όχι πώς

Η μικρή Λυδία ξέρει ότι πέθανε η μητέρα της, αλλά όχι πώς

«Το μόνο σίγουρο που μπορώ να πω είναι ότι λόγω της περιορισμένης χρήσης διαδικτύου εντός της φυλακής είναι αδύνατον να δει το οτιδήποτε αφορά την κόρη του. Σίγουρα θέλει να είναι καλά […] Την οικογένειά του την πείραξε ότι δεν μπορούν να επικοινωνούν με τη μικρή, όχι ότι πήγε στις Φιλιππίνες», είπε.

