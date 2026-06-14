Θάνατος 21χρονης στη Βραζιλία επειδή ξέχασαν το σχοινί ασφαλείας!

Σε ελεύθερη πτώση από γέφυρα ύψους 40 μέτρων

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Πηγή: Βίντεο X Mario Nawfal

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 21χρονης Maria Eduarda Rodrigues de Freitas στη Βραζιλία από ελεύθερη πτώση 40 μέτρων.
  • Η κοπέλα δεν είχε ασφαλιστεί με σχοινί κατά το άλμα από τη γέφυρα Ponte do Esqueleto.
  • Παρευρισκόμενοι φώναζαν στους υπεύθυνους ότι η γυναίκα δεν ήταν δεμένη, αλλά δεν σταμάτησαν τη διαδικασία.
  • Έξι άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση έχουν συλληφθεί από την τοπική αστυνομία.

Φρικιαστικό θάνατο βρήκε μιας 21χρονη κοπέλα στη Βραζιλία έπειτα από την ελεύθερη πτώση της στο κενό,  από γέφυρα ύψους 40 μέτρων, στο  Ponte do Esqueleto του Σάο Πάολο.

Η μοιραία ελεύθερη πτώση της 21χρονης χωρίς σχοινί ασφαλείας

Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας,  η 21χρονη Maria Eduarda Rodrigues de Freitas βρήκε τραγικό θάνατο καθώς διακρίνεται στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media να να μην είχε ασφαλιστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό από την ομάδα των υπευθύνων, κατά το  μοιραίο άλμα της. 

 

 

Εντύπωση προκαλεί ότι σύμφωνα με μαρτυρίες στα social media από παρευρισκόμενους στο απίστευτο περιστατικό,  λίγο πριν τη μοιραία ελύθερη πτώση, φώναζαν στους υπεύθυνους ότι η γυναίκα δεν ήταν δεμένη με σχοινί ασφαλείας, αλλά για άγνωστο λόγο αυτοί δε σταμάτησαν τη διαδικασία, με αποτέλεσμα η 21χρονη να βρει φρικτό θάνατο. 

Το σημείο στο οποίο βρέθηκε η 21χρονη μετά τη μοιραία πτώση της

Το σημείο στο οποίο βρέθηκε η 21χρονη μετά τη μοιραία πτώση της 

6 άτομα που εμπλέκονται στην τραγική πτώση της 21χρονης έχουν συλληφθεί και κρατούνται από την τοπική αστυνομία.    
 

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