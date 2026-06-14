Φρικιαστικό θάνατο βρήκε μιας 21χρονη κοπέλα στη Βραζιλία έπειτα από την ελεύθερη πτώση της στο κενό, από γέφυρα ύψους 40 μέτρων, στο Ponte do Esqueleto του Σάο Πάολο.

Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, η 21χρονη Maria Eduarda Rodrigues de Freitas βρήκε τραγικό θάνατο καθώς διακρίνεται στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media να να μην είχε ασφαλιστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό από την ομάδα των υπευθύνων, κατά το μοιραίο άλμα της.

🇧🇷 Tragedy in Brazil.



Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.



The cord was NEVER attached.



Six people have reportedly been detained by police.



Heartbreaking.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026

Εντύπωση προκαλεί ότι σύμφωνα με μαρτυρίες στα social media από παρευρισκόμενους στο απίστευτο περιστατικό, λίγο πριν τη μοιραία ελύθερη πτώση, φώναζαν στους υπεύθυνους ότι η γυναίκα δεν ήταν δεμένη με σχοινί ασφαλείας, αλλά για άγνωστο λόγο αυτοί δε σταμάτησαν τη διαδικασία, με αποτέλεσμα η 21χρονη να βρει φρικτό θάνατο.

Το σημείο στο οποίο βρέθηκε η 21χρονη μετά τη μοιραία πτώση της

6 άτομα που εμπλέκονται στην τραγική πτώση της 21χρονης έχουν συλληφθεί και κρατούνται από την τοπική αστυνομία.

