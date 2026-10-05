Στη Βραζιλία, ο γιος του υπερσυντηρητικού πρώην Προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου, Φλάβιο, νίκησε στον πρώτο γύρο των Προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν στη χώρα.
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O Φλάβιο Μπολσονάρου, θερμός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ όπως ο πατέρας του, νίκησε τον απερχόμενο κεντροαριστερό Πρόεδρο Λούλα.
Η διαφορά ωστόσο μεταξύ των δυο υποψηφίων είναι πολύ μικρή .47% έλαβε ο Μπολσονάρου και 45% ο ηλικίας 80 ετών Λούλα. Έτσι η χώρα οδηγείται σε δεύτερο γύρο ο οποίος θα διεξαχθεί σε τρεις εβδομάδες από σήμερα.
Πάντως οι υποστηρικτές του υπερσυντηρητικού υποψηφίου έσπευσαν να πανηγυρίσουν μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελεσματα, τα οποία διέψευσαν τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, που ήθελαν τον πρόεδρο Λούλα να προηγείται ελαφρά.