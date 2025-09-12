Ποινή κάθειρξης 27 ετών στον πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζ. Μπολσονάρου

Η ποινή για απόπειρα πραξικοπήματος

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (Luis Nova)
Ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος επιβλήθηκε στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, μετά την ιστορική δίκη του στο ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο (STF).

Η ποινή του επιβλήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως συνωμότησε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο», παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό διάδοχό του, τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του 2022.

Η υπεράσπιση του Ζ. Μπολσονάρου θα προσφύγει εναντίον της καταδίκης

Η υπεράσπιση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως έχει σκοπό να προχωρήσει σε προσφυγές εναντίον της ετυμηγορίας της δικαιοσύνης, σε εγχώριο και «σε διεθνές επίπεδο».

«Η υπεράσπιση θεωρεί τις ποινές που απαγγέλθηκαν απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες και, αφού ανέλυσε τους όρους της ετυμηγορίας, θα καταθέσει τις προσήκουσες προσφυγές, και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε μέσω X ο Φάμπιου Βανγκάρτεν, συνεργάτης του πρώην αρχηγού του κράτους.

Ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος επιβλήθηκε στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου

AP (Luis Nova)

Ο Εντ. Μπολσονάρου αναμένει νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στη Βραζιλία μετά την καταδίκη του πατέρα του

Ο Εντουάρντου Μπολσονάρου, ο εκλεγμένος στην κάτω Βουλή της Βραζιλίας τρίτος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι αναμένει νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ιδίως σε κορυφαίους δικαστικούς της, μετά την καταδίκη του πατέρα του σε βαριά ποινή κάθειρξης αφού κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία προκειμένου να παραμείνει με πραξικόπημα στην εξουσία αφού έχασε τις εκλογές το 2022.

Ο πολιτικός, 41 ετών, προειδοποίησε πως τα μέλη του ομοσπονδιακού ανώτατου δικαστηρίου (STF) τα οποία έκριναν ένοχο τον ακροδεξιό πρώην αρχηγό του βραζιλιάνικου κράτους και πατέρα του μπορεί να αντιμετωπίσουν κυρώσεις δυνάμει του νόμου Μαγκνίτσκι. Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον επικαλέστηκε ήδη όταν επέβαλε κυρώσεις προσωπικά στον Αλεσάντρ τζι Μοράις, τον δικαστικό που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση.

Άλλα τρία μέλη του δικαστηρίου έκριναν ένοχο τον πρώην πρόεδρο· μειοψήφησε μόλις ένα.

Ο Εντουάρντου Μπολσονάρου πήρε άδεια από τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του και ουσιαστικά εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος προκειμένου να εξασφαλίσει υποστήριξη από την κυβέρνηση Τραμπ ώστε να τερματιστεί η ποινική διαδικασία σε βάρος του πατέρα του. Δήλωνε την εποχή πως εξέταζε το ενδεχόμενο να ζητήσει πολιτικό άσυλο.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 |
ΖΑΪΧ ΜΠΟΛΣΟΝΑΡΟΥ
 |
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ
