Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!

Ο κωμικός έγινε... γυμναστηριακός στην τοποθεσία Αντίπαρος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.08.26 , 19:58 Διάσημος Έλληνας γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του με σέξι πόζα στο Instagram
20.08.26 , 19:10 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με το πορτοκαλί της μπικίνι στη Σίκινο
20.08.26 , 19:05 ZONTES V125: Τα πλεονεκτήματα του πλαισίου αλουμινίου
20.08.26 , 18:32 Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!
20.08.26 , 18:30 Τραμπ: Θέλει να προκαλέσει οικονομική «ασφυξία» στο Ιράν
20.08.26 , 18:02 Γρηγόρης Αρναούτογλου: H νέα συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του, Κική
20.08.26 , 17:39 Κολομβία: Kατέρρευσε ανάχωμα σε παράνομο χρυσωρυχείο, τουλάχιστον 13 νεκροί
20.08.26 , 17:25 Χαϊδάρι: Νεκρός ο 60χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο βενζινάδικό του
20.08.26 , 17:08 Μπέττυ Μαγγίρα: Στη μαγευτική Σαντορίνη η νέα κριτής του GNTM!
20.08.26 , 16:36 Εξελιγμένα συστήματα πυρανίχνευσης σε 22 αρχαιολογικούς χώρους
20.08.26 , 16:29 Μπάγια Αντωνοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γιο της που σαράντισε!
20.08.26 , 16:27 Καιρός: Θερμή «εισβολή» προ των πυλών - Πού θα σημειωθούν 40αρια
20.08.26 , 16:00 Ο «κανόνας 3-6-9» μπορεί να σου δείξει αν η σχέση σου έχει μέλλον
20.08.26 , 15:57 Τζένη Μπότση: Η φωτογραφία χωρίς ίχνος μακιγιάζ από την Ικαρία
20.08.26 , 15:52 Σκάνδαλο με εξωσωματικές στα κατεχόμενα της Κύπρου
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!
Το girly chic look της Μαρίας Μπεκατώρου ως νονά στην Κεφαλονιά
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Πρόβλημα υγείας για Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει τις συναυλίες
Μαρία Αντωνά: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στις Σεϋχέλλες
Μιμή Ντενίση: Η ηλικία, ο μεγάλος της έρωτας, οι γάμοι και η κόρη της
Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Λάκης Λαζόπουλος - Πάνος Βλάχος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάκης Λαζόπουλος μοιράστηκε αστείο στιγμιότυπο από τις διακοπές του με τον Πάνο Βλάχο στην Αντίπαρο.
  • Η φωτογραφία δείχνει επεξεργασμένα σώματα, με τον Βλάχο να έχει την κοιλιά του Λαζόπουλου και τον ίδιο να έχει καλογυμνασμένους κοιλιακούς.
  • Η ανάρτηση συνοδεύεται από χιουμοριστική λεζάντα του Λαζόπουλου για την "ταχεία σωματική επέμβαση" του Βλάχου.
  • Οι δύο καλλιτέχνες έχουν επαγγελματική σύνδεση και έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.
  • Ο Πάνος Βλάχος ήταν ο πρώτος καλεσμένος του Λάκη Λαζόπουλου στην τηλεοπτική πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι Νιουζ.

Ένα ιδιαίτερα αστείο στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές του διακοπές μοιράστηκε ο Λάκης Λαζόπουλος, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους χιλιάδες followers του! 

Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!

Φωτογραφία που πόσταρε τον δείχνει αγκαλιά στη θάλασσα με τον Πάνο Βλάχο, σε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο από τις διακοπές τους. Φυσικά ξεχώρισε το... μοντάζ στο σώμα τους, καθώς ο Βλάχος εμφανίζεται στην επεξεργασμένη εικόνα με την κοιλιά του φίλου του, ενώ ο Λαζόπουλος έχει αποκτήσει καλογυμνασμένους κοιλιακούς.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση συνοδεύτηκε με τη χιουμοριστική λεζάντα του Λάκη: «Πάνο μου, σε ευχαριστώ που μέσα σε 3 μέρες έκανες αυτό το θαύμα πάνω μου. Η μέθοδός σου, η “ταχεία σωματική επέμβαση”, απέδωσε τα μέγιστα. Εγώ το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να σε πάω στα καλά εστιατόρια της Πάρου, αλλά ξέρω στους επόμενους 2 σταθμούς της περιοδείας σου θα επανακάμψεις από το προσωρινό λίπος! Να σκίσεις στο υπόλοιπο της περιοδείας σου!!!! Και δε μου χρωστάς τον Αύγουστο! Έκανες με το θαύμα των κοιλιακών εξόφληση χρέους! Η φωτογραφία είναι στο Δεσποτικό της Αντιπάρου».

Η ανάρτηση του Λάκη Λαζόπουλου στο Instagram

Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε στο Δεσποτικό της Αντιπάρου, σε παραλία, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο καλλιτεχνών στο νησί. Η δημοσιευμένη εικόνα παρουσιάζει ένα καθαρό οπτικό «παιχνίδι» με ανταλλαγή στοιχείων του σώματος, το οποίο έγινε με τη βοήθεια τεχνολογίας επεξεργασίας φωτογραφίας.

Λάκης Λαζόπουλος και Πάνος Βλάχος: Η σχέση και η συνεργασία τους

Πέρα από την καλοκαιρινή τους συνάντηση στην Αντίπαρο, οι δύο καλλιτέχνες έχουν και επαγγελματική σύνδεση. Ο Πάνος Βλάχος έχει εμφανιστεί στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ, ενώ οι δυο τους έχουν συνεργαστεί και στη θεατρική σκηνή.

Καταγράφεται επίσης ότι ο Πάνος Βλάχος ήταν ο πρώτος καλεσμένος του Λάκη Λαζόπουλου στην τηλεοπτική πρεμιέρα του Τσαντιριού στο Mega. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι δύο καλλιτέχνες συνδέονται με σταθερή επαγγελματική συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΚΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ
 |
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζον Στάμος
Celebrities & Gossip Νεα
Διάσημος Έλληνας γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του με σέξι πόζα στο Instagram
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με το πορτοκαλί της μπικίνι στη Σίκινο
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: H νέα συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του, Κική
Μπέττυ Μαγγίρα
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέττυ Μαγγίρα: Στη μαγευτική Σαντορίνη η νέα κριτής του GNTM!
Μπάγια Αντωνοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Μπάγια Αντωνοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γιο της που σαράντισε!
Τζένη Μπότση
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπότση: Η φωτογραφία χωρίς ίχνος μακιγιάζ από την Ικαρία
Ντορεττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδακης
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαδημητρίου: Το challenge ισορροπίας με τον Γεροντιδάκη στην παραλία
Ρέβη, Τότσικας Και Λεβεντογιάννης Μαζί Σε Πανηγύρι
Celebrities & Gossip Νεα
Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Πρόβλημα υγείας για Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει τις συναυλίες
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top