Ένα ιδιαίτερα αστείο στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές του διακοπές μοιράστηκε ο Λάκης Λαζόπουλος, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους χιλιάδες followers του!

Φωτογραφία που πόσταρε τον δείχνει αγκαλιά στη θάλασσα με τον Πάνο Βλάχο, σε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο από τις διακοπές τους. Φυσικά ξεχώρισε το... μοντάζ στο σώμα τους, καθώς ο Βλάχος εμφανίζεται στην επεξεργασμένη εικόνα με την κοιλιά του φίλου του, ενώ ο Λαζόπουλος έχει αποκτήσει καλογυμνασμένους κοιλιακούς.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση συνοδεύτηκε με τη χιουμοριστική λεζάντα του Λάκη: «Πάνο μου, σε ευχαριστώ που μέσα σε 3 μέρες έκανες αυτό το θαύμα πάνω μου. Η μέθοδός σου, η “ταχεία σωματική επέμβαση”, απέδωσε τα μέγιστα. Εγώ το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να σε πάω στα καλά εστιατόρια της Πάρου, αλλά ξέρω στους επόμενους 2 σταθμούς της περιοδείας σου θα επανακάμψεις από το προσωρινό λίπος! Να σκίσεις στο υπόλοιπο της περιοδείας σου!!!! Και δε μου χρωστάς τον Αύγουστο! Έκανες με το θαύμα των κοιλιακών εξόφληση χρέους! Η φωτογραφία είναι στο Δεσποτικό της Αντιπάρου».

Η ανάρτηση του Λάκη Λαζόπουλου στο Instagram

Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε στο Δεσποτικό της Αντιπάρου, σε παραλία, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο καλλιτεχνών στο νησί. Η δημοσιευμένη εικόνα παρουσιάζει ένα καθαρό οπτικό «παιχνίδι» με ανταλλαγή στοιχείων του σώματος, το οποίο έγινε με τη βοήθεια τεχνολογίας επεξεργασίας φωτογραφίας.

Λάκης Λαζόπουλος και Πάνος Βλάχος: Η σχέση και η συνεργασία τους

Πέρα από την καλοκαιρινή τους συνάντηση στην Αντίπαρο, οι δύο καλλιτέχνες έχουν και επαγγελματική σύνδεση. Ο Πάνος Βλάχος έχει εμφανιστεί στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ, ενώ οι δυο τους έχουν συνεργαστεί και στη θεατρική σκηνή.

Καταγράφεται επίσης ότι ο Πάνος Βλάχος ήταν ο πρώτος καλεσμένος του Λάκη Λαζόπουλου στην τηλεοπτική πρεμιέρα του Τσαντιριού στο Mega. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι δύο καλλιτέχνες συνδέονται με σταθερή επαγγελματική συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη.