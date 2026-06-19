Είστε συμβατοί στα βιβλία: Μήπως, αυτό είναι το νέο love language;

Λέτε να γνωρίζουν κάτι παραπάνω η Dua Lipa και ο Callum Turner;

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Το βιβλίο είναι μία γέφυρα μεταξύ δύο ανθρώπων που θέλουν να έρθουν πιο κοντά

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Η Dua Lipa και ο Callum Turner γνωρίστηκαν όταν βρέθηκαν τυχαία στον ίδιο χώρο, διαβάζοντας το ίδιο βιβλίο (τυχαία), κι ενώ βρίσκονταν «στην ίδια σελίδα», όπως της είπε ο Callum. Δεν ξέρουμε αν πιστεύουμε αυτή την τέλεια ιστορία, αλλά μας αρέσει ως concept και το κρατάμε.

Πρώτα «Εγώ» ή πρώτα «Εμείς»; Κυνηγάς τη σχέση ή ανακαλύπτεις τον εαυτό σου;

Εξάλλου η διαβαστερή Rory Gilmore ενθουσιάστηκε όταν γνώρισε και είδε ότι ήταν πάντα με ένα βιβλίο στο χέρι, όπως εκείνη. Ακόμα και αν δεν διάβαζαν ακριβώς τα ίδια, μοιράζονταν ένα χόμπι, που κάποτε θεωρείτο βαρετό. Τώρα όμως έρχεται να γίνει το νέο love language πολλών ζευγαριών εκεί έξω και μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί.

reading books

Το να διαβάζεις παρόμοια βιβλία, είναι το ίδιο με το να σου αρέσει η ίδια μουσική και να ενθουσιάζεσαι με τις ίδιες ταινίες. Αλλά δείχνει ότι κάποιος έχει περισσότερες αρετές, που ίσως και να είναι κρυμμένες.

Συναισθηματικό και πνευματικό βάθος

reading books

Έχει ενδιαφέρον όταν έχεις διαβάσει το ίδιο βιβλίο με κάποιον και μετά ανακαλύπτεις ποια σημεία τον συγκίνησαν ή του άρεσαν περισσότερα. Μπορείς να καταλάβεις πολλά για το συναισθηματικό εύρος κάποιου. Μία συζήτηση για ένα βιβλίο ίσως οδηγήσει σε περισσότερη ευαλωτότητα.

Το είδος βιβλίου μπορεί να λέει πολλά

Μπορείς να καταλάβεις πολλά για έναν άνθρωπο από το είδος βιβλίου που συνήθως επιλέγει. Κάποιος που λατρεύει τα μυθιστορήματα μπορεί να έχει έντονη φαντασία, ενώ κάποιος που δεν τα συμπαθεί, τείνει να είναι πιο λογικός και προσγειωμένος. Ο λάτρης των βιογραφιών έχει την τάση να γίνεται πιο ψυχαναλυτικός, εφόσον λατρεύει να μαθαίνει πράγματα για τους ανθρώπους, ενώ ο sci fi lover έχει περιέργεια να μαθαίνει και να ρωτάει όταν δεν ξέρει κάτι. Για εκείνους που διαβάζουν κυρίως ρομαντική λογοτεχνία, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα.

Νιώθει άνετα στη σιωπή

reading books

Αν κάποιος αγαπά το διάβασμα, προτιμά σίγουρα τα ήσυχα περιβάλλοντα, όπου μπορεί να καθίσει ώρες διαβάζοντας. Συνεπώς, ξέρει και πώς να χειριστεί τη σιωπή όταν υπάρχει και άλλος στον χώρο. Δεν το βλέπει ως ένδειξη παραμέλησης, αλλά ως αλληλοσεβασμό μεταξύ ανθρώπων που θέλουν να περνούν χρόνο μαζί, χωρίς απαραίτητα να μιλούν.

Επίσης, δείχνει ότι του αρέσει η ηρεμία γενικότερα, δεν είναι fan των εντάσεων και έχει εκπαιδευτεί αρκετά στην υπομονή. Ξέρεις πόση χρειάζεται όταν πρέπει να διαβάσεις ένα βιβλίο 800 λέξεων;

Λειτουργεί αν δεν διαβάζετε τα ίδια βιβλία;

reading books

Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουμε μόνο κοινά προκειμένου να λειτουργήσει μία σχέση. Δεν είναι deal breaker όταν ο ένας διαβάζει ένα βιβλίο την εβδομάδα και ο άλλο ένα τον χρόνο. Απλώς είναι μία ακόμη γέφυρα μεταξύ δύο ανθρώπων που θέλουν να έρθουν πιο κοντά και να μοιραστούν πράγματα.

Μία σχέση δεν λειτουργεί μόνο λόγω των κοινών που μοιράζονται δύο άνθρωποι, όσο από τη θέλησή τους να συνυπάρχουν παρόλες τις διαφορές τους.

Πηγή άρθρου: Allyou.gr

Συντάκτης: Κλέλια Φατούρου

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