Renault 4 Roland Garros E-Tech electric: Μια νέα ειδική έκδοση

Το Renault 4 RolandGarros ETech electric θα κάνει την παγκόσμια πρώτη του εμφάνιση στις 18 Μαΐου, στο περίπτερο της Renault στο στάδιο Porte d’Auteuil.Όπως και η ειδική έκδοση Renault 5 RolandGarros ETech electric, το Renault 4 υιοθετεί μια sportchic αισθητική, με αμάξωμα σε απόχρωση Glacier White, που αναδεικνύει τις πολυάριθμες εξατομικευμένες λεπτομέρειες:

⦁ μαύρες κολόνες και μπάρες οροφής,

⦁ ασημί διακοσμητικά στα εμπρός φτερά με το έμβλημα RolandGarros,

⦁ ζάντες 18 ιντσών “Parisienne” σε μαύρο diamondcut με smoked φινίρισμα και κεντρικά καπάκια σε Terracotta Brown,

⦁ διακοσμητικά εμπρός και πίσω προφυλακτήρα επίσης σε Terracotta Brown.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έκδοσης Plein Sud είναι η ηλεκτρικά ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή σε μαύρο χρώμα. Με άνοιγμα μήκους έως 92 εκ. και πλάτους 80 εκ., δημιουργεί μια αίσθηση ανοιχτού ορίζοντα, πλημμυρίζοντας την καμπίνα με φυσικό φως.

Στο εσωτερικό, το Renault 4 RolandGarros ETech electric διαθέτει ειδική επένδυση καθισμάτων σε ανοιχτό γκρι τόνο, κατασκευασμένη από πλήρως ανακυκλωμένα υλικά, με γραφικά που παραπέμπουν σε αθλητικά υφάσματα. Ξεχωρίζουν οι διατρητές λεπτομέρειες – κυρίως στο γράμμα “H” των εμπρός καθισμάτων – καθώς και τα πλαϊνά στηρίγματα και το υποβραχιόνιο με επένδυση σε εκλεπτυσμένο μπλε ύφασμα. Τα εμπρός καθίσματα φέρουν ανάγλυφο λογότυπο RolandGarros.

Οι επενδύσεις θυρών και η κάτω διακοσμητική λωρίδα του ταμπλό ενσωματώνουν στοιχεία που εναρμονίζονται με τα καθίσματα, μπλε υφασμάτινες λεπτομέρειες και μικρή γαλλική σημαία. Στο ταμπλό, η κάθετη διακοσμητική επιφάνεια σε ανοδιωμένο μέταλλο διαθέτει φωτιζόμενη ένδειξη με την επιγραφή “Roland Garros Paris”.

Ο επιλογέας ταχυτήτων epop αντλεί έμπνευση από τη λαβή ρακέτας τένις, φέροντας στο άκρο του το λογότυπο RolandGarros. Η κεντρική κονσόλα διαθέτει ασύρματη φόρτιση σε απόχρωση clay, ενώ τα πατάκια στο ίδιο χρώμα με λογότυπο R4 ολοκληρώνουν το εσωτερικό σύνολο. Τα μαρσπιέ αλουμινίου με την επιγραφή “RolandGarros Paris” φέρουν επίσης τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα, παραπέμποντας στην αρχιτεκτονική του σταδίου.



Renault: επίσημος χορηγός μετακινήσεων, με 88% εξηλεκτρισμένο στόλο

Ο στόλος των 188 οχημάτων, με ποσοστό 88% εξηλεκτρισμένων μοντέλων, περιλαμβάνει κυρίως τα Scenic ETech electric και Rafale hyper hybrid ETech 4x4 300hp, ενώ τη γκάμα συμπληρώνει το Renault Espace full hybrid ETech 200 hp, το Twingo ETech electric (σε πρώτη εμφάνιση) και η ειδική σειρά Renault 5 ETech electric RolandGarros.

