Ανδρέας Μικρούτσικος για την υγεία του: «Έχω έναν δι@@λο μέσα μου»

Σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά στον φιλανθρωπικό τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια και το οποίο, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές, τον αναγκάζει να απουσιάζει από το πάνελ της εκπομπής Buongiorno.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου του είπε χαρακτηριστικά: «Να μη σε ματιάσω, σε βλέπω πολύ καλά στην υγεία σου που έχεις και σε ευχαριστώ πολύ».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος απάντησε με ειλικρίνεια, περιγράφοντας τις δυσκολίες που βιώνει: «Έχω περάσει δύσκολα, έχω κάποιες στιγμές… Κάνω τα σέρβις στο σπίτι με το οξυγόνο, αλλά έχω έναν δι@@λο μέσα μου. Αυτός ο δι@@λος που έχω μέσα μου, με κάνει κάποια στιγμή να ενεργοποιούμαι και να λέω: Εκεί, όρθιος με τη σημαία στο χέρι και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον παρουσιαστή, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τη στάση του στον τηλεμαραθώνιο, λέγοντας: «Αν ήταν ένα τοξικό άτομο σε αυτή την εκπομπή και να καλεί τον κόσμο, θα ήταν μικρότερη η συμμετοχή και θα το κάναμε για να το κάνουμε. Εσύ, ξέρω, βάζεις την ψυχούλα σου, την καρδούλα σου, βγαίνεις σε εκπομπές στο δρόμο, είσαι ένα με τον κόσμο. Εκεί είναι η μεγάλη σου επιτυχία. Είσαι ένα με τον κόσμο».

Οι συχνές απουσίες του Ανδρέα Μικρούτσικου από το Buongiorno έχουν προκαλέσει κατά καιρούς ερωτήματα και ανησυχία. Πριν από μερικούς μήνες είχε απουσιάσει λόγω έντονης αδιαθεσίας και πυρετού, κάτι που είχε αποκαλύψει με τηλεφωνική του παρέμβαση στην εκπομπή.

Λίγο καιρό αργότερα, ο παρουσιαστής είχε λείψει από το πάνελ λόγω στομαχικής διαταραχής, δίνοντας και τότε ο ίδιος τις σχετικές εξηγήσεις τηλεφωνικά.

Παρά τις δυσκολίες, ο Ανδρέας Μικρούτσικος δείχνει πως δεν το βάζει κάτω, παραμένοντας ενεργός και παρών όποτε η υγεία του το επιτρέπει, με την ίδια μαχητικότητα και ειλικρίνεια που τον χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.

