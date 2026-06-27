Ford: Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

H Mustang Mach-E Rally το κάνει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.06.26 , 10:00 Φτιάξτε κρεμώδες κοτόπουλο με φιστίκια, lime sauce και noodles
27.06.26 , 10:00 Burger Project & Φίλοι, Πάρτι στον Kήπο του Μεγάρου στις 27 Ιουνίου
27.06.26 , 09:41 Πανελλήνιες 2026: Οι εκτιμήσεις για της βάσεις Εισαγωγής
27.06.26 , 09:21 Kαιρός: Ζέστη και ισχυροί άνεμοι - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
27.06.26 , 09:07 Ford: Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;
27.06.26 , 09:03 Nανά Καραγιάννη: «Η νευρική ανορεξία τα κατέστρεψε όλα»
27.06.26 , 08:43 Σεισμοί Βενεζουέλα: Ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες - 920 οι νεκροί
27.06.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Ιουνίου
26.06.26 , 23:21 Λίμνη Αώου: Αυτός είναι ο έμπειρος πιλότος του ελικόπτερου
26.06.26 , 23:10 Έλενα Τσαγκρινού - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Selfie για φουλ ερωτευμένους!
26.06.26 , 22:51 Τρόμος για ζευγάρι από τις επιθέσεις άνδρα στο Χαλάνδρι
26.06.26 , 22:17 Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για κατάπαυση του πυρός
26.06.26 , 22:03 Γρ. Αρναούτογλου: «Εκεί βρίσκεται τώρα η μητέρα μου μετά τον θάνατό της»
26.06.26 , 22:01 Κλήρωση Eurojackpot 26/6: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 86.000.000 ευρώ
26.06.26 , 21:48 Λήγει το πλαφόν για τις τιμές – Στο τραπέζι νέα συμφωνία
Χέρι-χέρι στο Κολωνάκι, η Εστρέλλα Νούρι με τον Τόμας Γουόκαπ
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Στούντιο 4: «Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ»
Φαίη Σκορδά: Ο σύντροφός της στο πλευρό της μετά το τέλος του Buongiorno
Υπερψηφίσθηκε η επιστολική ψήφος και ισχύει στις επόμενες εκλογές
Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για τον Σύρο που επιτέθηκε σε γυναίκες
Πατέρας και αδερφός Πάνου στο star.gr: «Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα»
MasterChef Τελικός: Βούρκωσε ο Πάνος Τελάλης - Τον αποθέωσε ο Κοντιζάς!
Κουτσόπουλος - Χάρης: Ο επικός διάλογος στον τελικό του MasterChef
MasterChef Τελικός: Ο Πάνος στην αγκαλιά της συντρόφου του, Μαλαματένιας
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 11.06.26, 09:37
Ford: Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η δημιουργία μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί μια συναρπαστική πρόκληση. Για τη Ford, δύο είναι οι κύριες προτεραιότητες: η επίτευξη μιας απολαυστικής εμπειρίας οδήγησης και ιδιοκτησίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση στο έπακρο των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης σε σχέση με τους παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι άμεσα εμφανή, όπως η σχεδόν αθόρυβη οδήγηση, η άμεση απόκριση και το χαμηλότερο κόστος χρήσης. Άλλα, ωστόσο, είναι λιγότερο προφανή - όπως το να μπορούν να ντριφτάρουν. 

Ford: Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Ενώ οι φανατικοί λάτρεις των σπορ αυτοκινήτων που δεν σκέφτονται να αγοράσουν ένα EV υποστηρίζουν ότι ορισμένα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η Ford συνεχίζει να αμφισβητεί και να διαψεύδει τέτοιες αντιλήψεις.Αν και το ντριφτάρισμα δεν εντάσσεται στην «ατζέντα» εκείνων που οδηγούν σήμερα ένα Ford, τα στοιχεία που απαιτούνται για αυτή την ακραία κατάσταση συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αυτοκινήτου με καλύτερη απόκριση και χειρισμό σε όλες τις συνθήκες.

Ford: Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Τι χρειάζεται επομένως να έχει ένα αυτοκίνητο προκειμένου να ντριφτάρει; Τα αγωνιστικά drift-cars, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, διαθέτουν συνήθως κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως τροποποιημένη ανάρτηση που επιτρέπει μεγαλύτερη γωνία στρέψης των τροχών, καθώς και υδραυλικά χειρόφρενα. Ωστόσο, ακόμα και τα εξειδικευμένα αυτά οχήματα διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να βρει κανείς και σε αυτοκίνητα που είναι φτιαγμένα για το δρόμο. 

Το χαμηλό κέντρο βάρους, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά, περιορίζοντας τις κινήσεις του αμαξώματος στις στροφές και ταυτόχρονα επιτρέποντας στην ανάρτηση να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά. Επίσης, η σωστή κατανομή του βάρους ανάμεσα στου δύο άξονες καθιστά το αυτοκίνητο πιο ισορροπημένο και προβλέψιμο κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης.

Ford: Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Η Mustang Mach-E Rally 1 διαθέτει σχεδόν ιδανική κατανομή βάρους σε αναλογία 50/50, κάτι που είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί με ένα όχημα που τροφοδοτείται από κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επιπλέον, η μπαταρία υψηλής τάσης, η οποία είναι τοποθετημένη χαμηλά στο πλαίσιο, διατηρεί το κέντρο βάρους όσο το δυνατόν χαμηλότερα.

Ford: Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Η ισχύς και η ροπή είναι εξίσου σημαντικές, όπως και η άμεση παροχή ισχύος, η οποία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου ο οδηγός να ρυθμίζει το γκάζι κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες αποδεικνύονται ιδανικοί στον τομέα αυτό, προσφέροντας άμεσα την ροπή τους. Με βάση την Mustang Mach-E GT, η έκδοση Rally δεν υπολείπεται, αποδίδοντας ισχύ 487 PS και ροπή 950 Nm..Η Mustang Mach-E Rally διαθέτει ακόμα έναν άσσο στο μανίκι της - το πρόγραμμα οδήγησης RallySport, το οποίο παραμετροποιεί τη ρύθμιση των συστημάτων ελέγχου πρόσφυσης και ευστάθειας, την απόκριση του τιμονιού και την κατανομή ισχύος ανάμεσα στους δύο άξονες για πιο εύκολο και ελεγχόμενο ντριφτάρισμα. 

Ford: Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Παρά το γεγονός ότι η Mustang Mach-E Rally είναι τετρακίνητη, η ποσότητα της ισχύος που αποστέλλεται στους τροχούς ρυθμίζεται αυτόματα, δίνοντας περισσότερη ροπή στον πίσω άξονα για την έναρξη της πλαγιολίσθησης. Στη συνέχεια, το σύστημα αυξάνει τη ροπή που φτάνει στους εμπρός τροχούς έτσι ώστε ο οδηγός της Mustang Mach-E Rally να μπορεί να ελέγξει το αυτοκίνητο στην έξοδο της στροφής.

Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη διαδικασία του drift με ένα ηλεκτρικό όχημα είναι η εκμάθηση της τεχνικής. Το ντριφτάρισμα συχνά συγκρίνεται με το να μαθαίνεις ποδήλατο: ενώ οι βασικές αρχές μπορούν να εξηγηθούν, η κατάκτηση της δεξιότητας απαιτεί εμπειρία και προσαρμογή. Ο οδηγός πρέπει να εμβαθύνει στην επικοινωνία με το όχημα και το σώμα του να ερμηνεύει τόσο τις δυνάμεις που ασκούνται, όσο και τα μηνύματα που στέλνει το ίδιο το αυτοκίνητο μέσω του τιμονιού. Με άλλα λόγια, η επικοινωνία ανάμεσα στον οδηγό και το αυτοκίνητο είναι βασικό ζητούμενο – και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που συναντάται σε όλα τα οχήματα της Ford, από το Puma 3 έως την Mustang Mach-E Rally.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
MUSTANG MACH-E RALLY
 |
ΝΤΡΙΦΤΑΡΕΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top