Μελτέμια στο Αιγαίο και ζέστη σε πολλές περιοχές της χώρας. Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη / Βίντεο Open

Με ισχυρούς βοριάδες και πολύ αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών θα κυλήσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τους ανέμουν στο Αιγαίο να αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας οι συνθήκες θα ευνοούν την ταχεία εξάπλωση φωτιάς.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τα μελτέμια θα κυριαρχήσουν τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να καταγράφονται στο κεντρικό Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 μποφόρ και κατά τόπους θα φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, επηρεάζοντας κυρίως:

Αττική και Βοιωτία

Εύβοια

Κυκλάδες

Ανατολική Πελοπόννησο

Κρήτη, κυρίως τα νότια τμήματα του νησιού

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Καιρός: Ζέστη και ξηρός αέρας στη δυτική Ελλάδα - Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Παρότι τα μελτέμια θα προσφέρουν δροσιά στις περιοχές που «βλέπουν» στο Αιγαίο, διαφορετική θα είναι η εικόνα στη δυτική Ελλάδα.

Εκεί οι άνεμοι θα λειτουργήσουν ως καταβάτες, μεταφέροντας ιδιαίτερα ξηρές και θερμές αέριες μάζες. Ως αποτέλεσμα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε τμήματα της βόρειας Ελλάδας.

Ο συνδυασμός των πολύ ισχυρών ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τουλάχιστον έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όταν τα μελτέμια αναμένεται να αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Θα έρθει στην Ελλάδα το κύμα καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη;

Αναφορικά με το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

Όπως ανέφερε, η θερμή εισβολή ξεκίνησε από τη βόρεια Αφρική, επηρέασε την Ιβηρική Χερσόνησο, τη Γαλλία και έφτασε μέχρι τη Βρετανία, ωστόσο η Ελλάδα παραμένει εκτός της τροχιάς του φαινομένου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα προγνώσεις, η χώρα μας δεν αναμένεται να επηρεαστεί από το συγκεκριμένο ακραίο κύμα ζέστης τις επόμενες ημέρες, παρότι θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές.