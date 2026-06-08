Με παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων φαίνεται να προσανατολίζεται η κυβέρνηση ενόψει των ανακοινώσεων του Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται σενάρια που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν μέρος των απωλειών που προκαλεί η ακρίβεια, καθώς διαπιστώνεται ότι οι συντάξεις δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό ανάκτησης εισοδήματος με τους μισθούς.

Τα στοιχεία που αξιολογούνται δείχνουν ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν στις συντάξεις τα τελευταία χρόνια υπολείπονται της συνολικής ανόδου του κόστους ζωής. Παρά τις διαδοχικές αυξήσεις από το 2023 και μετά, η αγοραστική δύναμη πολλών συνταξιούχων παραμένει πιεσμένη, ιδιαίτερα για όσους επηρεάζονται από την προσωπική διαφορά.

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