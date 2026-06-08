Συντάξεις: Στο τραπέζι μόνιμη «ρήτρα ακρίβειας»

Σχέδιο για έξτρα αυξήσεις και ελαφρύνσεις ενόψει ΔΕΘ

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Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Συνταξιούχοι μιλούν για τις οικονομικές δυσκολίες δεδομένων των χαμηλών συντάξεων (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση εξετάζει μόνιμη «ρήτρα ακρίβειας» για τις συντάξεις ενόψει ΔΕΘ.
  • Στόχος είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων λόγω των απωλειών από την ακρίβεια.
  • Οι αυξήσεις στις συντάξεις δεν έχουν συμβαδίσει με την αύξηση του κόστους ζωής.
  • Η αγοραστική δύναμη πολλών συνταξιούχων παραμένει πιεσμένη, ειδικά για όσους έχουν προσωπική διαφορά.
  • Αξιολογούνται σενάρια για την αποκατάσταση μέρους των απωλειών.

Με παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων φαίνεται να προσανατολίζεται η κυβέρνηση ενόψει των ανακοινώσεων του Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται σενάρια που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν μέρος των απωλειών που προκαλεί η ακρίβεια, καθώς διαπιστώνεται ότι οι συντάξεις δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό ανάκτησης εισοδήματος με τους μισθούς.

Τα στοιχεία που αξιολογούνται δείχνουν ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν στις συντάξεις τα τελευταία χρόνια υπολείπονται της συνολικής ανόδου του κόστους ζωής. Παρά τις διαδοχικές αυξήσεις από το 2023 και μετά, η αγοραστική δύναμη πολλών συνταξιούχων παραμένει πιεσμένη, ιδιαίτερα για όσους επηρεάζονται από την προσωπική διαφορά.

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