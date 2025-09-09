Ζήνα Κουτσελίνη: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της λίγο πριν την πρεμιέρα

Aνανεωμένη η Ζήνα Κουτσελίνη ετοιμάζεται να μας καλωσορίσει και πάλι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του Star με την εκπομπή της «Αλήθειες με τη Ζήνα».
Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου - Οι συνεργάτες της
Η εκπομπή της θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και θα προβάλλεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν καθημερινά και ζωντανά από τις 11:45 έως τις 14:45.
Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της, η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε μία αλλαγή στα μαλλιά της και επέστρεψε και πάλι στο ξανθό της χρώμα.
Η ίδια ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
H Ζήνα Κουτσελίνη λίγο πριν τελειώσει η περσινή τηλεοπτική σεζόν και με αφορμή τα τηλεοπτικά της “γενέθλια” είχε κάνει μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της και από ξανθιά έγινε καστανή!
