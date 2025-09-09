Ζήνα Κουτσελίνη: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της λίγο πριν την πρεμιέρα

Aνανεωμένη η Ζήνα Κουτσελίνη ετοιμάζεται να μας καλωσορίσει και πάλι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του Star με την εκπομπή της «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η εκπομπή της θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και θα προβάλλεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν καθημερινά και ζωντανά από τις 11:45 έως τις 14:45.

Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της, η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε μία αλλαγή στα μαλλιά της και επέστρεψε και πάλι στο ξανθό της χρώμα.

Η ίδια ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

H Ζήνα Κουτσελίνη λίγο πριν τελειώσει η περσινή τηλεοπτική σεζόν και με αφορμή τα τηλεοπτικά της “γενέθλια” είχε κάνει μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της και από ξανθιά έγινε καστανή!