Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου - Οι συνεργάτες της

Η Ζήνα Κουτσελίνη κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 11:45

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου
04.09.25 , 23:38 Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο Με Κλοπή Καλωδίων Τηλεδιοίκησης
04.09.25 , 23:36 Ναταλία Γερμανού: Ποζάρει με μαγιό στην Κρήτη και εντυπωσιάζει
04.09.25 , 23:34 Μαφία Κρήτης: Πουλούσαν Ναρκωτικά Σε Τουρίστες Στα Κλαμπ
04.09.25 , 23:28 Νέος Κόσμος: «Η γυναίκα ήταν άρρωστη» - Tι εξετάζουν για το νεκρό ζευγάρι
04.09.25 , 22:51 Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
04.09.25 , 22:15 Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08.45!
04.09.25 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 4/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
04.09.25 , 22:10 Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα και για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου!
04.09.25 , 22:01 Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
04.09.25 , 21:47 Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
04.09.25 , 21:35 Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
04.09.25 , 21:16 Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
04.09.25 , 21:16 Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική
04.09.25 , 20:43 Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στην «Ταράτσα του Φοίβου»
Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Αθηνά Οικονομάκου: Διακοπές στην Πάργα με τα παιδιά της
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Βίκυ Καγιά: Στην «πρωτεύουσα της σαμπάνιας» με τσάντα Chanel
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Αλήθειες με τη Ζήνα» με την έμπειρη Ζήνα Κουτσελίνη για 11η χρονιά στο Star!

H επιτυχημένη εκπομπή, που αγγίζει τις καρδιές των τηλεθεατών, επιστρέφει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου με μεγαλύτερη διάρκεια και θα προβάλλεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν καθημερινά και ζωντανά από τις 11:45 έως τις 14:45, προσφέροντας τρεις ώρες γεμάτες αποκαλύψεις, συναίσθημα και ουσία.

Η Ζήνα Κουτσελίνη αναζητώντας τη διαχρονική αξία της αλήθειας σε ανθρώπινες ιστορίες ζωής, που μας εμπνέουν, μας συγκινούν και μας κάνουν να δούμε τη ζωή με άλλα μάτια, έχει χτίσει μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με το τηλεοπτικό κοινό.

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου - Οι συνεργάτες της

Με την αυθεντικότητα, την ευαισθησία, τη βαθιά ενσυναίσθηση και την αμεσότητα, που τη χαρακτηρίζουν, δίνει «φωνή» σε όσους έχουν κάτι σημαντικό να πουν και μας καλεί όχι απλά να ακούσουμε, αλλά να νιώσουμε.

Μαζί με τους έμπειρους συνεργάτες της, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφικής έρευνας, φέρνοντας στην επιφάνεια αποκλειστικά ρεπορτάζ και ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν, πόνεσαν και κατάφεραν να βρουν το φως μέσα στο σκοτάδι.

Δίπλα της στο στούντιο, με αλφαβητική σειρά, δημοσιογράφοι με εμπειρία: Μάριος Αραβαντινός, Αλέξανδρος Καλαφάτης, Ρούλα Κουσκουρή, Μαρία Παναγοπούλου.

Η ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα θα είναι πάντα στο σημείο των ερευνών ή στο στούντιο για την ανάλυση της εικόνας και της αλήθειας του γεγονότος!

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου - Οι συνεργάτες της

Θα βρίσκονται παντού οι: Γιάννης Μαλλιαρός, Θανάσης Μαριόλας, Ευδοκία Μύτιλη, Ευγενία Πουλοπούλου, Γιώργος Σόμπολος, Κατερίνα Σουλιώτη, Κρικόρ Τσακιτζιάν.

Ο Σπύρος Σιγούρος σε ειδικές αποστολές, που έχετε αγαπήσει. Ο Βασίλης Παναγιωτίδης σε ζωντανές συνδέσεις από τη Βόρεια Ελλάδα.

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου - Οι συνεργάτες της

Στο τιμόνι της εκπομπής

Η αρχισυνταξία της εκπομπής είναι στα έμπειρα χέρια της Μαρίκας Μαυρομμάτη.

Ο συντονισμός και η επιμέλεια της εκπομπής στη μοναδική Στέλλα Ζώη.

Η επιμέλεια των βίντεο στη Μαρία Μανουσαρίδου, που ηγείται χρόνια τώρα.

Στην ομάδα σε ρόλο δημιουργικό: Ελισάβετ Χατζοπούλου, Βιβή Αγρούλη.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μουκάνης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top