Αντρέας Γεωργίου: Μετακομίζει στον ΣΚΑΪ με δύο σειρές - Η ανακοίνωση

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνεργασία του με το Mega και την πέμπτη σεζόν της σειράς Η Γη της Ελιάς, ο Αντρέας Γεωργίου με την ομάδα του «μετακομίζει» στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

«Στο storytelling των καιρών μας, λίγες είναι οι ιστορίες που καταφέρνουν να είναι απόλυτα σύγχρονες και ταυτόχρονα διαχρονικές, αγγίζοντας και μαγνητίζοντας όλες τις γενιές. Και αυτή την έλξη προς το σύνολο του κοινού ελάχιστοι δημιουργοί έχουν καταφέρει να την κατακτήσουν.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιτυχημένους δημιουργούς, συνδυάζοντας τις ιδιότητες του σκηνοθέτη, του παραγωγού και του ηθοποιού και έχοντας υπογράψει μερικές από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ.

Ο παραγωγός-ηθοποιός Κούλλης Νικολάου, συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Make-It Productions, με τη μοναδική του προσέγγιση στη δημιουργία θα προσθέσει αναμφίβολα νέα διάσταση στα καινούργια project του ΣΚΑΪ.

Πάντα δίπλα τους, η σεναριογράφος Βάνα Δημητρίου, με πλούσια εμπειρία και αναγνωρισμένο έργο στον τομέα της τηλεόρασης. Με ικανότητα να δημιουργεί συναρπαστικές ιστορίες και χαρακτήρες που αγγίζουν τις καρδιές του κοινού.

Μια δοκιμασμένη και απόλυτα επιτυχημένη ομάδα, που φέτος κλείνει 15 χρόνια συνεργασίας, έχει ξεχωρίσει και διακριθεί στην ελληνική μυθοπλασία, με το κοινό να τους ακολουθεί πιστά σε κάθε νέο τους τηλεοπτικό ταξίδι.

Μετά τις 8 Λέξεις που προβλήθηκε με επιτυχία από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ για δύο χρονιές, ο Αντρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου επιστρέφουν τη νέα σεζόν με δυο φιλόδοξα projects. Τις ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ, μια συναρπαστική ιστορία που στοχεύει να γίνει η νέα αγαπημένη συνήθεια του prime time και μια ακόμα καθημερινή σειρά-έκπληξη με τίτλο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ.

Η επιστροφή του Ανδρέα Γεωργίου και της ομάδας του στον ΣΚΑΪ σηματοδοτεί και την επιστροφή της μυθοπλασίας στον προγραμματισμό του.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται ένα δυναμικό νέο ξεκίνημα».

Αντρέας Γεωργίου: Σκηνή από τη σειρά του ΣΚΑΪ, 8 Λέξεις

Αντρέας Γεωργίου: Οι 8 Λέξεις και η «μεταγραφή της χρονιάς»

Η προηγούμενη συνεργασία του Αντρέα Γεωργίου με τον ΣΚΑΪ διήρκεσε από το 2019 έως το 2021 και χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια του σταθμού να επενδύσει δυναμικά στη μυθοπλασία.

Το κεντρικό project αυτής της περιόδου ήταν η σειρά 8 Λέξεις που έκανε πρεμιέρα στις 8 Σεπτεμβρίου 2019. Ήταν ένα ερωτικό και πολιτικό θρίλερ που διαδραματιζόταν μεταξύ Ελλάδας (Κέρκυρα, Αθήνα) και Κύπρου. Το σενάριο υπέγραφε η Βάνα Δημητρίου και τη σκηνοθεσία ο Αντρέας Γεωργίου.

Εκτός από τον ίδιο τον Ανδρέα Γεωργίου, πρωταγωνιστούσαν οι Ιφιγένεια Τζόλα, Ειρήνη Καραγιώργη, Ναταλία Κηρύκου, Απόστολος Γκλέτσος, Θάλεια Ματίκα και πολλοί άλλοι. Η σειρά ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους, προσφέροντας καθημερινή ψυχαγωγία στο prime time του σταθμού.

Η «μετακίνηση» του Γεωργίου στον ΣΚΑΪ το 2019 θεωρήθηκε η «μεταγραφή της χρονιάς», καθώς μόλις είχε ολοκληρώσει το εξαιρετικά επιτυχημένο Τατουάζ στον Alpha.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, υπήρχαν συζητήσεις και για ένα δεύτερο project (συχνά αναφερόταν το Famagusta από τότε), το οποίο όμως τελικά «πάγωσε» και υλοποιήθηκε λίγα χρόνια μετά στο Mega.

Η συνεργασία έληξε το καλοκαίρι του 2021, όταν η ομάδα μετακόμισε στο Mega για να ξεκινήσει τη Γη της Ελιάς, πριν την τωρινή επιστροφή τους στον ΣΚΑΪ για το 2026.