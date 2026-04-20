Αντρέας Γεωργίου: Μετακομίζει στον ΣΚΑΪ με δύο σειρές - Η ανακοίνωση

Οι «Μπλε Ώρες» και ο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» τα νέα projects

20.04.26 , 15:46 Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
20.04.26 , 15:17 Αποθέωση για Παπαλουκά, Πρίντεζη, Σάμαρη και Νικολαΐδη στο Mind the Game
20.04.26 , 15:16 Κεφαλονιά: «Παγίδευσαν τη Μυρτώ μου με σχέδιο. Δεχόταν απειλές»
20.04.26 , 14:58 Ιωάννινα: Διάσωση από Super Puma τραυματία στο Φαράγγι του Βίκο
20.04.26 , 14:56 Μπήλιου: H Σύνοδος Άρη- Ερμή- Κρόνου & τα 4 ζώδια που πρέπει να προσέχουν
20.04.26 , 14:50 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Θορικό Λαυρεωτικής
20.04.26 , 14:40 Παράσυρση Λιοσίων: Πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη του 16χρονου
20.04.26 , 14:36 Αυτός είναι ο ποδηλάτης που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία
20.04.26 , 13:47 Αντρέας Γεωργίου: Μετακομίζει στον ΣΚΑΪ με δύο σειρές - Η ανακοίνωση
20.04.26 , 13:40 Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
20.04.26 , 13:26 Χαϊδάρι: 13χρονη μαθήτρια έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου
20.04.26 , 13:25 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με τον Γ.Δερβίση
20.04.26 , 13:14 Κιτρινόμαυρο «πάρτι» στη Φιλαδέλφεια, φουλ για τίτλο η ΑΕΚ
20.04.26 , 13:07 Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
20.04.26 , 12:57 Δέσποινα Βανδή: Με casual look στο κέντρο της Αθήνας
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Εκτός Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου - Τι είπε ο Ετεοκλής Παύλου
«Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός»: Ανατροπή στο MasterChef!
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Χαϊδάρι: 13χρονη μαθήτρια έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Βήμα βήμα η διαδικασία
Κουρούπη - Δερβιτσιώτης: Έκαναν σίριαλ τη ζωή και τη σχέση τους!
Νεκρή 51χρονη που έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντρέας Γεωργίου και η ομάδα του μετακομίζουν στον ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία τους με το Mega.
  • Η νέα σεζόν θα περιλαμβάνει δύο σειρές: τις ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ και την καθημερινή σειρά ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ.
  • Η ομάδα Γεωργίου, Δημητρίου και Νικολάου γιορτάζει 15 χρόνια συνεργασίας και επιστρέφει στη μυθοπλασία του ΣΚΑΪ.
  • Η προηγούμενη συνεργασία τους με τον ΣΚΑΪ (2019-2021) περιλάμβανε τη σειρά 8 Λέξεις, που ήταν επιτυχής.
  • Η επιστροφή τους σηματοδοτεί την επένδυση του ΣΚΑΪ στη μυθοπλασία και την ανανέωση του προγραμματισμού του.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνεργασία του με το Mega και την πέμπτη σεζόν της σειράς Η Γη της Ελιάς, ο Αντρέας Γεωργίου με την ομάδα του «μετακομίζει» στον ΣΚΑΪ.

Αντρέας Γεωργίου: Το γλυκό φιλί στη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

«Στο storytelling των καιρών μας, λίγες είναι οι ιστορίες που καταφέρνουν να είναι απόλυτα σύγχρονες και ταυτόχρονα διαχρονικές, αγγίζοντας και μαγνητίζοντας όλες τις γενιές. Και αυτή την έλξη προς το σύνολο του κοινού ελάχιστοι δημιουργοί έχουν καταφέρει να την κατακτήσουν.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιτυχημένους δημιουργούς, συνδυάζοντας τις ιδιότητες του σκηνοθέτη, του παραγωγού και του ηθοποιού και έχοντας υπογράψει μερικές από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ.

Ο παραγωγός-ηθοποιός Κούλλης Νικολάου, συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Make-It Productions, με τη μοναδική του προσέγγιση στη δημιουργία θα προσθέσει αναμφίβολα νέα διάσταση στα καινούργια project του ΣΚΑΪ.

Αντρέας Γεωργίου: Μετακομίζει στον ΣΚΑΪ με δύο σειρές - Η ανακοίνωση

Πάντα δίπλα τους, η σεναριογράφος Βάνα Δημητρίου, με πλούσια εμπειρία και αναγνωρισμένο έργο στον τομέα της τηλεόρασης. Με ικανότητα να δημιουργεί συναρπαστικές ιστορίες και χαρακτήρες που αγγίζουν τις καρδιές του κοινού.

Μια δοκιμασμένη και απόλυτα επιτυχημένη ομάδα, που φέτος κλείνει 15 χρόνια συνεργασίας, έχει ξεχωρίσει και διακριθεί στην ελληνική μυθοπλασία, με το κοινό να τους ακολουθεί πιστά σε κάθε νέο τους τηλεοπτικό ταξίδι.

Αντρέας Γεωργίου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του πατέρα του

Μετά τις 8 Λέξεις που προβλήθηκε με επιτυχία από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ για δύο χρονιές, ο Αντρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου επιστρέφουν τη νέα σεζόν με δυο φιλόδοξα projects. Τις ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ, μια συναρπαστική ιστορία που στοχεύει να γίνει η νέα αγαπημένη συνήθεια του prime time και μια ακόμα καθημερινή σειρά-έκπληξη με τίτλο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ.

Η επιστροφή του Ανδρέα Γεωργίου και της ομάδας του στον ΣΚΑΪ σηματοδοτεί και την επιστροφή της μυθοπλασίας στον προγραμματισμό του.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται ένα δυναμικό νέο ξεκίνημα».

Αντρέας Γεωργίου: Σκηνή από τη σειρά του ΣΚΑΪ, 8 Λέξεις 

Αντρέας Γεωργίου: Σκηνή από τη σειρά του ΣΚΑΪ, 8 Λέξεις 

Αντρέας Γεωργίου: Οι 8 Λέξεις και η «μεταγραφή της χρονιάς»

Η προηγούμενη συνεργασία του Αντρέα Γεωργίου με τον ΣΚΑΪ διήρκεσε από το 2019 έως το 2021 και χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια του σταθμού να επενδύσει δυναμικά στη μυθοπλασία.

Το κεντρικό project αυτής της περιόδου ήταν η σειρά 8 Λέξεις που έκανε πρεμιέρα στις 8 Σεπτεμβρίου 2019. Ήταν ένα ερωτικό και πολιτικό θρίλερ που διαδραματιζόταν μεταξύ Ελλάδας (Κέρκυρα, Αθήνα) και Κύπρου. Το σενάριο υπέγραφε η Βάνα Δημητρίου και τη σκηνοθεσία ο Αντρέας Γεωργίου.

Εκτός από τον ίδιο τον Ανδρέα Γεωργίου, πρωταγωνιστούσαν οι Ιφιγένεια Τζόλα, Ειρήνη Καραγιώργη, Ναταλία Κηρύκου, Απόστολος Γκλέτσος, Θάλεια Ματίκα και πολλοί άλλοι. Η σειρά ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους, προσφέροντας καθημερινή ψυχαγωγία στο prime time του σταθμού. 

Η «μετακίνηση» του Γεωργίου στον ΣΚΑΪ το 2019 θεωρήθηκε η «μεταγραφή της χρονιάς», καθώς μόλις είχε ολοκληρώσει το εξαιρετικά επιτυχημένο Τατουάζ στον Alpha.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, υπήρχαν συζητήσεις και για ένα δεύτερο project (συχνά αναφερόταν το Famagusta από τότε), το οποίο όμως τελικά «πάγωσε» και υλοποιήθηκε λίγα χρόνια μετά στο Mega. 

Η συνεργασία έληξε το καλοκαίρι του 2021, όταν η ομάδα μετακόμισε στο Mega για να ξεκινήσει τη Γη της Ελιάς, πριν την τωρινή επιστροφή τους στον ΣΚΑΪ για το 2026.

