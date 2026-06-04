Έρχεται ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων: Τέλος στην ταλαιπωρία των ιδιοκτητών

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
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Έρχεται το μητρώο ιδιοκτησίας ακινήτων (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση προωθεί τον Ενιαίο Κόμβο Ακινήτων (ΕΚΑ) για να μειώσει τη γραφειοκρατία.
  • Ο ΕΚΑ θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που αφορούν ακίνητα σε μία ψηφιακή πύλη.
  • Οι ιδιοκτήτες θα έχουν πλήρη εικόνα της περιουσίας τους χωρίς να απευθύνονται σε πολλές υπηρεσίες.
  • Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην εξοικονόμηση χρόνου και στην απλοποίηση διαδικασιών.

Μια σημαντική μεταρρύθμιση που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες που συνοδεύουν τις υποθέσεις ακινήτων προωθεί η κυβέρνηση μέσω του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων (ΕΚΑ), ο οποίος παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η νέα ψηφιακή πύλη έρχεται να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο περιβάλλον όλα τα βασικά στοιχεία που αφορούν ένα ακίνητο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να έχουν πλήρη εικόνα της περιουσίας τους χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται σε πολλαπλές υπηρεσίες ή να συλλέγουν δικαιολογητικά από διαφορετικούς φορείς.

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