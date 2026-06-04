Μια σημαντική μεταρρύθμιση που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες που συνοδεύουν τις υποθέσεις ακινήτων προωθεί η κυβέρνηση μέσω του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων (ΕΚΑ), ο οποίος παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η νέα ψηφιακή πύλη έρχεται να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο περιβάλλον όλα τα βασικά στοιχεία που αφορούν ένα ακίνητο, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να έχουν πλήρη εικόνα της περιουσίας τους χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται σε πολλαπλές υπηρεσίες ή να συλλέγουν δικαιολογητικά από διαφορετικούς φορείς.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr