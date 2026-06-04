BMW Group: Τι νέο ετοιμάζει για την κίνηση με υδρογόνο

Που θα κατασκευάζεται βασικό εξάρτημα για το σύστημα κίνησης με υδρογόνο

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 27.05.26, 18:36
BMW Group: Τι νέο ετοιμάζει για την κίνηση με υδρογόνο
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Το εργοστάσιο του BMW Group στο Landshut ξεκίνησε την προπαραγωγή μιας βασικής μονάδας ελέγχου για το σύστημα κίνησης υδρογόνου του BMW Group. Το λεγόμενο «Energy Master» θα χρησιμοποιείται μελλοντικά στη νέα BMW iX5 Hydrogen. Παράλληλα, το εργοστάσιο θέτει σε λειτουργία δεύτερη γραμμή παραγωγής για την αντίστοιχη μονάδα ελέγχου των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Neue Klasse (BMW iX3 και BMW i3).

BMW Group: Που θα κατασκευάζεται βασικό εξάρτημα για το σύστημα κίνησης με υδρογόνο

Το «Energy Master» αποτελεί την κεντρική μονάδα ελέγχου του συστήματος υψηλής τάσης. Στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, είναι τοποθετημένο επάνω στη μπαταρία. Στην BMW iX5 Hydrogen, μια τροποποιημένη εκδοχή του αναλαμβάνει κεντρική λειτουργία ελέγχου στο σύστημα κίνησης και εγκαθίσταται στο BMW Hydrogen Flat Storage system. Η μονάδα ελέγχου συντονίζει τις ροές ενέργειας και δεδομένων, διαχειρίζεται την παροχή ισχύος προς τον ηλεκτροκινητήρα και το ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος, ενώ διασφαλίζει την ασφαλή και ευφυή λειτουργία του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, αποτελεί τη βασική διεπαφή μεταξύ του συστήματος κυψελών καυσίμου, της μπαταρίας υψηλής τάσης και των ηλεκτρικών μονάδων κίνησης.

BMW Group: Που θα κατασκευάζεται βασικό εξάρτημα για το σύστημα κίνησης με υδρογόνο

Για την BMW iX5 Hydrogen, η οποία θα λανσαριστεί το 2028, το BMW Group εισάγει μια νέα αρχιτεκτονική δεξαμενών υδρογόνου. Η διάταξη και το μέγεθος των δεξαμενών επιτρέπουν αυτονομία έως και 750 χιλιομέτρων. 

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BMW IX5 HYDROGEN
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