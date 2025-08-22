Αντρέας Γεωργίου: Το γλυκό φιλί στη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου

Η τρυφερή φωτογραφία του ζευγαριού στην Αγία Νάπα της Κύπρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.08.25 , 23:17 «My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
22.08.25 , 22:58 Δέσποινα Βανδή: Οι γονείς της, ο έρωτας στα 50 και το νέο σπίτι
22.08.25 , 22:54 Ανατροπή λεωφορείου στη Ν. Υόρκη: Πολλοί νεκροί και τραυματίες
22.08.25 , 22:36 Αγγελική Νικολούλη: Η ανακοίνωση για το νέο της επαγγελματικό βήμα
22.08.25 , 22:32 Μέτσοβο: Χαροπαλεύει άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο
22.08.25 , 22:05 Ασημένια Βουλιώτη: Το βιογραφικό, η μόδα και το Instagram της «Μαγδαληνής»
22.08.25 , 21:36 Αντρέας Γεωργίου: Το γλυκό φιλί στη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου
22.08.25 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 22/8/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 32.000.000 ευρώ
22.08.25 , 21:02 Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό
22.08.25 , 20:26 Ο Greenwood πλακώθηκε από τη γουρούνα - Τα νεότερα για την υγεία του
22.08.25 , 20:25 Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Απόλυτα υγιής και με τη βούλα»
22.08.25 , 19:53 Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό
22.08.25 , 19:20 Κρατερός Κατσούλης: Η ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του
22.08.25 , 19:11 Ford Performance: Τα τελευταία αντίτυπα του εμβληματικού GT Mk IV
22.08.25 , 18:48 Σοφία Κουρτίδου: Πήρε εξιτήριο - Ο λόγος που μπήκε στο χειρουργείο
Μιχόπουλος - Ευριπίδου: Τράβηξαν τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου
Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό
Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό
Ξαφνικό πρόβλημα υγείας για τη Χριστίνα Μπόμπα - Τι συνέβη;
Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
Δήμητρα Παπαδήμα: Στα 62 της με κορμί που ζηλεύουν 20άρες!
Έκτορας Μποτρίνι: Άλλος άνθρωπος - Δείτε τον γνωστό σεφ σε ηλικία 25 ετών!
Σίσσυ Χρηστίδου: Καλοκαιρινές ανάσες με στιλάτο μαύρο μπικίνι!
Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
Δανάη Παππά: Είναι το απόλυτο birthday girl! Τα πόσα έκλεισε η ηθοποιός;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Το βίντεο της Σιμώνης Χριστοδούλου που πόσταρε ο Αντρέας Γεωργίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αντρέας Γεωργίου διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς βρίσκεται μια ανάσα από το να γίνει πατέρας για πρώτη φορά

Αντρέας Γεωργίου: «Ως ιδέα ο γάμος με έκανε να νιώθω ότι πνίγομαι»

Ο 43χρονος ηθοποιός και καταξιωμένος δημιουργός, που έχει αφήσει το στίγμα του στην ελληνική τηλεόραση με σειρές όπως Η Γη της Ελιάς, μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers του μια στιγμή γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα.

Αντρέας Γεωργίου: Το γλυκό φιλί στη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου

Αντρέας Γεωργίου: Μια φωτογραφία, χίλια συναισθήματα

Το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Αυγούστου, ο Αντρέας Γεωργίου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που μαρτυρά την ευτυχία του. Στο στιγμιότυπο, που τραβήχτηκε σε παραλία της Αγίας Νάπας στην Κύπρο, ο ίδιος φαίνεται να φιλάει με αγάπη τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, καθώς στέκονται πλάι στο κύμα. 

Ανδρέας Γεωργίου: Φωτογραφίζει τη Σιμώνη Χριστοδούλου στο ηλιοβασίλεμα

Η Σιμώνη, με την κοιλίτσα της φουσκωμένη, εκπέμπει μια λάμψη απόλυτης ευτυχίας, ενώ το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της όμορφης αναμονής. «Sunshine, sea, and my favorite person by my side (Ήλιος, θάλασσα, κι ο αγαπημένος μου άνθρωπος δίπλα μου)», ήταν το σχόλιο του Αντρέα.

Η ανάρτηση του Αντρέα Γεωργίου

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έναν καταιγισμό από «likes» και σχόλια μέσα σε λίγα λεπτά. Οι φίλοι, οι συνάδελφοι κι οι θαυμαστές του Γεωργίου έσπευσαν να στείλουν τις ευχές τους, εκφράζοντας τη χαρά και την αγάπη τους για το ζευγάρι. 

Αντρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Αυτοί είναι οι νονοί της κόρης τoυς

Η υποδοχή του πρώτου τους παιδιού, μια στιγμή που περιμένουν με ανυπομονησία, αναμένεται να ολοκληρώσει την προσωπική τους ευτυχία και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΣΙΜΩΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top