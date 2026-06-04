ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική πίεση επιταχύνει τη διεύρυνση με  «μεταγραφές»

Ενστάσεις για Τζάκρη και Κασιμάτη

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Επιταχύνουν τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιταχύνει τη διεύρυνση του κόμματος λόγω χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων.
  • Αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επιστροφή Θεοδώρας Τζάκρη και Νίνας Κασιμάτη.
  • Ανοιχτό το μέτωπο με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για πιθανή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
  • Δημοσκοπήσεις προκαλούν αναταράξεις στην αντιπολίτευση, με κατηγορίες για διαλύσεις και ανακατατάξεις.
  • Στον ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές περιμένουν αποφάσεις για στήριξη του νέου εγχειρήματος Τσίπρα, με εσωτερικές αντιδράσεις.

Οι χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις προκαλούν έντονο προβληματισμό στη Χαριλάου Τρικούπη, με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να επιταχύνει τις κινήσεις διεύρυνσης του κόμματος, αναζητώντας νέα πολιτικά ανοίγματα και συμμαχίες.

Δημοσκόπηση GPO στο STAR: ΝΔ 28,6% - ΕΛΑΣ 15,1% στην εκτίμηση ψήφου

Ωστόσο, πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονται στον προθάλαμο επιστροφής στο κόμμα, όπως η Θεοδώρα Τζάκρη και η Νίνα Κασιμάτη, προκαλούν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, με αρκετά στελέχη να διατυπώνουν ενστάσεις.

Ενστάσεις για την επιστροφή Τζάκρη και Κασιμάτη

Στην περίπτωση της Θεοδώρας Τζάκρη, κομματικές πηγές επισημαίνουν ότι η πολυετής κοινοβουλευτική της παρουσία ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση με τον περιορισμό θητειών που έχει θέσει η ηγεσία του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές της επιστροφής της σημειώνουν ότι δεν εξελέγη όλα αυτά τα χρόνια με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.

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Όσον αφορά τη Νίνα Κασιμάτη, αρκετά στελέχη εξακολουθούν να διατηρούν επιφυλάξεις εξαιτίας παλαιότερων επικριτικών τοποθετήσεών της απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Ανοιχτό το μέτωπο με τον Χάρη Δούκα

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το εσωκομματικό μέτωπο με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, μετά τις δημόσιες αναφορές του υπέρ μιας πιθανής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα.

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Η επικείμενη συνεδρίαση των κομματικών οργάνων αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα απαντήσει σε αυστηρό τόνο στις σχετικές τοποθετήσεις.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, ξεκαθάρισε τη θέση της Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας πως «το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ κεντρικά είναι ξεκάθαρο» και πως «δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό μήνυμα».

Δημοσκοπήσεις και πολιτικές ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις προκαλούν αναταράξεις σε ολόκληρο το φάσμα της αντιπολίτευσης. Η ενισχυμένη παρουσία του πολιτικού φορέα που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται να αντλεί δυνάμεις κυρίως από τον χώρο της Αριστεράς, έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε όσους επιχειρούν αναδιατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης ότι «προσπαθούν να διαλύσουν την αντιπολίτευση εντός Βουλής», ενώ ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, υποστήριξε ότι επιχειρείται «η ανακαίνιση του “μαγαζιού” του παλιού ΣΥΡΙΖΑ».

Σε τεντωμένο σχοινί η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ

Στον ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση για το μέλλον του κόμματος συνεχίζεται με ένταση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ομάδα βουλευτών, μεταξύ των οποίων οι Συμεών Κεδίκογλου, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Χάρης Μαμουλάκης, Βασίλης Κόκκαλης και Γιώργος Καραμέρος, αναμένουν τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής προτού καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.

Ο βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος δήλωσε ότι το βασικό πολιτικό δίλημμα αφορά το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει πολιτική και εκλογική στήριξη προς το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να εισηγηθεί τη στήριξη του νέου πολιτικού φορέα, αποκλείοντας την αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Η προοπτική αυτή, ωστόσο, συναντά ισχυρές αντιδράσεις από στελέχη όπως οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου, οι οποίοι απορρίπτουν κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος και φέρονται να θέτουν ακόμη και ζήτημα ηγεσίας σε μια τέτοια περίπτωση.

Από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικές κινήσεις χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

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