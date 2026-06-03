

Τοn νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Μαρα Ζαχαρέα, από τον αναλυτή Αντώνη Παπαργύρη.



Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση ψήφου ενώ στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει στο 28,6%. Ωστόσο κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του Μαρτίου.

Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛΑΣ του Α. Τσίπρα με 13,2% στην πρόθεση και 15,1% στην εκτίμηση ψήφου.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμησή ψήφου.

Τέταρτο κόμμα είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μ. Καρυστιανού με 9,2% στην πρόθεση ψήφου και 10,5% στην εκτίμηση.



Η Ελληνική Λύση στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%.

Κάτω από όριο του 3% καταγράφονται το Μέρα 25 με 2,5% στην εκτίμηση ψήφου, η Φωνή Λογικής με 2,4%, η Νίκη με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%.



Η ΕΛΑΣ αντλεί περισσότερες ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ 64,9%, τη Νέα Αριστερά 33,3% , το Μέρα 25 10,5% και την Πλεύση Ελευθερίας 9,1%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αντλεί τις περισσότερες ψήφους από τη Νίκη 25,7%, τη Φωνή Λογικής 25%, την Ελληνική Λύση 13,1% και την Πλεύση Ελευθερίας 12,1%.



Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο Πρωθυπουργό η πρώτη πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής: Κ. Μητσοτάκης 26,3%, Α.Τσίπρας 15,1%, Ν.Ανδρουλάκης 8,2%, Κ. Βελόπουλος 7,3%, Μ.Καρυστιανού 7,1%. «Κανένας» απαντά αυθόρμητα το 18,7%.



Μετά τις εκλογές, το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση η ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση.



Οι πολίτες πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση η ΕΛΑΣ 15,2%, το ΠΑΣΟΚ 12,4%, η Ελληνική Λύση 7,8%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία 7,8% το ΚΚΕ 4,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%. Κανένα απαντά το 29,3%



Καλύτερα ποσοστά δίνουν οι πολίτες στον Α. Τσίπρα, στα ερωτήματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την εξωτερική πολιτική και το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κ. Μητσοτάκη.

Η Μ. Καρυστιανού υπερτερεί στο ποιος μπορεί να κινητοποιήσει πολίτες που μένουν εκτός πολιτικής, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο κράτος δίκαιου και να δώσει ελπίδα και προοπτική.



Τα θετικά και μάλλον θετικά συναισθήματα για την ίδρυση του κόμματος της Μ. Καρυστιανού είναι 33,6% και για το κόμμα του Α. Τσίπρα 32,6%

