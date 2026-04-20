Κιτρινόμαυρο «πάρτι» στη Φιλαδέλφεια, φουλ για τίτλο η ΑΕΚ

Ζωντανός στη μάχη ο Ολυμπιακός, που κέρδισε στο ντέρμπι τον Παναθηναϊκό

Ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος έκανε η ΑΕΚ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Superleague επέστρεψε για την 2η αγωνιστική των playoffs, και η Ένωση, συνέχισε εκεί όπου είχε σταματήσει πριν τη διακοπή. Μία ΑΕΚ χωρίς φρένα, συνέτριψε με άνεση 3-0 τον ΠΑΟΚ και ξέφυγε με διαφορά 8 βαθμών από τους ασπρόμαυρους, που γιορτάζουν σήμερα τα 100 τους χρόνια

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο της, και με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Πινέδα, Κοίτά και Ζίνι, μετέτρεψε τον αγώνα σε ένα ξέφρενο πάρτι, μπροστά στον κόσμο της. 

ao osfp 2026

Τετέι και Ρέτσος μονομαχούν στο ντέρμπι της Λεωφόρου

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός κατάφερε να παραμείνει ζωντανός στη μάχη για το πρωτάθλημα. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 2-0 επί του Παναθηναϊκού στο αποχαιρετιστήριο" ντέρμπι της Λεωφόρου, με τα τέρματα των Ζέλσον και Ροντινέι και παραμένουν 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 

