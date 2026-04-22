Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Aπριλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Aπριλίου
21.04.26 , 23:58 MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας
21.04.26 , 23:58 MasterChef 2026: Συνεχίζονται Τα Δύσκολα Για Την Μπλε Μπριγάδα
21.04.26 , 23:57 Ιωάννα Σιαμπάνη: Οι νέες φωτογραφίες λίγο πριν γίνει ξανά μαμά
21.04.26 , 23:30 MasterChef: Αυτή η μπριγάδα πήρε τη νίκη στο Τεστ Δημιουργικότητας
21.04.26 , 22:40 Θεσσαλονίκη: Τσουχτερό πρόστιμο σε πλανόδιους μουσικούς
21.04.26 , 22:29 Ιωάννα Μαλέσκου: Η πιο τολμηρή αλλαγή που έχουμε δει στα μαλλιά της
21.04.26 , 22:11 Στην Αθήνα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Λιβάνου
21.04.26 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 21/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.900.000 ευρώ
21.04.26 , 22:06 Σίσσυ Χρηστίδου: Χαλαρή έξοδος στη Θεσσαλονίκη με τον αδερφό της
21.04.26 , 22:06 Στην τελική ευθεία η αγορά των φρεγατών Bergamini απο τη χώρα μας
21.04.26 , 21:37 MasterChef 2026: Το Τεστ Δημιουργικότητας Της Γλυκιάς Εβδομάδας
21.04.26 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 21/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 28.000.000 ευρώ
21.04.26 , 21:25 ΗΣΑΠ: Τα πρώτα ανακαινισμένα βαγόνια έφτασαν στην Αθήνα - Δείτε φωτογραφίες
21.04.26 , 21:23 Υπερ - πλεόνασμα: Πού θα πάνε τα 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνει ο Μητσοτάκης
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Σίσσυ Χρηστίδου: Χαλαρή έξοδος στη Θεσσαλονίκη με τον αδερφό της
Γιώργος Πρίντεζης: «Η μητέρα μου δεν ερχόταν ποτέ στα παιχνίδια»
Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
Σπάνια ονόματα που έχουν δώσει Έλληνες επώνυμοι στα παιδιά τους
Χατζηπαναγιώτης: Τα ξεχωριστά γενέθλια με Σταυροπούλου, Μπάρκα & Καβογιάννη
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Νεάρχου και Αγίου Ναθαναήλ του Αποστόλου.

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 22 Απριλίου. Την ημέρα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Νέαρχος, Νιάρχος και Νιάρχω.

Οι Άγιοι Πολύευκτος και Νέαρχος

Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τον βίο του Αγίου Νεάρχου, παρά μόνο ότι θανατώθηκε στην πυρά. Εικάζεται ότι ήταν φίλος του Αγίου Πολυεύκτου, οπότε, αν θεωρηθεί αυτό αληθές, τότε ο Νέαρχος πρέπει να μαρτύρησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δεκίου (249-251) και Ουαλεριανού (251-259).

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Νέαρχος, Νιάρχος
  • Ναθαναήλ, Ναθάνης, Ναθαναήλος, Ναθαναήλης
  • Ναθαναηλία, Ναθανηλία

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:40 και θα δύσει στις 20:07. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 27 λεπτά.

Σελήνη 5.5 ημερών

 

Ημέρα της Γης

Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1970, στις 22 Απριλίου, με στόχο την κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών, για ένα καθαρό πλανήτη.

Αμερικανικής εμπνεύσεως, καθιερώθηκε το 1970 στις ΗΠΑ, με πρωτοβουλία του γερουσιαστή Γκέιλορντ Νέλσον, ενός πολιτικού με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Με τα χρόνια, η Μέρα της Γης ξεφεύγει από το αμερικάνικο πλαίσιο, όπου αποδεικνύεται αρκετά δημοφιλής, και εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

