Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Νεάρχου και Αγίου Ναθαναήλ του Αποστόλου.

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 22 Απριλίου. Την ημέρα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Νέαρχος, Νιάρχος και Νιάρχω.

Οι Άγιοι Πολύευκτος και Νέαρχος

Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τον βίο του Αγίου Νεάρχου, παρά μόνο ότι θανατώθηκε στην πυρά. Εικάζεται ότι ήταν φίλος του Αγίου Πολυεύκτου, οπότε, αν θεωρηθεί αυτό αληθές, τότε ο Νέαρχος πρέπει να μαρτύρησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δεκίου (249-251) και Ουαλεριανού (251-259).

Νέαρχος, Νιάρχος

Ναθαναήλ, Ναθάνης, Ναθαναήλος, Ναθαναήλης

Ναθαναηλία, Ναθανηλία

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:40 και θα δύσει στις 20:07. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 27 λεπτά.

Σελήνη 5.5 ημερών

Ημέρα της Γης

Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1970, στις 22 Απριλίου, με στόχο την κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών, για ένα καθαρό πλανήτη.

Αμερικανικής εμπνεύσεως, καθιερώθηκε το 1970 στις ΗΠΑ, με πρωτοβουλία του γερουσιαστή Γκέιλορντ Νέλσον, ενός πολιτικού με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Με τα χρόνια, η Μέρα της Γης ξεφεύγει από το αμερικάνικο πλαίσιο, όπου αποδεικνύεται αρκετά δημοφιλής, και εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.