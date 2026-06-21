Γιορτή του Πατέρα σήμερα Κυριακή και με δημόσιες ευχές την τίμησε η Σίσσυ Χρηστίδου στην έναρξη της εκπομπής της το Σάββατο 21 Ιουνίου, στέλνοντας μήνυμα αγάπης στον πατέρα της κι ευχές στους πατέρες της ομάδας της.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε αρχικά στους μπαμπάδες που βρίσκονται στο επαγγελματικό της περιβάλλον και στη συνέχεια μίλησε προσωπικά για τον δικό της πατέρα. Όπως είπε: «Να πούμε ένα “χρόνια πολλά” στους μπαμπακούληδες, που έχουμε κι εδώ. Και πάνω από όλα στον δικό μου μπαμπά, στον μπαμπακουλίνι μου. Μπαμπάκα μου γλυκέ, σε αγαπώ τόσο πολύ, τόσο πολύ. Μέχρι τον ουρανό…».

Η Σίσσυ Χρηστίδου έστειλε ευχές στον μπαμπά της και σε όλους τους μπαμπάδες!

Σίσσυ Χρηστίδου: Το μήνυμα για τη Γιορτή του Πατέρα

Η Σίσσυ Χρηστίδου έδωσε και ένα γενικότερο μήνυμα για τη συγκεκριμένη ημέρα, επισημαίνοντας τη σημασία της αναγνώρισης προς τους πατέρες. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Να πούμε ότι αυτή η γιορτή είναι λίγο αδικημένη γιορτή. Να τα λέμε αυτά. Πάρτε ένα λουλούδι. Και οι μπαμπάδες θέλουν την αγάπη και την προσοχή μας. Υπάρχουν πολύ σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι ανάμεσά μας».

Η Σίσσυ Χρηστίδου λατρεύει τον πατέρα της, Θοδωρή /Φωτογραφία Instagram

Η γνωστή παρουσιάστρια έχει μεγάλη αδυναμία και στενή σχέση με τον πατέρα της Θοδωρή Χρηστίδη. Μετά την απώλεια της μητέρας της, Μίνας, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2022, η Σίσσυ Χρηστίδου κι ο αδερφός της, Γιάννης, στέκονται ακόμη περισσότερο στο πλευρό του. Κατά καιρούς μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα κι ευχές για εκείνον μέσα από τα social emdia, ενώ συχνά αναφέρεται στην υποστήριξη που της έχει προσφέρει σε όλη της τη ζωή.