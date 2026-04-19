Χειροπέδες σε 46χρονο για παιδική πορνογραφία στον Χολαργό

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ενας 46χρονος στον Χολαργό, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του ηλεκτρονικό αρχείο με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Μάλιστα ο 46χρονος είχε δημιουργήσει σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα στις οποίες συμμετείχαν μόνο έφηβοι.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξανδρος Γύγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο συλληφθείς ήταν γνώριμος των Αρχών. Το 2013 είχε συλληφθεί ξανά για παρόμοια αδικήματα, και ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αυτή τη φορά, η δράση του ξεσκεπάστηκε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη του από τη μεταφόρτωση υλικού κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο σπίτι του στο Χολαργό όπου κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Σημειώνεται πως ο 46χρονος είχε δημιουργήσει μια ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας διοργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό για ανήλικους, σε περιοχές όπως ο Υμηττός και η Πάρνηθα, αναρτώντας συχνά σχετικό υλικό από τις εξορμήσεις.