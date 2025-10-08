Πένυ Σκάρου: Στα δικαστήρια για την υπόθεση βιασμού- «Είμαι πολύ πιεσμένη»

Ο κατηγορούμενος και οι μάρτυρες του δεν παρουσιάστηκαν στη δίκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.25 , 16:03 Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Από θαύμα σώθηκε γυναίκα
08.10.25 , 15:51 Η Καινούργιου για τη μαμά της: «Έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας»
08.10.25 , 15:40 Ζαχαρέα - Τσιμτσιλή - Μεσσαροπούλου: Glam εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο
08.10.25 , 15:38 Πένυ Σκάρου: Στα δικαστήρια για την υπόθεση βιασμού- «Είμαι πολύ πιεσμένη»
08.10.25 , 15:27 Τατόι: Πώς έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Η κατάσταση των δύο πιλότων
08.10.25 , 15:11 Χρυσικού: «Από τότε που έκανα την ολική υστερεκτομή έχω ακούσει πάρα πολλά»
08.10.25 , 15:08 Φάρμα: «Δεν υπάρχουν φιλίες εδώ μέσα» - Ένταση στον Αχυρώνα!
08.10.25 , 14:46 Ο George Gaudy στο Theatre of the No
08.10.25 , 14:40 Αφροδίτη σε εξάγωνο με Δία: Η πιο ευνοϊκή όψη της εβδομάδας!
08.10.25 , 14:18 Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήπια μία τσικουδιά», είπε στη δίκη
08.10.25 , 14:17 Αποδομημένη μηλόπιτα με crumble και μους γιαουρτιού
08.10.25 , 14:14 Η εκπομπή που θα αντικαταστήσει την Τατιάνα Στεφανίδου
08.10.25 , 14:08 Μαρία Αναστασοπούλου: Το σχόλιο για τις εκπομπές Τσουρού & Στεφανίδου
08.10.25 , 14:05 Φοινικούντα: Του έδωσε εξ επαφής τη χαριστική βολή
08.10.25 , 13:59 Παπουτσάκη για αυτοάνοσο: «Δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ»
Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήπια μία τσικουδιά», είπε στη δίκη
Η εκπομπή που θα αντικαταστήσει την Τατιάνα Στεφανίδου
Η Καινούργιου για τη μαμά της: «Έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας»
Τατόι: Πώς έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Η κατάσταση των δύο πιλότων
Μάχη για τη ζωή της δίνει η Γερμανίδα δήμαρχος - Η κόρη της η κύρια ύποπτη
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Nεκρές δύο μαθήτριες που έκαναν subway surfing - Ανησυχία για τη νέα τάση
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Παπουτσάκη για αυτοάνοσο: «Δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ»
Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Από θαύμα σώθηκε γυναίκα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πένυ Σκάρου: Όσα είπε έξω από τα δικαστήρια πριν την εκδίκαση της υπόθεσης βιασμού της/ Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα δικαστήρια βρέθηκε σήμερα η Πένυ Σκάρου, για την εκδίκαση της υπόθεσης της μετά την καταγγελία για βιασμό της, πριν από τρία χρόνια. 

«Είμαι πάρα πολύ πιεσμένη ψυχολογικά σήμερα και πάρα πολύ στεναχωρημένη, γιατί ο κατηγορούμενος δεν ήρθε ούτε οι μάρτυρες του, γιατί φυσικά λένε ψέματα», δήλωσε η τραγουδίστρια στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Πένυ Σκάρου: Η Ιστορία Της Μουσικού Που Ακρωτηριάστηκε - Video

«Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί περίμενα πώς και πώς σήμερα να γίνει δίκη και θέλω να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να ηρεμήσει η ψυχή μου και να μπορέσω να συνεχίσω τη μουσική μου και αυτό που κάνω και τον πρωταθλητισμό», πρόσθεσε. 

Η τραγουδίστρια κατηγορεί έναν 70χρονο για τον βιασμό της, με τον οποίο έκανε παρέα εκείνο το διάστημα «Μου είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη. Έχει και ένα παιδί ανάπηρο, το οποίο είναι το μόνο που έχει πει αλήθεια κι έτσι με προσέγγισε. Εγώ έχω και μια ευαισθησία λόγω της αναπηρίας μου», εξήγησε η Πένυ Σκάρου. 

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε την τραυματική εμπειρία που έζησε πριν από τρία χρόνια, μιλώντας στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού πριν από δύο μέρες. Όπως περιέγραψε, ένας 70χρονος άντρας που γνώριζε και εμπιστευόταν, την κάλεσε σπίτι του για ένα ποτό. Εκείνος φέρεται να της έριξε κάτι στο ποτό και η ίδια δε θυμάται τίποτα από εκείνη τη νύχτα. Όμως έναν μήνα αργότερα, διαπίστωσε πως ήταν έγκυος. Εκείνο το διάστημα όμως, η τραγουδίστρια ήταν σε σχέση με μια κοπέλα.

Πένυ Σκάρου: «Έμεινα έγκυος από τον άνθρωπο που με βίασε»

«Μετά έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, επειδή θεωρώ ότι το έχει ξανακάνει. Δεν μπορεί στα 70 του να το έκανε πρώτη φορά. Θεωρώ ότι ο Θεός έφερε την εγκυμοσύνη για να μάθω ότι έχω βιαστεί και να το κυνηγήσω. Δεν είναι εύκολο ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά», είχε πει στην εκπομπή «Το ‘χουμε».

Η Πένυ Σκάρου έπεσε θύμα τροχαίου κι εγκατάλειψης στην οδό Πειραιώς, τον Ιούνιο του 2014. Παρασύρθηκε με το μηχανάκι της και από τον τραυματισμό της, τελικά ακρωτηριάστηκε το ένα της πόδι. 

H δίκη για την υπόθεση βιασμού πήρε τελικά αναβολή για τον Μάιο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΝΥ ΣΚΑΡΟΥ
 |
ΔΙΚΗ
 |
ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 |
ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΙΑΣΜΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top