Πένυ Σκάρου: Στα δικαστήρια για την υπόθεση βιασμού- «Είμαι πολύ πιεσμένη»

Πένυ Σκάρου: Όσα είπε έξω από τα δικαστήρια πριν την εκδίκαση της υπόθεσης βιασμού της/ Super Κατερίνα

Στα δικαστήρια βρέθηκε σήμερα η Πένυ Σκάρου, για την εκδίκαση της υπόθεσης της μετά την καταγγελία για βιασμό της, πριν από τρία χρόνια.

«Είμαι πάρα πολύ πιεσμένη ψυχολογικά σήμερα και πάρα πολύ στεναχωρημένη, γιατί ο κατηγορούμενος δεν ήρθε ούτε οι μάρτυρες του, γιατί φυσικά λένε ψέματα», δήλωσε η τραγουδίστρια στην εκπομπή Super Κατερίνα.

«Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί περίμενα πώς και πώς σήμερα να γίνει δίκη και θέλω να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να ηρεμήσει η ψυχή μου και να μπορέσω να συνεχίσω τη μουσική μου και αυτό που κάνω και τον πρωταθλητισμό», πρόσθεσε.

Η τραγουδίστρια κατηγορεί έναν 70χρονο για τον βιασμό της, με τον οποίο έκανε παρέα εκείνο το διάστημα «Μου είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη. Έχει και ένα παιδί ανάπηρο, το οποίο είναι το μόνο που έχει πει αλήθεια κι έτσι με προσέγγισε. Εγώ έχω και μια ευαισθησία λόγω της αναπηρίας μου», εξήγησε η Πένυ Σκάρου.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε την τραυματική εμπειρία που έζησε πριν από τρία χρόνια, μιλώντας στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού πριν από δύο μέρες. Όπως περιέγραψε, ένας 70χρονος άντρας που γνώριζε και εμπιστευόταν, την κάλεσε σπίτι του για ένα ποτό. Εκείνος φέρεται να της έριξε κάτι στο ποτό και η ίδια δε θυμάται τίποτα από εκείνη τη νύχτα. Όμως έναν μήνα αργότερα, διαπίστωσε πως ήταν έγκυος. Εκείνο το διάστημα όμως, η τραγουδίστρια ήταν σε σχέση με μια κοπέλα.

«Μετά έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, επειδή θεωρώ ότι το έχει ξανακάνει. Δεν μπορεί στα 70 του να το έκανε πρώτη φορά. Θεωρώ ότι ο Θεός έφερε την εγκυμοσύνη για να μάθω ότι έχω βιαστεί και να το κυνηγήσω. Δεν είναι εύκολο ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά», είχε πει στην εκπομπή «Το ‘χουμε».

Η Πένυ Σκάρου έπεσε θύμα τροχαίου κι εγκατάλειψης στην οδό Πειραιώς, τον Ιούνιο του 2014. Παρασύρθηκε με το μηχανάκι της και από τον τραυματισμό της, τελικά ακρωτηριάστηκε το ένα της πόδι.

H δίκη για την υπόθεση βιασμού πήρε τελικά αναβολή για τον Μάιο.