Καβγάς Άδωνι Γεωργιάδη με Μάριο Σαλμά για τη διαφθορά στην Υγεία



Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τόσο τις αιτιάσεις για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και τις καταγγελίες για διαφθορά στον χώρο της Υγείας. Το σκηνικό οξύνεται περαιτέρω μετά τη σφοδρή σύγκρουση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά, η οποία αναμένεται να μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες.

Σύγκρουση για τη διαφθορά στην Υγεία

Ο κ. Σαλμάς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΡΗΤΗ TV, έκανε λόγο για φαινόμενα διαφθοράς στα νοσοκομεία, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο ανάθεσης εργασιών, αλλά και υπαινιγμούς που αγγίζουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. «Ξέρω ακριβώς τι γίνεται στα νοσοκομεία και πώς δίνονται οι δουλειές», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι «οι δικογραφίες μπορεί να αφορούν και την Υγεία».

Η απάντηση του υπουργού ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να προαναγγέλλει μήνυση και αγωγή, ξεκαθαρίζοντας πως «σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής προσωπικότητας δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου».

Αποστάσεις από την κυβέρνηση για τι αιχμές Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει αποστάσεις από τις αιχμηρές τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενόψει και της επικείμενης επίσκεψης της επικεφαλής της, Λάουρα Κοβέσι, στην Αθήνα.

Ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε ότι «όλοι οι θεσμοί κρίνονται», ωστόσο ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας έσπευσε να αποσαφηνίσει ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη αποχώρησης χώρας από τον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό θεσμό, διαφοροποιούμενος από σχετικούς ισχυρισμούς.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Οι δηλώσεις του υπουργού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον υπουργό ότι «πλήττει τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης, ενώ ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μεγάλων σκανδάλων». Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για εικόνα διάλυσης στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, το κόμμα Νίκη υπογράμμισε ότι «χωρίς ανεξάρτητη Δικαιοσύνη δεν υπάρχει δημοκρατία».

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, καθώς η υπόθεση λαμβάνει πλέον και δικαστικές διαστάσεις, ενώ στο επίκεντρο παραμένουν οι θεσμικές ισορροπίες και η λειτουργία της Δικαιοσύνης.

